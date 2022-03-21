كشف الربع الأخير من عام 2021 عن أكثر من 25 علامة تجارية جديدة ومميزة، فيما يشهد الربع الأول 2022 إطلاق 30 منفذاً جديداً للبيع بالتجزئة، وبذلك يفوق إجمالي عدد المتاجر المفتوحة في المركز 310 متاجر.

مع بلوغ نسبة إشغاله 97%، مشروع إعادة تطوير المركز سيضم بمجمله أكثر من 100 متجر جديد بينها أكثر من 35 متجر يوفر أفكار وتجارب ومفاهيم جديدة ومبتكرة، ومتاجر رئيسية ضاعفت مساحتها، وبعض المتاجر الرائدة التي تطلق منتجاتها لأول مرة في دولة الإمارات، ومجموعات متاجر جديدة، ومقاهي ومطاعم جديدة، بالإضافة إلى مفاهيم مبتكرة لإثراء تجربة التسوّق.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : كشف "ياس مول"، أكبر مركز تسوق في أبوظبي، اليوم عن إنجاز رئيسي ضمن مشروع إعادة تطويره تمثل ببلوغ نسبة إشغاله 97% وإضافة 55 متجراً جديداً إلى قائمته مع انتهاء الربع الأوّل من العام الحالي؛ مما يعزز من الخيارات الفريدة التي يوفرها المركز في جميع فئات التجزئة. ويهدف مشروع إعادة تطوير "ياس مول"، الذي بدأ في مارس 2021، إلى الارتقاء بتجربة العملاء عبر إعادة تصميم المساحات الرئيسية للمركز وإضافة أكثر من 100 متجر جديد، وبالتالي تلبية مختلف تفضيلات العملاء؛ علماً أنه من المتوقع استكمال أعمال المشروع في صيف هذا العام 2022.

وتشمل الركائز الرئيسية لمشروع إعادة تطوير "ياس مول" فئات المأكولات والمشروبات، والترفيه، والأدوات المنزلية، والأثاث، والأزياء، والجمال، والمجوهرات، والصحة، ومساحات العمل المشتركة، ومكاتب شركات متميزة. واستكمالاً لمحفظة عروضه الحالية الفريدة، يعمل المركز على زيادة خيارات المأكولات والمشروبات والترفيه إلى ما يزيد عن 50٪، وكذلك تخصيص منطقة للأثاث المنزلي تضم علامات تجارية جديدة. كما يتضمن المشروع إطلاق علامات أزياء عالمية مرموقة لأول مرة في العاصمة الإماراتية، بالإضافة إلى توسيع فئات الصحة والجمال والمجوهرات وبذلك يسهم في تطوير رؤية ياس مول ليصبح وجهة مثلى للعيش والعمل والترفيه.

وصرّح سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في "الدار للاستثمار": "نمضي قدماً في مشروع إعادة تطوير ’ياس مول‘ فيما نواصل ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع التجزئة ومواكبة آخر مستجدات هذا القطاع المتطور باستمرار، وذلك عبر إطلاق تجارب حصرية وعروض عالمية المستوى في مجال التجزئة والترفيه، والمساهمة بدعم الاقتصاد المحلي في الوقت ذاته. ولا شك أن خطتنا التحولية هذه تنسجم مع احتياجات العملاء المتغيرة وتضمن الحفاظ على مكانة ’ياس مول‘ مستقبلاً وتقديم عروض مختلفة تثري التجربة بأكملها".

وقد تم تحويل مساحة 25 ألف متر مربع بهدف ترسيخ مكانة "ياس مول" كوجهة مثلى للعمل والعيش والترفيه. وتشمل هذه المنطقة مساحات العمل المشتركة المريحة والحديثة التي توفرها "كلاود سبيسز"، بالإضافة إلى مقرات رئيسية لشركات مرموقة بما في ذلك "الدار سكوير" الذي تم إطلاقه مؤخراً. علاوة على ذلك، يستعد "ياس مول" قريباً لإطلاق مفهوم مختلف تماماً للبيع بالتجزئة يوفر ’وجهة‘ مميزة داخل المول من المتوقع أن ترتقي بتجربة التسوق إلى مستوى غير مسبوق وأن تتيح للمفاهيم الجديدة فرصة الازدهار والنمو، وذلك كجزء من التزام "الدار" بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستكون هذه الوجهة عبارة عن مساحة محفزة بصرياً تمزج بين الموضة والفن، وتوفر عبر التكنولوجيا الحديثة المنصة الأمثل لخلق أرقى العلامات التجارية المبتكرة في عالم المأكولات والجمال والحياة العصرية.

