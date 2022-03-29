- مهند الشيخ: رضا العملاء محور أساسي في عمل الشركة

- خدمات يورك تتوافق مع المعايير الدولية

- الشركة تلقت 68 ألف اتصال خلال عام 2021

جدة: في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، ما تزال شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك)، هي الشركة السعودية الوحيدة الحاصلة على جميع شهادات الآيزو المعتمدة من المنظمة العالمية للمقاييس في رضا العملاء وذلك منذ عام 2019 حتى اليوم؛ بسبب استجابتها السريعة والمهنية في كافة التعاملات مع العميل بما في ذلك في خدمة ما بعد البيع، مما يؤكد ريادتها في هذا المجال، وخصوصًا مع كون قيم الشركة تضع العميل في محور اهتمامها، بوصفه حجر الزاوية في أعمالها.

والشهادات الأربع التي حصلت عليها الشركة هي: آيزو 10001، وآيزو 10002، وآيزو 10003، وآيزو 10004، والخاصة بمعايير إدارة الجودة، ورضا العملاء، وإرشادات قواعد السلوك للمنظمات، وإرشادات للتعامل مع الشكاوى في المؤسسات، وإرشادات الرصد والقياس.

وتضع آل سالم جونسون كنترولز (يورك) رضا العملاء على رأس أولوياتها، وتستجيب بسرعة لطلباتهم، ومما يؤكد ذلك، تلقت الشركة 68 ألف اتصال خلال عام 2021، وحاليا يتم الرد على 97% من هذه الاتصالات من أول رنة.

كما حصل مهندسي المبيعات فيها على تقييم (+81)، والذي يمثل واحدًا من أعلى التقييمات التي ممكن أن تحصل عليه أي شركة في مقياس "Net Promoter Score"، لبرامج تجربة العملاء، وهو عبارة عن استبيان من سؤال واحد، يتم الإجابة عنه برقم يتراوح ما بين -100 إلى +100، وتستخدمه مئات الشركات حول العالم حاليا لقياس مدى رضا العملاء ونظرتهم إلى الشركة، حيث يقيس ردود الفعل السيئة والإيجابية.

وتعد شهادات الآيزو في خدمة العملاء ذات أهمية كبيرة للشركات وللمؤسسات؛ حيث تتضمن المعايير التي تلتزم بها أمام العملاء فيما يتعلق بسلوكها؛ من أجل تعزيز رضا العملاء، وسرعة التعامل مع الشكاوى، والحفاظ على سمعة العلامة التجارية؛ لتعزيز ميزتها التنافسية، إضافة إلى تحقيق المرونة في العمل، وضمان تحقيق التحسن المستمر في الأداء، مع ضمان الجودة.

وقد أوضحت نتائج دراسة أجرتها شركة Shep Hyken's CX الاستشارية عام 2020، أن 96٪ من العملاء على استعداد لترك مقدم الخدمة إذا تلقوا خدمة سيئة وخصوصاً في مدة ما بعد البيع التي ينتهي فيها ضمان المؤسسة بمجرد الشراء.

وينظر العملاء إلى خدمة ما بعد البيع بوصفها أحد أهم عناصر ترويج السلعة، وزيادة المبيعات، ويعدونها إضافة تصب في مصلحة المستهلك والتزامه تجاه الشركات، وترفع من مستوى رضاه عن المنتج، والترويج له.

وحصلت آل سالم جونسون كنترولز (يورك) على هذه الشهادات؛ لتطبيقها أعلى معايير خدمة العملاء، وإدارة الجودة، حيث تمتلك الشركة سجلًّا حافلًّا في تلك الخدمات عبر عقود التشغيل، والصيانة التي تحقق الكثير من الفوائد للعملاء، مثل: خفض تكلفة الصيانة، وإطالة عمر المعدات وفعاليتها، مع الوصول إلى أقصى وقت تشغيل ممكن للمصانع، وبأقصى طاقة إنتاجية، لأمد طويل.

