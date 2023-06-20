بهدف تعزيز عملياتها في المنطقة

الشركة الوطنية تعزز أسطولها بطائرة عاشرة لخدمة وجهاتها الجديدة

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة - أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام ليصل إلى عشر طائرات، ما يعزز خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات بتكلفة منخفضة نحو وجهات جديدة ومميزة لتلبية تطلعات عشاق المغامرات في المنطقة.

وستسير شركة الطيران الوطنية مسارًا جديدًا يربط بين عاصمة دولة الإمارات أبوظبي ومطار سفنكس الدولي في القاهرة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023. وستوفر الوجهة الجديدة للسياح والسكان في دولة الإمارات ومصر تجربة سفر مريحة وميسورة التكلفة. وستعمل الرحلات من أبوظبي إلى القاهرة يومي الأربعاء والأحد، وستكون التذاكر معروضة للبيع على wizzair.com وعلى تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 279* درهم إماراتي فقط.

وبهذا الصدد، قال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: "نحرص على دعم نمو قطاع الطيران والسياحة في دولة الإمارات والمنطقة، وندرك أن تقديم رحلات جوية بأسعار منخفضة من شأنه منح الراغبين بالسفر لأغراض العمل أو الترفيه تجارب متميزة للغاية، بما يعزز القيمة الاقتصادية المستدامة. ستتيح رحلاتنا الجوية الجديدة بين أبوظبي والقاهرة للمسافرين فرصة استكشاف كلا البلدين، والاستمتاع بتجربة سفر مريحة وخالية من المتاعب، كما تدعم هذه الخطوة الرؤى الاقتصادية التي تتطلع دولة الإمارات وجمهورية مصر إلى تحقيقها على المدى البعيد، وذلك في إطار التزامنا المستمر بتوسيع شبكتنا والارتقاء بعروضنا في منطقة الشرق الأوسط".

ومن جانبها، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: "يسعدنا دعم نمو ويز إير أبوظبي من خلال هذه الخطوة، والتي تبرز كمؤشر واضح على حجم الطلب المتزايد للرحلات منخفضة التكلفة في سوق السفر، ويسرنا إطلاق مسار جوي جديد إلى القاهرة، والتي تعتبر سوق سفر رئيسية ووجهة مفضلة للعديد من المقيمين في دولة الإمارات. ونتطلع إلى دعم ويز إير أبوظبي لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل، بما من شأنه تعزيز مكانة مطار أبوظبي الدولي كأحد أسرع المطارات نمواً في الشرق الأوسط".

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وسمرقند وطشقند (أوزباكستان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

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