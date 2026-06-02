مسقط، سلطنة عُمان : دخلت يانغو رايد، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "يانغو جروب"، في شراكة مع شركة شل عُمان للتسويق (شل عُمان) لإطلاق برنامج مزايا جديد ومخصص لسائقي الشركاء في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، يوفّر عروضًا حصرية على الوقود، وعروضًا خاصة على المأكولات والمشروبات في مقاهي شل، إلى جانب مزايا في مراكز شل هيليكس المشاركة لتغيير الزيت بمختلف أنحاء السلطنة.

سيكون البرنامج الحصري متاحًا عبر تطبيق شل آسيا، إلى جانب مجموعة واسعة من عروض الشراكة الأخرى. وسيغطي برنامج المزايا 216 محطة خدمة تابعة لشركة شل في سلطنة عُمان، من خلال رموز ترويجية مخصصة لسائقي الشركاء لدى يانغو رايد.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت شيخة أمبوعلي، المديرة العامة لشركة يانغو عُمان: "تركّز هذه الشراكة على تقديم قيمة عملية يومية لسائقي الشركاء في مختلف أنحاء عُمان. ومن خلال التعاون مع شريك محلي موثوق مثل شركة شل عُمان، نُسهم في دعم السائقين على خفض تكاليف التشغيل اليومية عبر مزايا تساندهم داخل الطريق وخارجه. وفي يانغو، نؤمن بأن توفير دعم أفضل للسائقين يُسهم في بناء منظومة نقل أكثر استدامة وموثوقية، ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتعزيز تجربة السائقين على منصتنا".

وأضاف سوريش ناير، المدير العام لقطاع التنقل والراحة في شركة شل عُمان: "لطالما التزمت شل عُمان بدعم قطاعات تتجاوز المركبات فحسب، إذ ندرك أيضاً أهمية دعم سبل العيش. ويُشكّل سائقو خدمات النقل التشاركي جزءاً متنامياً من منظومة النقل في عُمان، ويتيح لنا هذا التعاون مع يانغو رايد تعزيز القيمة التي تقدمها شبكتنا من خلال مزايا مرتبطة بالوقود والراحة وصيانة المركبات. والأهم من ذلك، أن هذه الشراكة تعكس الأهمية المتزايدة للتعاونات التي توفّر دعماً ملموساً للمجتمعات التي تسهم في استمرارية حركة النقل في عُمان".

عن مجموعة يانغو:

هي منظومة تكنولوجية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية التي تخدمها. وبالتزام راسخ بالابتكار، تعمل يانغو على إعادة صياغة وتعزيز أحدث التقنيات المتقدمة حول العالم لتصبح خدمات يومية متكاملة وسلسة عبر مختلف المناطق.

تقدّم مجموعة يانغو خدماتها الرقمية، بما في ذلك خدمات النقل والتوصيل وتقنيات الطعام والترفيه وغيرها الكثير، في أكثر من 30 دولة عبر أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا ومناطق أخرى.

