بيروت، لبنان: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع شبكة وجهاتها بإطلاق مسار جديد يربط بيروت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وتوفر شركة الطيران الوطنية في دولة الإمارات أسعاراً مميزة وسهولة أكبر في السفر، مما يتيح إمكانية التوجه مباشرةً أبوظبي، القلب الثقافي الرائد لدولة الإمارات.

وتسيّر ويز إير أبوظبي ثلاث رحلات أسبوعية إلى أبوظبي اعتباراً من 4 يونيو 2025، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة*. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة على الهواتف الذكية، بأسعار تبدأ من 61.99** دولار أمريكي فقط. وتحتفي الشركة بهذا الإعلان المميز بطرح عرض ترويجي لمدة ثلاثة أيام***، يشمل خصماً بنسبة 20% على أسعار التذاكر بدءاً من اليوم (الثلاثاء) لجميع العملاء.

ويمثل الإعلان عن المسار الجديد خطوة مهمة تجعل من ويز إير شركة الطيران منخفضة التكلفة الوحيدة التي تربط بين بيروت وأبوظبي. كما يتيح تشغيل هذا المسار إمكانية السفر الموثوق وبأسعار معقولة، ويسهّل على الجميع فرص التواصل واستكشاف وجهات جديدة.

وفي هذا الصدد، قالت تمارا فالوا، رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي: "إنّ إعلان اليوم هو عودةٌ لفرص السفر منخفض التكلفة إلى لبنان، كما يفتح الباب أمام الربط الجوي السلس وميسور التكلفة في المنطقة. ويسرنا أن نُعلن عن إضافة بيروت إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الرحلات منخفضة التكلفة. وتربط خدمة ويز إير الجديدة بين بيروت وأبوظبي، العاصمة النابضة بالحياة لدولة الإمارات، لتُوفر مزيجاً مثالياً بين وجهات الجذب العصرية والتجارب الثقافية الغنية. وقررنا تشغيل المسار ثلاث مرات أسبوعياً، من أجل تزويد عملائنا بخيارات مريحة لقضاء عطلات نهاية الأسبوع أو السفر المتكرر لأغراض العمل. ولا تقتصر مزايا هذا التوسع على تعزيز الربط بين بيروت وأبوظبي، بل إنه يفتح آفاقاً جديدة للسياحة والعمل والتبادل الثقافي. ونسعى من خلال توفير خيارات السفر منخفضة التكلفة إلى مساعدة المسافرين على الاستكشاف والتواصل والازدهار على امتداد هذه الوجهات الحيوية. ونؤكد التزامنا بجعل السفر أكثر سلاسة من أيّ وقت مضى، الأمر الذي يتجلى في توسيعنا السريع لشبكة رحلاتنا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، واحتفالاً بهذا الإعلان، نطلق عرضاً ترويجياً لمدة ثلاثة أيام على أسعارنا المخفضة، ونتطلع لاستقبال الركاب على متن طياراتنا الحديثة من طراز إيرباص إيه 321".

وتُقدم أبوظبي تجربة سفر لا تُضاهى بفضل ما تتمتع به من مزيج حيوي من التراث الغني والحياة العصرية. كما تشكل العاصمة الإماراتية، والتي تعني أرض الغزال باللغة العربية، أرخبيلاً مذهلاً يشتهر بتاريخه العريق ومناظره الطبيعية الخلابة ومعالمه السياحية ذات المستوى العالمي. ويُمكن للزوّار الاستمتاع بمشاهدة العظمة المعمارية لجامع الشيخ زايد الكبير، أو استكشاف الروائع الفنية في متحف اللوفر أبوظبي، أو الاسترخاء على طول الواجهة البحرية الرائعة الممتدة على طول ثمانية كيلومترات على الكورنيش. ولعشاق المغامرات العائلية، يمكن للمسافرين زيارة جزيرة ياس، حيث توجد أسرع أفعوانية في عالم فيراري أبوظبي، ومتابعة بطولة الجولف في ياس لينكس، والاسترخاء تحت أشعة الشمس في شاطئ ياس.

وتقدم ويز إير أبوظبي، من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات مجموعة واسعة من خيارات السفر منخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات انطلاقاً من العاصمة الإماراتية ووصولاً إلى مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وخارجها.

المسار الجديد لشركة ويز إير أبوظبي من لبنان

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلات تاريخ بدء الرحلات تبدأ الأسعار من* بيروت - أبوظبي الإثنين والأربعاء والجمعة 4 يونيو 2025 61.99 دولار أمريكي

* حسب موافقة الجهات التنظيمية.

** سعر الرحلة باتجاه واحد بما يشمل الرسوم الإدارية. يُسمح للمسافرين اصطحاب حقيبة محمولة واحدة (الحجم الأقصى: 40x30x20 سم). وتخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية. ويسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً. عدد المقاعد محدود. تطبق جميع الشروط والأحكام.

*** يسري هذا العرض الترويجي من 18 مارس حتى 20 مارس 2025 الساعة 23.59 بتوقيت وسط أوروبا (”الفترة الترويجية“). ويسري الخصم بنسبة 20% على سعر التذكرة، باستثناء الرسوم الإدارية. يسري الخصم بنسبة 20% فقط على رحلات طيران مختارة من/إلى مطار أبوظبي الدولي المتوفرة على https://wizzair.com وعلى تطبيق WIZZ للهاتف المحمول خلال الفترة الترويجية. فترة السفر محدودة، من 1 أبريل 2025 حتى 30 يونيو 2025. يسري العرض الترويجي فقط على الحجوزات التي تتم على https://wizzair.com أو على تطبيق WIZZ للهواتف المحمولة. لا ينطبق العرض الترويجي على الحجوزات الجماعية.

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