ومما ساعد على ريادة شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك) في خدمات ما بعد البيع: وجود أكبر فريق دعم متخصص لخدمات ما بعد البيع، يتمتع بخبرات تقنية عالية من المهندسين والفنيين، وسهولة الوصول إلى الفريق، والاستجابة السريعة لطلبات العملاء، مع توفير قطع الغيار الأصلية؛ لضمان فترات تشغيل أفضل، وأطول.

وتقدم الشركة خدماتها بشكل متكامل وشامل، حيث تمتلك خبرة طويلة في توفير عقود صيانة شاملة، وأخرى للصيانة الوقائية، وثالثة للتشغيل والصيانة، مع توفيرها خدمات استبدال وحدات المبردات القديمة بوحدات جديدة.

وتعليقًا على حصول الشركة على هذه الشهادات، أكد الرئيس التنفيذي لشركة آل سالم جونسون كنترولز(يورك) في السعودية، ومصر، ولبنان، واليمن، الدكتور مهند الشيخ، أن هذه الشهادات تمثل أهمية كبيرة للشركة؛ حيث تؤكد أن الاهتمام بالعملاء لا يقتصر على تقديم الخدمة، أو المنتج المتميز، وإنما يشمل خدمات ما بعد البيع، حيث نكون دائمًا في تواصل مستمر مع العملاء، وقريبين منهم، ونستجيب لطلباتهم في أسرع وقت.

وقال الشيخ إن حصول آل سالم جونسون كنترولز (يورك) على هذه الشهادات، جاء لإيمانها وفهمها لاحتياجات العملاء، والتحديات التي تواجههم، حيث تتجاوب مع متطلباتهم وطموحاتهم؛ بهدف تحقيق أفضل مستويات الرضا للعملاء، عبر تطبيق المعايير والمقاييس الدولية للأداء والخدمة.

وشدّد على حرص الشركة على رضا العملاء، وقال إن "رضا عملائنا هو مفتاح نجاحنا، حيث نقدم المعرفة التقنية العميقة، والخبرة الإدارية؛ لتزويد أعمال عملائنا بالحلول الذكية التي تسهم في أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة".

وأشار الشيخ إلى أن رضا العملاء يعد محورًا أساسيًّا في عمل الشركة، حيث تخضع أعمال الشركة وخدماتها للمعايير الدولية، وهو ما دققته المنظمة الدولية للمقاييس، حيث وجدت أن تلك الخدمات تستوفي المعايير المطلوبة.

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عن ال سالم جونسون كنترولز (يورك)

تأسست آل سالم جونسون كنترولز عام 1991 كثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة شركات آل سالم وشركة جونسون كنترولز العالمية، الشركة الأم ليورك، وهي شركة متعددة الصناعات ورائدة في توفير الحلول المتكاملة التي تشمل مجالات التهوية والتبريد والتكييف HVAC، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المنشآت، للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في كل من المملكة العربية والسعودية ولبنان ومصر واليمن.

وتُعرف شركتنا في السوق المحلية بصفتها آل سالم يورك، ونفتخر بكوننا من أوائل الشركات في المملكة المتخصصة في توفير حلول مستدامة، من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات التي تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، علاوة على تحسين مستويات الراحة والأمان. كما نفتخر بمكانتنا الرائدة بصفتنا أكبر مورد لمكيفات الهواء في المنطقة، ونتطلع بأن نصبح رواد نمو وتطور السوق في مجال عملنا، والوصول إلى القمة والمرتبة الأولى لكل من مجال التصنيع وحلول التحكم والمراقبة.

وبفريق عمل يتجاوز 2,500 موظف، تنتشر آل سالم جونسون كنترولز (يورك) بشكل استراتيجي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لخدمة قطاعات عملائها وصناعاتها المتنوعة، انطلاقا من مقرها الرئيسي وفروعها، علاوة على شبكة واسعة راسخة من الموزعين المعتمدين.

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية

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