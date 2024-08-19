دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، أكبر شركة امتياز فندقي في العالم والتي تضم 25 علامة تجارية وحوالي 9,200 فندق، عن تحقيق نمو ملحوظ في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك من خلال توقيعها 27 عقداً جديداً، وافتتاح 22 فندقاً، وإضافة ما يقارب 1,400 غرفة جديدة إلى محفظتها في المنطقة.

وفي إطار هذا النجاح، حققت الشركة إنجازات بارزة من خلال افتتاحات وتطورات في أسواق رئيسية عبر المنطقة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والهند وتركيا والمملكة المتحدة، ساهمت في تحقيق نمو مالي مستدام للربع السادس عشر على التوالي، كما تصدرت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا قائمة العائدات العالمية للغرف المتاحة، مسجلةً زيادة بنسبة 15% على أساس العملة الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2024.

وإنطلاقاً من مبدأ نظام الامتيازات"أونر فيرست" "OwnerFirst™"، يعكس هذا النمو السمعة المرموقة لشركة ويندام في المنطقة ويؤكد التزامها المستمر بدعم نجاح المالكين وأصحاب الامتيازات، إذ تدير الشركة منذ 30 يونيو 2024، أكثر من 90,000 غرفة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، صرح ديميتريس مانِكيس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في فنادق ومنتجعات ويندام قائلاً:

"في ضوء استمرار انتعاش قطاع السفر الترفيهي والتجاري بفضل الطلب المتزايد على الوجهات الرائجة والناشئة، إلى جانب الرحلات التي تركز على التجارب الجديدة، نؤكد على التزامنا بتوسيع حضورنا من خلال تقديم مجموعة متميزة من الفنادق في مختلف أنحاء المنطقة، يكون ذلك صفقة رابحة لكل من الملاك والنزلاء."

أبرز أحداث النصف الأول من عام 2024: دخول أسواق جديدة، علامات تجارية جديدة، وتوسع ملحوظ

في إطار استراتيجيتها الطموحة لتوسيع حضورها وتعزيز علاماتها التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تواصل شركة ويندام تحقيق نجاحات بارزة في عام 2024، إذ تزامن هذا النمو مع تعافي قطاع السياحة في أوروبا خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تجاوز عدد الوافدين الأجانب (+6%) ومدة الإقامة (+7%) مستويات عام 2019، محققاً زيادات سنوية بنسبة 12% و10% بالترتيب، كما توقعت الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) ارتفاع حجم حركة الطيران في أوروبا بنسبة 5.9% خلال عام 2024، مع تسجيل نمو إضافي بنسبة 5.5% في عام 2025

ومن بين أبرز إنجازات الشركة خلال النصف الأول من العام:

إتمام تجديدات شاملة لفندق ويندام فروتسواف المدينة القديمة، ليصبح بذلك أكبر فندق في مدينة فروتسواف، فبعد الانتهاء من أعمال التجديد في أبريل 2024، تم إضافة 152 غرفة جديدة، ليصل إجمالي عدد الغرف في الفندق إلى 357 غرفة.

افتتاح فندق "سوبر 8 باي ويندام" في مدينة دورهام الذي تلا دخول العلامة التجارية إلى السوق البريطانية عبر افتتاح فندق في تشيستر العام الماضي، ويُبرز الفندق الجديد التزام ويندام بالاستدامة البيئية من خلال حصوله على تصنيف المستوى الخامس في برنامج "ويندام جرين"، وهو أعلى تصنيف ضمن مبادرات الاستدامة التي تتبناها الشركة.

افتتاح أول فندق من فئة "دولتشي باي ويندام" في تركيا، وهو فندق "دولتشي باي ويندام تشيشمي ألاكاتي"، الذي بدأ باستقبال ضيوفه في يونيو الماضي، والذي يتميز بمجموعة من الخدمات والمرافق الراقية، حيث يضم 155 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى شاطئ خاص وحدائق واسعة، كما يحتوي على قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات، ومركز للياقة البدنية والسبا، ومطعم يقدم أشهى المأكولات المتوسطية.

وفي إطار التوسع المستمر لشركة ويندام في تركيا، تم افتتاح أربعة فنادق جديدة أخرى، وهي: فندق وسبا "اف تي لوتس ترمال"، ضمن مجموعة العلامات التجارية من ويندام؛ فندق "ويندام داتكا بيريللي باي"؛ وبالتالي بلغ إجمالي عدد عقارات ويندهام في تركيا ما يقرب من 120 عقاراً اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024.