وشهدت ساحة "تاون سكوير" في ديسمبر الكشف عن أكبر شاشة تفاعلية تقام داخل مركز تسوق في منطقة الشرق الأوسط. وتنطوي الشاشة على نظام صوتي وتصويري غامر، حيث تعتبر شاشة العرض الأعلى دقة في العالم والتي تقام داخل مركز تسوق.

وقد انتقل متجر "آبل"، الذي يعد أحد أقدم المستأجرين في "ياس مول"، إلى موقع رئيسي داخل "تاون سكوير" ليشغل ضعف مساحة المتجر الأصلي تقريباً بتصميم جديد يتميز بواجهة زجاجية منحنية خلابة تتجاوز مساحتها 150 قدماً من ألواح الزجاج المتصلة التي تغطي واجهة المتجر من جميع الجهات.

وكان "ياس مول" قد افتتح في الربع الأخير من عام 2021 أكثر من 25 متجر يتضمن العديد من منافذ المأكولات والمشروبات مثل "فور ايفر روز"، و"%أرابيكا"، و"تاكو دي كاسا"، و"تيبل أوتو"، و"لي كلير دو جيني" بإدارة الشيف كريستوف آدامز؛ و"لينز"، و"إماراتي كوفي"، بالإضافة إلى مقهى "انتروكوت كافيه دي باريس". وكجزء من عملية تحسين المدخل الشمالي، يقدم مقهى "ماركس آند سبنسر" المعاد تجديده وتوسيعه مجموعة مختارة من الوجبات الشهية؛ في حين أن قاعة الطعام المصممة بشكل فريد، "هُنا ياس"، ستمنح الضيوف قريباً تجربة طعام مثلى في الهواء الطلق.

كما شهد "ياس مول" إضافة متاجر "صوفيا بوغنيم"، و"فيسز"، و"ستريسليس"، و"بلومر"، و"بيبرتشيس"، و"لوفت فيفث افينو"؛ بينما خضعت متاجر "مانجو" و"غانت" و"ومنز سيكريت" لعملية تجديد واسعة أثمرت عن مظهر وطابع جديدين لكل منها.

علاوة على ذلك؛ باتت "تريانو"، وجهة الأزياء الفاخرة والرائدة المعاد تجديدها، تضم حالياً مفاهيم مبتكرة وباقة واسعة من أشهر علامات الأزياء الراقية مثل "ديور"، و"فندي"، و"فالنتينو"، و"كارولينا هيريرا"، و"دولتشي & غابانا"، و"توري برتش". كما يحتضن "تريانو" العديد من العلامات التجارية الفاخرة والمرموقة مثل "كريستيان لوبوتان" و"سلفاتوري فيراغامو" لمواكبة مختلف احتياجات عشاق الموضة والجمال في الإمارات. ومع إضافة "ويتروز" إلى قائمته، بات "ياس مول" يقدم للعملاء اثنين من أشهر وأهم متاجر الهايبر ماركت.

