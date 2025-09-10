دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "يوروفنت ميدل إيست"، رابطة الصناعة الإقليمية لمصنعي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، عن إطلاق برنامج "شهادة الصحراء"، أول نظام من نوعه في الشرق الأوسط لاختبارات الأداء في درجات الحرارة المرتفعة. يشمل البرنامج، التي تشرف عليها “Eurovent Certita Certification (ECC)”، أجهزة التكييف، أنظمة VRF، المُبردات، وحدات الأسطح، ووحدات تبريد مراكز البيانات، مع التركيز على الدور الحيوي للتبريد في المنطقة حيث تمثل أنظمة التكييف وتبريد الهواء ما يصل إلى 80% من استهلاك الطاقة في المباني.

وكشف بحث أجرته شركة مستشارو "مارك إنتل"، أن سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVACR) في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 32.8 مليار درهم بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.67% خلال الفترة ما بين 2025 و2030. ويعود ذلك إلى التوسع في مشاريع الإسكان واسعة النطاق، والاستثمارات الحكومية الكبرى في قطاع السياحة، إضافةً إلى تزايد الطلب من القطاعات التجارية والنفط والغاز والنقل، مما يعزز مكانة أنظمة التكييف والتبريد كركيزة أساسية في مسيرة التنمية العمرانية في المنطقة.

وتُعدّ “Eurovent Certita Certification (ECC)” جهة اعتماد مستقلة وذات سمعة عالمية في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبر (HVACR)، وتهدف إلى ترسيخ الثقة عبر التحقق من أداء المنتجات من خلال الاختبارات المحايدة، ومراجعة المصانع، والمتابعة المستمرة. وتحظى علامة الأداء المعتمدة من "يوروفنت" بانتشار واسع في أوروبا مع حصة سوقية تتجاوز 75%، كما تواصل نموها في الشرق الأوسط. وبموجب النظام الجديد، ستحمل المنتجات المعتمدة علامة خاصة باللون الأحمر تدل على أنها معتمدة لدرجات الحرارة المرتفعة.

وتعليقاً على الموضوع، قال علي نور الدين، المدير الدولي في:”Eurovent Certita Certification” "تواجه أنظمة التكييف درجات حرارة عالية للغاية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك لا تزال معظم المعدات تعتمد وفق معايير أوروبية أو أمريكية لا تعكس الواقع المناخي للمنطقة. النتيجة هي بيانات أداء معتمدة لا تمثل التشغيل الفعلي. ومن هنا جاءت شهادة الصحراء كبرنامج مستقل قائم على الأداء، مصمم خصيصاً ليتماشى مع الظروف المناخية القاسية في دول الخليج."

وأضاف ماركوس لاتنر، المدير التنفيذي لـشركة "يوروفنت الشرق الأوسط": "نؤمن بأن كفاءة استهلاك الطاقة قضية تتعلق بالأمن الوطني. وكفرع إقليمي لجمعية "يوروفنت"، نلتزم بدعم الصناعة المحلية والأهداف الوطنية للاستدامة. فالمعدات المعتمدة تستهلك طاقة أقل، وتخفض الانبعاثات، وتساهم مباشرة في تحقيق الأهداف البيئية للمشاريع. كما يمنح هذا النظام المهندسين والمخططين والمعماريين والاستشاريين قاعدة بيانات موثوقة من قيم الأداء المثبتة في الظروف المناخية الحارة، ويوفر في الوقت نفسه ميزة تنافسية واضحة للمصنعين والعلامات التجارية."

وبموجب البرنامج، ستتعاون “ECC” مع ستة مختبرات معتمدة في أوروبا والإمارات لضمان اتساق الاختبارات، وتسريع النتائج، وتقديم الدعم المحلي للمصنعين في دول مجلس التعاون. كما تسعى الجهة بالتعاون مع الحكومات الإقليمية إلى الحصول على اعتراف رسمي بشهادة الصحراء، بما يمكّن المصنعين من تفادي تكرار الشهادات المختلفة والاستفادة من نظام موحد واحد. وسيعزز هذا الاعتراف المصداقية محلياً، ويزيد الحضور الدولي، ويظهر الأداء الحقيقي للمنتجات في بيئة التشغيل الفعلية بالمنطقة. ومع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى في دفع الطلب في كل من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، يُمثل إطلاق شهادة الصحراء علامة فارقة لقطاع التكييف والتبريد، وللمنطقة بأسرها.

"يوروفنت ميدل إيست" هي رابطة الصناعة في المنطقة تمثل الشركات الرائدة في مجالات المناخ الداخلي (التدفئة والتهوية وتبريد الهواء)، وتبريد العمليات، وسلسلة تبريد الأغذية، والتهوية الصناعية، وتقنيات أتمتة المباني، بالإضافة إلى جمعيات القطاع والمبادرات الصناعية النشطة في هذه المجالات. وتلبي الشركات المصنعة ضمن الرابطة أعلى معايير جودة المنتجات والاستدامة باتباع نهج تفكير يتخطى حدود التدفئة والتهوية وتبريد الهواء.