توسيع حضورها في السوق الهندي من خلال افتتاح ثلاثة فنادق جديدة، شملت فندق "ذا إيرث أمريتسار"، ضمن مجموعة العلامات التجارية التابعة لويندام؛ وفندق "رامادا إنكور باي ويندام أودايبور روبناجار"؛ وفندق "رامادا باي ويندام جوراخبور جور اخناث ماندير رود ".

افتتاح فندق "دولتشي باي ويندام فرساي – دومين دو مونتسيل"، وهو منتجع فاخر يضم 178 غرفة ويقع في ضواحي باريس، على بُعد دقائق قليلة من قصر فرساي الشهير، ويتميز الفندق بحدائقه الساحرة التي تمتد على مساحة 14 هكتاراً، ويضم مجموعة من المرافق الراقية، بما في ذلك مطعمين، وباراً يضم تراساً يوفر إطلالات خلابة، بالإضافة إلى مركز مؤتمرات حديث يشتمل على 18 قاعة اجتماعات، كما يحتوي المنتجع على مركز سبا ولياقة بدنية مجهز بالكامل لتلبية احتياجات الضيوف.

مظهر جديد وعصري لعلامة تريب باي ويندام، يهدف إلى تمكين المالكين من تنفيذ تحديثات بتكلفة معقولة مع الحفاظ على الطابع الفريد لكل عقار.

مزايا ويندام

يستفيد أصحاب الامتيازات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من برنامج "مزايا ويندام"، الذي يجمع بين استراتيجيات التسويق العالمية المتقدمة ونظم التوزيع الفعالة، بالإضافة إلى الموارد المصممة خصيصاً لدعم نجاح المالكين، وتشمل هذه المزايا استثمارات تجاوزت قيمتها 325 مليون دولار في التكنولوجيا المبتكرة على مدار الست سنوات الماضية، مما يتيح لأصحاب الامتيازات الوصول إلى أحدث التقنيات في الصناعة، بما في ذلك أنظمة إدارة الممتلكات والإيرادات المتطورة، كما أنهم يستفيدون من دعم قاعدة أعضاء واسعة تضم أكثر من 110 ملايين عضو مسجل في برنامج "مكافآت ويندام" على مستوى العالم.

يُصنَّف برنامج مكافآت ويندام كأحد أبرز برامج ولاء الفنادق وفقاً لتقارير صحيفة "يو إس إيه توداي" ومجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت"، كونه يضم شبكة واسعة من أكثر من 60,000 فندق ومنتجع ونزل عطلات حول العالم، يمكن للأعضاء من خلاله كسب 1,000 نقطة مضمونة مع كل إقامة مؤهلة، واستبدال هذه النقاط للحصول على ليالٍ مجانية بدءاً من 7,500 نقطة فقط

للاستفسار عن فرص الامتياز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://whrdevelopmentemea.com/.

نبذة عن فنادق ومنتجعات ويندام

تُعتبر فنادق ومنتجعات ويندام (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WH) أكبر شركة امتياز فندقي في العالم من حيث عدد المنشآت، حيث تدير حوالي 9,200 فندق في أكثر من 95 دولة على ست قارات. من خلال شبكة تضم أكثر من 876,000 غرفة تلبيةً لاحتياجات المسافرين اليوميين، تتمتع ويندام بوجود قيادي في قطاع الفنادق الاقتصادية والمتوسطة. تدير الشركة محفظة متنوعة تتألف من 25 علامة تجارية فندقية، تشمل سوبر 8®، و دايز إن®، و ​​رامادا®، و مايكروتل®، لا كوينتا®، و بايمونت®، و وينغيت®، و أميريكن®، و هوثورن®، و مجموعة تريدمارك®، و ويندام®.

من خلال برنامج الولاء مكافآت ويندام®، الحائز على العديد من الجوائز، يمكن لأكثر من 108 ملايين عضو مسجّل استبدال نقاطهم في شبكة تضم آلاف الفنادق ومنتجعات نوادي العطلات وأماكن إيجار العطلات حول العالم.

جهات الاتصال الإعلامية: وكالة ألتو|Wyndham@thealtoagency.com

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