وتؤدي إضافة 30 متجراً جديداً خلال الربع الحالي من عام 2022، إلى تعزيز تجربة التسوق ورحلة العملاء التي يخوضها زوار "ياس مول" المحليون والسياح. وتشمل هذه الخطوة تجديد متاجر رئيسية مثل "زارا" بطابقيه الاثنين؛ بالإضافة إلى تجديد متاجر عدد من أهم المستأجرين مثل "أديداس"، و"سيفورا"، و"فوريفر 21"، و"زارا هوم". وتشمل عروض المأكولات والمشروبات الجديدة كلاً من "قرنفل"، و"ستيكي رايس"، و"لاسير"، و"شيروي إيزاكايا"، و"مونتوك"، و"جود كافيه". كما سيستضيف "ياس مول" كلاً من علامات "مرسيدس بنز"، وصالة الألعاب الرياضية "فوغ"، و"رومورز"، و"ذا ماسترز للعطور"، و"بيلا ميزون"، و"فانس"، و"كولومبيا"، و"تمبرلاند"، وغيرها الكثير. وسيشهد ممر "البوليفارد" تجديد المتاجر الرياضية المتاحة مع إضافة خمسة مفاهيم فريدة ومتجر تجريبي مميز يحمل بصمة أحد أندية كرة القدم الشهيرة عالمياً. كما سيضاف مفهوم محلي مميز آخر إلى "ياس مول" وهو "إير مانياكس"، الحديقة الداخلية الفسيحة والمليئة بالألعاب القابلة للنفخ والتي تضمن المتعة للزوار من مختلف الأعمار.

وبفضل ما يوفره من أنشطة وعروض مميزة ومتنوعة، أصبح "ياس مول" مركز جذب أساسي في أبوظبي يستقطب الزوار من مختلف الأعمار على مدار العام. وقد أطلق مؤخراً العديد من التجارب الغامرة مثل احتفالية موسم الأعياد الشتوية "وينتر وندرلاند" (Winter Wonderland) ومعرض السيارات (Vintage Car Show). ومنذ افتتاحه في عام 2014، استقطب المركز نحو 20 مليون زائر سنوياً من خلال عروضه الفريدة وعالمية المستوى بمجال التجزئة ووجهات الطعام والترفيه والتسلية. وكجزء من التزامه المستمر بإثراء عروضه وتلبية احتياجات العملاء المتنامية على مدار العام، لا شك أن أحدث المشاريع التطويرية والمتاجر الجديدة والعروض الترفيهية التي يقدمها "ياس مول" ستجذب الزوار من مختلف الفئات العمرية عبر توفير مساحة اجتماعية تزخر بخدمات التجزئة الأكثر شعبية وتنوعاً في المدينة. ويعد مشروع إعادة تطوير "ياس مول" خير دليل على التزام شركة "الدار للاستثمار" بتوفير تجربة تسوق وطعام وترفيه رائعة ترضي جميع الأذواق في مكان واحد.

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نبذة عن "ياس مول"

يعد "ياس مول" أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، ويزخر بمجموعة لا مثيل لها من متاجر التجزئة والمطاعم وأماكن الترفيه والتسلية من الطراز العالمي. تأسس المول عام 2014، ويضم أكثر من 370 علامة تجارية دولية وإقليمية رائدة في مجال البيع بالتجزئة، ومنافذ للأطعمة والمشروبات، وسينما حديثة من 20 شاشة تديرها "فوكس سينما"، ومنطقة "كيدزانيا" التعليمية والترفيهية للأطفال الحائزة على جوائز، و"كلاود"- أول مساحة عمل مشتركة في مراكز التسوق في المنطقة.

وأعلنت شركة الدار للاستثمار عن خطة تجديد شاملة بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لمركز "ياس مول" من أجل تعزيز مكانته كنقطة محورية وسط جزيرة ياس، الوجهة السكنية والترفيهية سريعة النمو في أبوظبي. ويهدف هذا الاستثمار الأساسي، المقرر انتهاؤه في الربع الثالث من عام 2022، إلى إطلاق مفاهيم جديدة ومبتكرة للتسوّق، وإثراء تجربة البيع بالتجزئة، وتوفير عروض جديدة ومتنوعة لمستأجريه وزواره على حدٍ سواء. وتأتي هذه الخطة تماشياً مع رؤية أبوظبي الاستراتيجية لحفز الاقتصاد، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتطوير توجهات التجزئة عالمياً.

ويعد "ياس مول" أو مركز تسوق في العاصمة الإماراتية يحصل على الشهادة الذهبية من قبل الاتحاد العالمي للإعاقة، الجهة المختصة بتكريم المنظمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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