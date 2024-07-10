مركز اللياقة المتكامل الرابع التابع لعلامة ويلفِت مع معدات رياضية عالية التقنية وخدمات شاملة للصحة والنقاهة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد علامة ويلفِت الرائدة للياقة البدنية لافتتاح مركزها الرابع في الإمارات، وذلك في أبراج الفتان مارين بمارينا دبي قبل حلول نهاية العام الجاري. هذا، وتبلغ مساحة الصالة الجديدة أكثر من 35,000 قدم مربع وضمن طابقين كاملين، حيث تمثل أكبر مركز لياقة بدنية حديث ومتكامل في منطقة المارينا.

ويقع المركز الجديد والمخصص للبالغين فقط في منطقة الممشى على شاطئ جميرا بيتش رزيدنس، حيث سيستوعب 2,000 عضوية حصرية، ويقدم تجربة استثنائية، وخدمات التمارين الشخصية، وسبا فاخرة، ومرافق خاصة للنقاهة وإعادة التأهيل البدني.

ويتضمن نادي ويلفِت مارينا مناطق متخصصة للتمارين المكثفة عالية الكفاءة (HIIT) والتمارين الوظيفية، بالإضافة إلى منطقة لتمارين الكارديو والمجهزة بأحدث المعدات من علامات (Life Fitness SE4)، و(Symbio)، وقضبان أثقال متخصصة من علامة (Gungnir) النرويجية المعروفة، ودراجة تمارين فري موشن، والتي يمكن التحكم بدرجات ميلانها وانخفاضها اعتماداً على التضاريس الافتراضية للتمرين، وهي تعتبر آلة ركوب الدراجات الداخلية الأكثر كفاءة وتفاعلاً على المستوى الدولي.

كما تتضمن المزايا الأخرى التي يقدّمها نادي ويلفِت مارينا مساحة خارجية مختصة بالكروس فيت، واستوديوهين للتمارين الجماعية والدراجات الدخلية، ومنطقة للفنون القتالية المختلطة، ومنطقة للقهوة وصالة استراحة خاصة.

ولأول مرة على مستوى أندية اللياقة في الإمارات، سوف يتضمن نادي ويلفِت مارينا خدمات شاملة للنقاهة وإعادة التأهيل البدني من ضمن رسوم العضوية، مما يعني بأنه لن يتعين على الأعضاء دفع أية مبالغ إضافية للاستفادة من هذه المرافق المتخصصة.

وتتضمن تلك الخدمات الإضافية أسرة للتدليك بالتدفق الهوائي والتدليك المائي، وكبسولات خاصة للعلاج الفيزيائي مجهزة بأدواتٍ متطوّرة للاسترخاء، مما سيعزز من تجربة اللياقة البدنية المتكاملة التي توفرها علامة ويلفِت، وذلك عبر تسريع عملية التعافي. كما يضم النادي الجديد سبا فاخر مجهز بالكامل مع حجرة ساونا قياسية وأخرى بالأشعة تحت الحمراء، ومغاطس باردة، وغرفة بخار لمساعدة الأعضاء على التخلص من السموم وفقدان الوزن وتعزيز صحة القلب والاسترخاء وتحسين أنماط النوم.

وفي تعليقه على الافتتاح الجديد، قال ديميتري كوتسوباكيس، الرئيس التنفيذي في ويلفِت: "يسعدنا تقديم علامة اللياقة الفاخرة والمتكاملة في مارينا دبي وإضافة هذا النادي المتفرّد إلى محفظتنا المتنامية من الأندية الضخمة المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "نحن على ثقةٍ بأن المعدات المتطوّرة مثل الآلات الذكية والمدربين الافتراضيين وأجهزة النقاهة التي أضفناها في النادي الجديد ستضمن توفير بيئة استثنائية إلى تجربة اللياقة البدنية المتخصصة التي نقدّمها. وسوف يكون أعضاؤنا على موعدٍ مع أفضل المرافق المتكاملة لتمكينهم من عيش حياةٍ أكثر صحة ونشاطاً".

وتضم محفظة ويلفِت، العلامة التجارية الرائدة للياقة البدنية التابعة لشركة أرادَ في الإمارات، حالياً 13,000 عضواً نشطاً ضمن أنديتها الثلاثة القائمة. وقد حصد نادي ويلفِت جي في سي، الفرع المتكامل الأول للعلامة التجارية والذي يمتد على مساحة 75,000 قدم مربع، جائزة "أفضل نادي للعام" على مدى عامين، والتي يتم منحها ضمن فعاليات جوائز سجلّ محترفي التمارين الرياضية (REP).

هذا، وتبلغ مساحة الفرع المتكامل الثاني لعلامة ويلفِت والكائن في منطقة الميدان 368,000 قدم مربع، مما يجعله واحداً من أكبر مرافق اللياقة البدنية في دبي. وفي نهاية عام 2023، تم افتتاح نادي ويلفِت مدار بالجادة في الشارقة، وهو الفرع الثالث لعلامة ويلفِت على مستوى الإمارات، ويعدّ مركز اللياقة البدنية الأكبر والأكثر تطوّراً على مستوى الإمارة بأكملها.

نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أَرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

نبذة عن علامة ويلفِت

تأسست علامة ويلفِت في عام 2021، وهي شركة رائدة في مجال اللياقة البدنية مع ثلاثة مراكز لياقة متكاملة في قرية جميرا الدائرية وميدان في دبي، ومجمّع مدار بالجادة في الشارقة. وتعدّ ويلفِت شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أرادَ، المطوّر العقاري الأسرع نمواً في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تشييد مجتمعاتٍ نابضة تلهم زوّراها وقاطنيها وتوفر لهم جميع وسائل الراحة والرفاهية في موقعٍ واحد.

وتفخر علامة ويلفِت بنموذجها المبتكر الذي يرتكز على الأعضاء، والذي يطمح إلى تعزيز النشاط البدني ضمن المجتمعات التي تخدمها. وتقوم علامة اللياقة البدنية الرائدة بذلك عبر توفير مراكز اللياقة البدنية عالية الأداء والتي تقدّم حزم عضوياتٍ مرنة تتضمن دروس التمارين الجماعية لجميع الفئات العمرية ومختلف المستويات.

وقد تم تجهيز جميع مراكز اللياقة البدنية التي تديرها علامة ويلفِت بباقةٍ من تقنيات اللياقة البدنية الأكثر تطوّراً في السوق، وذلك من أجل توفير نظام متقدّم لتتبع النشاط وتقييم الأداء. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني: media@arada.com أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.wellfit.me

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