دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كومفولت، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية، عن تعيين يحيى كساب في منصب المدير الأول ومدير عام الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، حيث سيتولى مهام قيادة نمو الشركة وتطوير العلاقات مع العملاء.

ويتمتع كساب بخبرة واسعة على مستوى المنطقة في مجال المبيعات والإدارة في القطاع التكنولوجيا، والتي اكتسبها خلال عمله في عدد من الشركات المرموقة متعددة الجنسيات، حيث شغل قبل انضمامه إلى كومفولت، منصب مدير القطاع الحكومي لأكثر من عشر سنوات في شركة ديل، إذ كانت مسؤولياته تتمثل في التركيز على المؤسسات الحكومية الإماراتية ودعمها في مسيرة تحولها الرقمي. كما شغل مناصب عدة في مجموعة من الشركات مثل مؤسسة هيوليت باكارد و3Com وشركة الخليج للحاسبات الآلية وشركة سي ايه تكنولوجيز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي ريشماني، نائب الرئيس لشركة كومفولت في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا انضمام يحيى إلى كومفولت وقيادة فريق الشركة المتنامي في المنطقة، ومن خلال خبراته الواسعة، سيلعب دوراً هاماً في تحقيق خطط النمو التوسعية للشركة من خلال قيادة الفرص الجديدة وتوسيع شبكات شركائنا وعملائنا. وسيساهم يحيى أيضاً بتعزيز قدرات العملاء للتحول نحو تقنيات الحوسبة السحابية وحماية البيانات وإدارتها في مسيرة تحولهم الرقمي ولتعزيز فائدتهم من حلول كومفولت".

وينضم كساب إلى فريق كومفولت في الشرق الأوسط في الوقت الذي تشارك فيه الشركة للمرة السادسة بفعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا"، معرض التكنولوجيا الأبرز في المنطقة، حيث ستقوم كومفولت باستعراض أحدث الحلول التي توفرها في المنطقة، لاسيما منصتها الجديدة التي ستقوم بالإعلان عنها رسمياً في مؤتمر "كومفولت كونيكشنز"، الفعالية العالمية السنوية للشركة والتي ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبدوره قال يحيى كساب، المدير الأول ومدير عام الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان: "يسرني الانضمام إلى كومفولت الرائدة في حلول إدارة البيانات الذكية والحائزة على جوائز عدة. واتطلع إلى المساهمة في دعم نجاح الشركة ونموها في المنطقة وتعزيز قدرات عملائنا في مسيرتهم نحو تقنيات الحوسبة السحابية من خلال تزويدهم بالحلول الرائدة بما فيها ميتاليك".

وتجدر الإشارة إلى أن يحيى كساب حاصل على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك عبد العزيز، والتحق بالعديد من الدورات حول القيادة والتكنولوجيا طوال مسيرته المهنية.

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حول كومفولت

تُعد كومفولت شركة عالمية رائدة في توفير حلول جاهزية البيانات، حيث تمكن العملاء من إدارة بياناتهم بذكاء، بالاعتماد على حلول تختص بتخزينها وحمايتها واستخدامها وتحسينها. وتعمل برمجيات كومفولت على أتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات الاعتيادية، وتحسين كفاءة بيانات العملاء، ما يمنحهم معلومات قيّمة عن أعمالهم. ويمكن لحلول كومفولت العمل في البيئات السحابية والمحلية، بالاستفادة من الأدوات والعمليات

الرقمية المستخدمة سابقاً. ويمكن الحصول على برمجيات كومفولت، وحلولها وخدماتها من الشركة وعبر النظام البيئي العالمي من الشركاء الموثوق بهم. ويعمل لدى كومفولت أكثر من 2,300 عامل من ذوي الخبرة العالية ضمن مختلف الأسواق العالمية، وتندرج في مؤشر ناسداك تحت الرمز (CVLT)؛ ويقع مقر الشركة الرئيسي في تينتون فولز، نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول كومفولت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Commvault.com أو متابعة حسابنا Commvault@.