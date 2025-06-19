أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق أولى رحلاتها الجوية بين "غابالا" الأذربيجانية وإمارة أبوظبي، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً ضمن شبكتها الإقليمية. وبذلك تصبح غابالا ثاني وجهة تخدمها الشركة في أذربيجان بعد العاصمة باكو.

وباعتبارها شركة الطيران الاقتصادية الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة بين غابالا ودولة الإمارات، تؤكد ويز إير أبوظبي التزامها بتقديم خيارات سفر موثوقة وذكية وبأسعار مناسبة للجميع. مع توفير فرصة متميزة للسكان والسياح لاستكشاف منطقة القوقاز ذات المناظر الخلابة.

ويشهد المسار الجديد تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بأسعار تبدأ من 89 درهماً. ويمكن حجز التذاكر الآن عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com أو من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية باللغتين العربية والانجليزية. وبهذه الخطوة، تقدم ويز إير أبوظبي عرضاً حصرياً يتضمن خصماً يصل حتى 20 في المئة على أسعار التذاكر على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، قالت تمارا فالوا، رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي: "يمثل اليوم محطة هامة في مسيرتنا مع انطلاق أولى رحلاتنا إلى غابالا، التي نضيفها كوجهة جديدة على شبكة "طيران ويز" للسفر منخفض التكلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُسهم إطلاق العمليات التجارية المباشرة في فتح آفاق جديدة لتعزيز السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وبفضل الأسعار التنافسية التي تقدمها "ويز إير أبوظبي"، بات بإمكان سكان شمال أذربيجان استكشاف أبوظبي بكل ما تزخر به من معالم سياحية نابضة بالحياة والاستمتاع بتراثها الثقافي العريق. وفي المقابل، يمكن للمسافرين من أبوظبي التمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة والجمال الخلاب الذي تتميز به هذه الوجهة على مدار العام. واحتفاءً بإطلاق هذا الربط الجوي الجديد، نقدم اليوم خصماً مميزاً يصل إلى 20 في المئة على أسعار التذاكر. ونؤكد التزامنا المتواصل بتوسيع شبكتنا وتقديم خيارات سفر ذات قيمة مضافة، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية إلى وجهات عالمية فريدة من نوعها."

من جانبها، أشارت ناتالي جونجما، نائب رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي إلى أن الرحلات المباشرة الجديدة التي تسيرها ويز إير أبوظبي إلى غابالا تشكل إضافة نوعية لمساعي تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات ومنطقة القوقاز. فمن خلال تسهيل الوصول إلى هذه الوجهة الآسرة، ذات الطابع الثقافي الغني، يتيح "طيران ويز" آفاقاً أوسع للمقيمين والزوار لاستكشاف خيارات سفر جديدة، في الوقت الذي تعزز فيه موقع مطار زايد الدولي كبوابة استراتيجية للعالم.

وتجدر الإشارة إلى أن غابالا، التي تُلقب بـ"سويسرا أذربيجان"، هي مدينة تنبض بالسكون والجمال، تتوسطها الغابات الكثيفة والبحيرات الصافية وتحيط بها جبال القوقاز الشامخة. وتوفر غابالا باقة متنوعة من الأنشطة، بدءاً من رياضات الهواء الطلق مثل المشي الجبلي، والطيران المظلي، والتزلج، وصولاً إلى كنوزها الثقافية مثل مركز غابالا الأثري ومنتجع جبل توفانداغ. وتسهم هذه الخطوط الجوية الجديدة في مد جسور التبادل الثقافي، وتعزيز السياحة المتبادلة، ما يجعل سحر أذربيجان الطبيعي والتراثي أقرب من أي وقت مضى للمسافرين القادمين من الإمارات.

المسار الجديد لشركة ويز إير أبوظبي إلى أذربيجان

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلة تاريخ بدء الرحلات تبدأ الأسعار من* أبوظبي - غابالا الثلاثاء والخميس والسبت 19 يونيو 2025 89 درهماً إماراتياً

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