يقدم الفندق ذو الخمس نجوم المعاصر والأنيق، المكون من 340 غرفة - لمسة تصميم تعكس تاريخ عمان العريق وسمة الضيافة السويسرية لعلامة موفنبيك الشهيرة



مسقط – بدأت موفنبيك إحدى العلامات التجارية الفاخرة التابعة لمجموعة أكور والمعروفة بضيافتها السويسرية عام 2024 بافتتاح هذا الفندق الراقي والمهم في مسقط، وهو ما يمثل أول ظهور لها في عُمان.



فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط عبارة عن فندق معاصر من فئة الخمس نجوم مستوحى تصميمه من ثقافة وتراث السلطنة الغني، ويضم 282 غرفة وجناحًا و58 شقة فندقية أنيقة، تكتمل بمرافق وخدمات متميزة وتجارب طهي استثنائية.



أفاد بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أكور للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في أكور: "يمثل اليوم لحظة استثنائية لشركة أكور حيث تكتسب رؤيتنا التوسعية لسلطنة عمان زخماً كبيراً، إن افتتاح فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط يثري المشهد الفندقي في المدينة من خلال تقديم مفهوم ضيافة متميز ومتجذر في الفخامة من حيث تجارب الطهي والخدمة التي لا مثيل لها. ويشرفنا أن نرفع علمنا الأول في سلطنة عمان، البلد المعروف بترحيبه الحار، والذي يكمل روح موفنبيك بشكل مثالي."



يتمتع فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط بموقع مركزي في مرتفعات غلا، بالقرب من مطار مسقط الدولي ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض والعديد من المناطق التجارية ومناطق الجذب السياحي، وذلك مع سهولة الوصول إليه من طريق السلطان قابوس السريع.



توفر الغرف والأجنحة والشقق الفندقية الراحة والمرونة لجميع أنواع المسافرين، بدءًا من الزوار المقيمين لفترة قصيرة وحتى المقيمين في العاصمة العمانية، وتتميز الغرف والأجنحة والشقق الفندقية بأنها حديثة وواسعة وتحتوي على وسائل راحة متميزة. الشقق مخدومة بالكامل وتوفر الوصول إلى جميع وسائل الراحة الفندقية، وذلك لتلبية احتياجات العدد المتزايد من الضيوف المقيمين لفترة طويلة مما يجعل مسقط موطنهم.



لاستكمال جودة الإقامة، تشمل مرافق الفندق الجديد منتجعًا صحيًا ومركزًا للياقة البدنية يقدم خدمات التدريب وإطلالات على المدينة، ومسبحًا لا متناهيًا على السطح. وبالنسبة لرجال الأعمال، هناك أربعة قاعات لجميع الفعاليات تستوعب ما يصل إلى 570 ضيفًا، بما في ذلك قاعة الفلج، وتشمل قاعة حفلات خالية من الأعمدة تبلغ مساحتها 630 مترًا مربعًا وثلاث قاعات اجتماعات يغمرها ضوء النهار الطبيعي، وجميعها مجهزة بأحدث المعدات السمعية والبصرية,



فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط وجهة جديدة لتناول الطعام في قلب مسقط، فهو يقدم أربعة مطاعم رائعة. وتشمل آمون، المطعم الرئيسي المتاح طوال اليوم والذي يجسد في إطلالته جوهر عمان، من اللحوم المشوية ببطء، والبيتزا المجهزة من العجين المخمر، وألواح الجبن، بل وأكثر من ذلك. وأما بالنسبة لعروض الطهي وقطع اللحم المجهزة بعناية، يعد مطعم بوتشر هاوس المكان المثالي، حيث يقدم أفضل شرائح اللحم في المدينة، مقترنة ليس فقط بمهارة الطهي والتقديم المبدع ولكن مع موسيقى المكان حيث تكتمل التجربة.



