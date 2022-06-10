التعاون بين الشركتين يستهدف تعزيز فرص تشغيل الطائرات التي تعمل بالهيدروجين والبنية التحتية الضرورية

التعاون يرسّخ التزامات ويز إير بتحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة

لندن : أعلنت ويز أير، شركة الطيران الأوروبية الأسرع نمواً والأقل تكلفةً والأكثر استدامة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لاستكشاف إمكانات تشغيل الطائرات التي تعمل بوقود الهيدروجين.

وتقوم ويز إير، بموجب هذه الاتفاقية، بدراسة إمكانية تسيير رحلاتها بالاعتماد على الهيدروجين مع ضمان الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة، مما يتيح للشركة فهماً أعمق حول التأثيرات الإيجابية التي يقدمها تشغيل هذا النوع من الطائرات على نموذج عملها في المستقبل.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى اسكشاف آفاق البيئة التشغيلية والبنية التحتية للمشروع والتحديات التي تواجه الطائرات التي تعمل بالهيدروجين، حيث يتعاون الطرفان للوصول إلى فهم أشمل حول:

· تطوّر منظومة الهيدروجين عالمياً من حيث ارتباطها بالمجتمع والقوانين وأسعار الطاقة والبنية التحتية الضرورية

· تأثير الطائرات التي تعمل بالهيدروجين على أسطول ويز إير وعملياتها وبنيتها التحتية، بما يشمل شبكة الشركة وبرنامج الرحلات والقواعد الأرضية والمطارات، وذلك من خلال دراسة خصائص الطائرات بما فيها مسافة الطيران الممكنة والوقت اللازم للتزود بالوقود

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاجن، رئيس شؤون الموظفين والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات في ويز إير: "نواصل في ويز إير تعزيز استراتيجية النمو لدينا للوفاء بالتزامنا في توفير رحلات طيران قليلة التكلفة، مع تقديم تجربةٍ مميزة للمسافرين على متن أسطولنا من أحدث الطائرات الصديقة للبيئة في أوروبا. ونثق بقدرتنا على التوفيق بين النموّ والاستدامة من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات لضمان رحلات طيران أكثر استدامة، إذ يتيح هذا التعاون مع إيرباص تعزيز قطاع الطيران المستدام في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على نماذج عمل متقدّمة وتشغيل رحلات عالية الكفاءة".

ومن جانبه، قال جلين لويلن، نائب رئيس قسم الطيران الخالي من الانبعاثات لدى إيرباص: "تلتزم الشركة بالتعاون مع عملائنا لتطوير طائرات عديمة الانبعاثات وصديقة للبيئة بحلول عام 2035. ويسرّنا انضمام ويز إير لجهود البحث والتطوير المتواصلة لتلبية متطلبات تشغيل طائرات الهيدروجين ضمن منظومة طيران تعمل على الهيدروجين. كما يساعدنا فهم أداء أسطول الشركة وشبكة عملياتها على تحديد الخصائص الهندسية لتطوير طائرات عديمة الانبعاثات في المستقبل، وكيفية تأثيرها على المطارات ومراكز الدعم الأرضية وشبكة مسارات الرحلات".

وترتكز مذكرة التفاهم مع إيرباص على مكانة ويز إير بوصفها أبرز شركات الطيران الصديقة للبيئة، إلى جانب حملة الاستدامة التي أطلقتها بعنوان "الطيران الأخضر"، والتي تشجع المسافرين على اعتماد الخيارات الصديقة للبيئة عند السفر. وتهدف الحملة إلى الترويج لأسطول الشركة الذي يضمّ أحدث الطائرات في العالم وأكثرها كفاءةً، حيث تتفوق الشركة على جميع منافسيها بتسجيل أقل معدل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر يقطعه الراكب الواحد. وسيساهم التزام جميع شركات الطيران بمستوى الكفاءة الذي تقدمه ويز إير، في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها قطاع الطيران الأوروبي بنسبة 34%.

ووقعت ويز إير في نوفمبر 2021 اتفاقيةً مع إيرباص لشراء 102 طائرة جديدة من طراز A321، والتي تتضمن 75 طائرة طراز A321neo و27 طائرة طراز A321XLR. وحظيت الاتفاقية بموافقة المساهمين خلال اجتماع استثنائي عُقد في 22 فبراير 2022.

وينضم طلب الشراء الجديد إلى عدد من الطلبات المتراكمة للشركة ليشمل 34 طائرة طراز A320neo، و240 طائرة طراز A321neo، و47 طائرة طراز A321XLR، إلى جانب طلب إضافي لشراء 15 طائرة طراز A321neo وحقوق شراء 75 طائرة من نفس الطراز، ليصل العدد الإجمالي إلى 411 طائرة.

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