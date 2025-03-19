أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع شبكة رحلاتها بإضافة مسارين جديدين إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة غابالا في أذربيجان، وذلك في خطوة تمنح المسافرين إمكانية الوصول إلى كلتا الوجهتين بأسعار منخفضة وتنافسية وبسهولة مع تسيير ثلاث رحلات أسبوعية لكلتا الوجهتين اعتباراً من شهر يونيو المقبل من العام الجاري.

وستسيّر ويز إير أبوظبي اعتباراً من 4 يونيو 2025 رحلاتها إلى بيروت، بواقع ثلاث مرات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة وبأسعار تبدأ من 359 درهم إماراتي**. واعتباراً من 19 يونيو 2025، ستقوم الشركة بربط العاصمة الإماراتية مع مدينة غابالا عبر ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وبأسعار تبدأ من 169 درهم إماراتي**. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف الذكية باللغة العربية. وتحتفي شركة الطيران الوطنية بهذا الإعلان المميز بطرح عرض ترويجي لمدة ثلاثة أيام***، يشمل خصماً بنسبة 20% على أسعار التذاكر لجميع رحلات المسارين الجديدين بدءاً من اليوم (الثلاثاء) لجميع العملاء.

ويُشكّل الإعلان نقطة تحوّل بارزة بالنسبة للمنطقة، لاسيما وأنّه يُؤسس للربط الجوي منخفض التكلفة مع لبنان ويفتح مساراً جديداً نحو وجهة لم تكن مشمولة بالخدمة سابقاً في أذربيجان. وتُواصل ويز إير أبوظبي مهمتها الرامية إلى توفير حلول السفر الموثوق ومنخفضة التكلفة لجميع المسافرين، مع تسهيل فرص التواصل واستكشاف وجهات جديدة للجميع.

وفي هذا الصدد، قال يوهان إيدهاجن، العضو المنتدب لشركة ويز إير أبوظبي: "يُسعدنا توسيع شبكتنا المتنامية بإضافة بيروت وغابالا إلى قائمة الرحلات، وتوفير أسعار منخفضة للمسافرين الراغبين باستكشاف منطقتيّ الشرق الأوسط وجنوب القوقاز. ويتمتع لبنان بمزيج جذاب من التاريخ العريق والثقافة الغنية والحياة العصرية، ما يجعله وجهة مفضّلة للسفر من أجل الأعمال والترفيه على حد سواء. وبدورها، تمثل غابالا في أذربيجان ملاذاً مثالياً لعشاق المغامرات بين أحضان الطبيعة، حيث تزخر بالسهول الخضراء والتلال المغطاة بالثلوج والتراث التاريخي العريق. وتشكل ويز إير أبوظبي خياراً ذكياً للسفر، تقدم رحلات منخفضة التكلفة وخيارات قابلة للتخصيص، وهو ما يوفر للمسافرين تجارب مغامرات لا تُضاهى وبأسعار معقولة. واحتفاءً بهذه الخطوة، نُقدم اليوم ولمدة 3 أيام خصماً بنسبة 20% على أسعار التذاكر. وتُواصل ويز إير أبوظبي توسيع عملياتها بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، لتجعل السفر من العاصمة الإماراتية أكثر سهولة من أيّ وقتٍ مضى. ونتطلع قُدماً إلى استقبال المسافرين على متن رحلاتنا الجوية المتميزة."

وتمثل بيروت قلب لبنان النابض بالحياة، وتتميز بمزيج متنوع من التاريخ العريق والثقافة الغنية والحياة العصرية، حيث الأسواق المزدحمة والحياة الليلية الصاخبة وسحر البحر الأبيض المتوسط. وتشتهر المدينة بكونها عاصمة الموضة في منطقة الشرق الأوسط، كما تمنح الزوار تجربة لا تُنسى مع مجموعة غنية من الأنشطة وتقاليد الطهو. وتشمل الأماكن التي تحلو زيارتها صخرة الروشة (الحمام)، والمتحف الوطني، ومنطقة وسط المدينة التاريخية. ويمكن لعشاق السفر الاستمتاع برحلات يومية سلسة خارج بيروت، والتوجه إلى القرى اللبنانية الخلابة والجبال التي تخطف الأنفاس والبلدات الساحلية المثالية لالتقاط الصور التذكارية.

في حين، تقع غابالا وسط غابات الصنوبر الساحرة وبحيرة نوهور الهادئة، لتوفر للزوار ملاذاً استثنائياً للمغامرة والاسترخاء على مدار العام بين أحضان الطبيعة. ويحظى المسافرون في فصل الشتاء بفرصة التزلج على الثلوج في منتجع توفانداج الجبلي، بينما يوفر الصيف أنشطة مليئة بالمتعة مثل ركوب الدراجات الرباعية والطيران الشراعي والتنزه في الطبيعة. كما تضم المنطقة العديد من المنتجعات الصحية الفاخرة ومراكز الاستشفاء التي تقدم علاجات حيوية لتجديد الشباب. وتتمتع غابالا بإرث تاريخي غني، حيث كانت فيما مضى عاصمة ألبانيا القوقازية، وتقدم المواقع الأثرية مثل تشوخور جابالا شاهداً حياً على الماضي العريق للمدينة.

وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، تقدم ويز إير أبوظبي مجموعة واسعة من خيارات السفر منخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية والقاهرة وسوهاج (مصر)، وألماتي وأستانا وتركستان (كازاخستان)، وعمّان (الأردن)، وباكو (أذربيجان)، وبلجراد (صربيا)، وبشكيك (قيرغيزستان)، وكلوج (رومانيا)، والدمام والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، إلى جانب رحلاتها إلى كوتايسي (جورجيا)، ولارنكا (قبرص)، وماليه (المالديف)، وسمرقند وطشقند (أوزبكستان)، وساراييفو (البوسنة)، وتيرانا (ألبانيا)، وفارنا (بلغاريا)، ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

تفاصيل مسارات الرحلات الجوية الجديدة:

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلات تاريخ بدء الرحلات تبدأ الأسعار من* أبوظبي – بيروت الإثنين والأربعاء والجمعة 4 يونيو 2025 359 درهم إماراتي أبوظبي – غابالا الثلاثاء والخميس والسبت 19 يونيو 2025 درهم إماراتي

* حسب موافقة الجهات التنظيمية

** سعر الرحلة باتجاه واحد بما يشمل الرسوم الإدارية. يُسمح للمسافرين اصطحاب حقيبة محمولة واحدة (الحجم الأقصى: 40x30x20 سم). وتخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية. ويسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً. عدد المقاعد محدود. تطبق جميع الشروط والأحكام.

*** يسري هذا العرض الترويجي من 18 مارس حتى 20 مارس 2025 الساعة 23.59 بتوقيت وسط أوروبا (”الفترة الترويجية“). ويسري الخصم بنسبة 20% على سعر التذكرة، باستثناء الرسوم الإدارية. يسري الخصم بنسبة 20% فقط على رحلات طيران مختارة من/إلى مطار أبوظبي الدولي المتوفرة على https://wizzair.com وعلى تطبيق WIZZ للهاتف المحمول خلال الفترة الترويجية. فترة السفر محدودة، من 1 أبريل 2025 حتى 30 يونيو 2025. يسري العرض الترويجي فقط على الحجوزات التي تتم على https://wizzair.com أو على تطبيق WIZZ للهواتف المحمولة. لا ينطبق العرض الترويجي على الحجوزات الجماعية.

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