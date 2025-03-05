البحرين: تم تكريم بنك إتش إس بي سي البحرين باعتباره أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الدولة، ليحصل بذلك، وللسنة السابعة على التوالي، على المركز الأول في الاستبيان الذي أجرته مجلة يوروموني للتمويل التجاري لعام 2025. كما حصل بنك إتش إس بي سي البحرين أيضاً على المرتبة الأولى في الاستبيان كأفضل مزود للخدمات وأفضل الحلول التقنية.

ولقد احتل بنك إتش إس بي سي المرتبة الأولى عالمياً في الاستبيان، وفاز بعدد من جوائز التميز عبر فئات مختلفة من المجالات. وتقوم هذه التصنيفات في الأساس على آراء الآلاف من العملاء من أصحاب الشركات والأعمال التجارية مما يعكس ثقته القوية بخبرة وخدمات بنك إتش إس بي سي في مجال التمويل التجاري.

وتعليقاً على ذلك، قال جوزيف غريب، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في البحرين: إن الفوز بهذه الجائزة للعام السابع على التوالي إنما هو دليل واضح على رسوخ العلاقات القوية التي قمنا ببنائها مع عملائنا. ونحن ممتنون لثقتهم بنا ونؤكد لهم استمرار التزامنا بتقديم الحلول المالية المصممة خصيصًا لتمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار في عالم مترابط بشكل متزايد."

هذا ويواصل بنك إتش إس بي سي تعزيز الاستفادة من شبكته العالمية الواسعة وخبرته المحلية العميقة لتلبية الاحتياجات المتطورة والمتزايدة للشركات للتمويل التجاري في البحرين. ويقدم البنك مجموعة شاملة من حلول التجارة، بما في ذلك تمويل شبكات التوريد وتحسين كفاءة رؤوس الأموال التشغيلية، إلى جانب دمج خيارات التمويل المستدام لدعم تنمية وتوسيع نطاق أعمال العملاء على المدى الطويل.

وأضافت شيريل منيزس، رئيس الخدمات التجارية والعالمية المحلية في البحرين: ""تأتي هذه الجائزة تقديراً لقدراتنا المتميزة والرائدة في مجال تقديم معاملات تجارية سريعة وآمنة ومبسطة. ويستمر بنك إتش إس بي سي في التركيز على تقديم حلول سلسة ومصممة خصيصاً للتغلب على تعقيدات العمليات التجارية العالمية من خلال الاستثمار في العمليات والإجراءات التي تعتمد على التكنولوجيا."

يمكن توفير المزيد من المعلومات حول الهيئات المانحة وآلية المنح عند الطلب. وللمزيد من التفاصيل حول خدمات التمويل التجاري التي يقدمها بنك إتش إس بي سي، تفضل بزيارة: التمويل التجاري لبنك إتش إس بي سي

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023.

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