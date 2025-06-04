أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في خطوة طموحة تُعزز التزام الشركة بتوسيع شبكتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجعل السفر أكثر سهولة وشمولية ويسراً من حيث التكلفة لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن الخط الجوي الجديد ثلاث رحلات أسبوعياً تنطلق ذهاباً وإياباً أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب من 249 درهم إماراتي فقط*. ويسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً.

وباعتبارها شركة الطيران منخفضة التكلفة الوحيدة التي تُحلق مباشرةً من أبوظبي إلى لبنان، تقدم ويز إير أبوظبي للمقيمين في دولة الإمارات، بما في ذلك الجالية اللبنانية، خياراً مريحاً وذكياً ومنخفض التكلفة للسفر. ويسهل هذا المسار لم شمل العائلات، ويتيح للسائحين استكشاف الثقافة اللبنانية الغنية، ويسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالسفر أكثر دون مواجهة أي صعوبات.

وجرى اليوم (الأربعاء) الاحتفال بالرحلة الافتتاحية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بمؤتمر صحفي بحضور ممثلي وسائل الإعلام والأطراف المعنية وبمشاركة مسؤولون حكوميون ومدراء تنفيذيون في المطار وممثلون رفيعو المستوى من شركة ويز إير أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قالت تمارا فالوا، رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي: "نحتفل اليوم بالمناسبة التاريخية لهبوط أول رحلة لطيران ويز أبوظبي إلى لبنان. يفتح هذا المسار الجديد المزيد من الفرص للعائلات والشركات والسياح للسفر بأسعار معقولة بين عاصمتين نابضتين بالحياة. وينعكس ذلك في الحقيقة في نفاد جميع تذاكر رحلاتنا للأسابيع المقبلة تقريباً. وباعتبارنا شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نلتزم بمهمتنا الأوسع نطاقاً المتمثلة في تسهيل التنقل في المنطقة من خلال خيارات سفر سهلة تتميز بقيمتها وجودتها العالية. كما نؤكد على التزامنا الراسخ بالمساهمة في منظومة أبوظبي من خلال تعزيز الروابط السياحية والتجارية بين البلدين، علماً أنّ طاقمنا يتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن الطائرة لقضاء عطلة صيفية يستحقونها لزيارة أحبائهم أو اكتشاف العديد من المعالم الرائعة التي يزخر بها هذا البلد الساحر".

ومن جانبها، قالت معالي لورا الخازن لحود، وزيرة السياحة اللبنانية: "يمثل إطلاق شركة ويز إير أبوظبي لرحلات جوية مباشرة بين أبوظبي وبيروت محطة هامة في جهودنا المشتركة لتنشيط قطاع السياحة في لبنان. فمن خلال هذه الخطوة، نعزز الترابط الإقليمي، وندعم التبادل الثقافي، ونسهّل وصول المسافرين إلى لبنان بما يتماشى مع رؤيتنا لجعلها وجهة أكثر انفتاحاً وجاذبية. كما أن هذه الخطوط الجديدة من شأنها أن تحفز الطلب على السفر وتساهم في خلق فرص العمل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. نرحب بهذه الشراكة الواعدة، ونتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار لاكتشاف جمال لبنان، وتاريخه العريق، وكرم ضيافته الذي يُشهد له عالمياً."

وتمثل بيروت قلب لبنان النابض بالحياة، وتتميز بمزيج متنوع من التاريخ العريق والثقافة الغنية والحياة العصرية، حيث المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والأسواق المزدحمة والحياة الليلية الصاخبة وسحر البحر الأبيض المتوسط. كما تمنح المدينة زوارها تجربة لا تُنسى مع مجموعة غنية من الأنشطة وتقاليد الطهو. وتشمل الأماكن التي تحلو زيارتها صخرة الروشة (الحمام)، والمتحف الوطني، ومنطقة وسط المدينة التاريخية. ويمكن لعشاق السفر الاستمتاع برحلات يومية سلسة خارج بيروت، والتوجه إلى القرى اللبنانية الخلابة والجبال التي تخطف الأنفاس والبلدات الساحلية المثالية لالتقاط الصور التذكارية.

وتقدم ويز إير أبوظبي، من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر منخفضة التكلفة إلى شبكة متنامية من الوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وخارجها، لتفسح المجال أمام الجميع للسفر أكثر بتكلفة أقل.

المسار الجديد لشركة ويز إير أبوظبي إلى لبنان

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلات تاريخ بدء الرحلات تبدأ الأسعار من* أبوظبي - بيروت الاثنين، الأربعاء، الجمعة 4 يونيو 2025 249 درهم إماراتي

*سعر الرحلة باتجاه واحد بما يشمل الرسوم الإدارية. يُسمح للمسافرين اصطحاب حقيبة محمولة واحدة (الحجم الأقصى: 40x30x20 سم). وتخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية. ويسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً. عدد المقاعد محدود. تطبق جميع الشروط والأحكام.

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