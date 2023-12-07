الرياض، وقعت شركة "الوعلان للتجارة"، الوكيل الحصري لسيارات "جيلي" في المملكة العربية السعودية، اتفاقية تعاون مع "يلو" شركة الوفاق لحلول النقل، الرائدة في قطاع تأجير السيارات في المملكة، لتزويدها بسيارات جيلي جيومتري سي Geometry C الكهربائية، لدعم أسطول "يلو" بسيارات صديقة للبيئة، وبانبعاثات كربونية صفر، ولتلبية طلب فئة هامة من العملاء الذين يحرصون على التمتع بتجربة قيادة نظيفة ومميزة.

وتم توقيع الاتفاقية في جناح شركة جيلي في "معرض الرياض للسيارات" المنعقد في "المملكة أرينا" بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للتجارة، عبدالعزيز الوعلان، والرئيس التنفيذي لـ“يلو“، محمد النجران، وكبار المسؤولين من الشركتين.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لـ“يلو“، محمد النجران:"تحرص "يلو" دائماً على منح عملائها حلول نقل متكاملة، وخدمات احترافية تلبي احتياجاتهم، وتتجاوز توقعاتهم، ومن هنا كان قرار دعم اسطول مركبات "يلو" بسيارات "جيلي جيومتري سي" الكهربائية، التي تتميز باعتمادية عالية وتقنيات متطورة، وانبعاثات صفرية، وذلك لتلبية طلب شريحة متزايدة من العملاء في المملكة".

بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للتجارة، عبدالعزيز الوعلان على أهمية هذه الاتفاقية التي تُعبر عن توجه جديد في قطاع تأجير السيارات ووعي متنامي من قبل العملاء بأهمية البيئة وضرورة حمايتها. وأضاف: "إن سيارات جيلي العاملة على الطاقة الكهربائية وسيلة من الوسائل الفاعلة في خفض الانبعاثات الكربونية، وصولاً لتحقيق مبادرة السعودية الخضراء والحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060".

وتُعد جيلي جيومتري سي بنظام الدفع الأمامي بداية لعصر التحول للطاقة النظيفة في قطاع السيارات، وتتميز بتصميمها العصري الفريد الذي يواكب حداثة المستقبل، وبقمرة قيادة ذكية وبيئية تجمع بين التقنيات الحديثة والذكاء، وتم تجهيزها بمحرك بقوة 201 حصان، وعزم دوران يصل إلى 310 نيوتن متر. وتأتي السيارة بخيارين من البطاريات، بطارية بسعة 53 كيلو واط في الساعة، بمدى 350 كم في الشحنة الواحدة، أو بطارية بسعة 70.5 كيلو واط في الساعة، بمدى يصل إلى 485 كم في الشحنة الواحدة (حسب اختبار المركبات الخفيفة المنظّم عالمياً). وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم/ ساعة خلال 7 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 150 كم/ ساعة.

يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً في مختلف مدن ومطارات المملكة، وتمتد خبرتها إلى أكثر من 20 عاماً في هذا المجال. كما توفر الشركة لعملائها مفهوماً مبتكراً وتجربة متكاملة، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لتتناسب مع جميع احتياجات العملاء، من خلال أسطول مؤلف من أكثر من 22,000 سيارة متنوعة من أحدث السيارات من جميع الأنواع والفئات وبأسعار تنافسية، مع الحرص على تقديم خدمات متميزة لمواكبة أحدث الخدمات في سوق تأجير السيارات العالمي.

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