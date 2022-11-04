الوجهة الجديدة تنسجم مع خطط الشركة لتوسيع شبكتها من الرحلات الجوية إلى وسط آسيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق أحدث رحلاتها إلى العاصمة الأوزباكستانية طشقند، أكبر مُدن وسط آسيا، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتزويد المسافرين بفرصة استكشاف تجارب متنوعة في مُختلف الوجهات ضمن شبكتها من الرحلات الجوية.

وتبدأ رحلات ويز إير نحو طشقند في يناير 2023 أيام الإثنين والأربعاء والجمعة. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 179* درهم إماراتي فقط.

وتتميز العاصمة الأوزباكستانية طشقند بكونها أكبر مُدن وسط آسيا، وإحدى المراكز الرئيسية للسفر والتجارة على طريق الحرير، مما يسهم في جذب السياح ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ويعود تاريخ طشقند إلى أكثر من 2,200 عام، وتتمتع بأهمية كبيرة من الناحية التاريخية والمعمارية نتيجة التحولات التي طالتها خلال فترة الاتحاد السوفيتي وبعدها. كما تحتضن طشقند العديد من الصروح التاريخية والمعمارية، بما فيها مدرسة باراك خان وساحة الأمير تيمور وضريح القفال الشاشي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "نؤكد من خلال إضافة طشقند إلى شبكتنا المتنامية إلى التزامنا في مواصلة توسيع عمليات ويز إير أبوظبي، وستعزز الوجهة الجديدة الربط بين أبوظبي ووسط آسيان وبما ينسجم مع دور الشركة المحوري في دعم نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات المميزة. كما تنسجم هذه الخطوة مع خططنا للتوسع والتزامنا بتزويد سوق السفر بخيارات ميسورة التكلفة لتوفير الفرصة للمسافرين لاستكشاف باقة متنوعة من الوجهات الجديدة".

وتقدم ويز إير أبوظبي، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرة (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وطشقند (أوزبكستان) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتجدر الإشارة إلى أن ويز إير تمتلك أسطولاً حديثاً يضم ست طائرات من طراز إيرباص A321neo المتطورة والجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل في استهلاك الوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع. كما تمتاز الشركة ببصمة بيئيّة هي الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة، مما يؤكد على التزامها طويل الأمد بتحقيق الاستدامة في القطاع.

وتؤمّن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلة تاريخ بدء الرحلة تبدأ الأسعار من* أبوظبي - طشقند الإثنين والأربعاء والجمعة 2023/01/25 179 درهم إماراتي

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