ومع شهرة فندق موفنبيك بخلق لحظات من البهجة الأصيلة، فإن مقهى ديتس آند كو لا يخيب الآمال، حيث يقدم المعجنات المستوحاة من التمر والحلويات اللذيذة وقهوة موفنبيك الشهيرة في مساحة عصرية جد مريحة. وهذا أيضًا هو المكان المناسب لتجربة "ساعة الشوكولاتة" اليومية من موفنبيك، حيث يقدم الطهاة في الفندق حلوى الشوكولاتة والعروض الحية في فرصة للتذوق تعكس الأصول السويسرية للعلامة التجارية. ولتناول المشروبات والوجبات الخفيفة في المساء أو بعد حلول الظلام، يمكن للضيوف التوجه إلى برج المراقبة في الطابق التاسع، والاستمتاع بالتشكيلات الإبداعية في مكان يتمتع بإطلالات خلابة على المدينة وجبالها في أجواء الدي جي المتناغمة. ويوجد أيضًا مكان خارجي للاستمتاع بالشيشة مع إطلالات على الأفق الخلابة.



وقال أرشد محمود، المدير العام-مدير فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط: "يسعدنا أن نفتح الأبواب لأول فندق وشقق موفنبيك في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بتقديم تجارب غنية للضيوف تعكس أكثر من سبعة عقود من التميز في الطهي والخدمة لعلامتنا التجارية، نوفر الراحة والرفاهية، ومجموعة من خيارات الإقامة التي تناسب الإقامات الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى عروض الطعام الفريدة من نوعها في مسقط، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين بغرض العمل والترفيه، وكذلك السكان المحليين الذين يتطلعون إلى تجربة مزيج فريد من الضيافة السويسرية بروح عمان."



سيؤدي الإطلاق التجريبي لفندق وشقق موفنبيك غلا مسقط إلى افتتاح الفندق لغرف ومرافق وأماكن مختارة، مع مجموعة كاملة من وسائل الراحة والخدمات المقرر الكشف عنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.



وتدير مجموعة أكور حاليًا أربع منشآت في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أربعة أخرى قيد الإنشاء.



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نبذة عن فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط

فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط، فندق من فئة الخمس نجوم يقع في مكان مركزي في مرتفعات غلا بمسقط، ويجمع بين التصميم العماني وضيافة موفنبيك السويسرية الفريدة. يضم الفندق 282 غرفة وجناحًا و58 شقة مخدومة ومرافق حديثة للترفيه والأعمال، ويمزج الفندق بين التصميم الحديث والراحة ليناسب الإقامات بغرض العمل والترفيه. وينعكس تراث الطهي الشهير للعلامة التجارية في أربعة أماكن متنوعة لتناول الطعام بما في ذلك آمون، وبوتشر هاوس، وديتس آند كو، وبرج المراقبة. ولا ننسى الاجتماعات والفعاليات والاحتفالات فموفنبيك يوفر أربعة قاعات متعددة الاستخدامات، بما في ذلك قاعة الفلج. وأما للراحة وتجديد النشاط، يمكن للضيوف تجربة "وقت خاص" في منتجع نوڤي الصحي والمسبح اللامتناهي على السطح ومركز اللياقة البدنية الذي يطل على المدينة، مما يضمن تجربة لا تُنسى.

نبذة عن موفنبيك

أسس أولي براغر في عام 1948 علامة موفنبيك، والتي شكلت وقتها مفهوماً ثورياً لتناول الطعام، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بمذاق النبيذ الجيد وقضاء أوقات رائعة. واليوم، أصبحت هذه العلامة التجارية رائدة في مجال الضيافة لتتيح للجميع الاستمتاع بالحياة من خلال قضاء لحظات رائعة وصنع ذكريات لا تُنسى. ومن خلال شبكة فنادقها التي تضم 100 فندق ومنتجع حول العالم بالإضافة إلى 50 فندقاً جديداً تضاف إلى هذه المجموعة بحلول عام 2025، تتمسك علامة موفنبيك بتقاليدها السويسرية العريقة وإرثها في مجال المأكولات والمشروبات، وتواصل التزامها تجاه الوفاء بوعد مؤسسها المتمثل في إنجاز المهام بالطريقة الصحيحة. واعترافاً بالنهج الشامل لعلامة موفنبيك تجاه الاستدامة، والتزامها العميق بالبيئة والمجتمعات المحلية، منحت Green Globe موفنبيك لقب شركة الفنادق الأكثر استدامة على مستوى العالم سنوياً منذ عام 2017. وتعد موفنبيك جزءاً من أكور، مجموعة الضيافة الرائدة على مستوى العام والتي تضم أكثر من 5200 فندقا و10000 وجهة للمأكولات والمشروبات في 110 دول.



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