شركة الطيران الوطنية تسيّر رحلات إلى 27 دولة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها انطلاقاً من دولة الإمارات وتفي بالتزامها بتقديم تجارب سفر مريحة وعالية الجودة بأسعار مناسبة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن وصول عدد ركابها، الذين نقلتهم إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتها المتنامية، إلى مليون مسافر في عام 2022. وتمكنت الشركة من تسيير أكثر من 6 آلاف رحلة جوية منذ إطلاقها في يناير 2021، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية، ما يُظهر مستويات الطلب العالية على السفر منخفض التكلفة والمريح، والذي يتيح للمسافرين على مدار العام فرص استكشاف الوجهات الغنية ثقافياً، بما في ذلك المدن النابضة بالحياة والمناطق الطبيعية الفريدة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، منحت الشركة المسافر المحظوظ رقم مليون، على متن رحلة اليوم من أبوظبي إلى أثينا، 12 تذكرة مجانية لاستكشاف العديد من وجهات ويز إير أبوظبي المميزة. وتلقى المسافر الأخبار السارة معبراً عن سعادته بأن يكون جزءاً من مسيرة نجاح ويز إير أبوظبي وتميزها.

وتواصل شركة الطيران الوطنية الوفاء بوعدها المتمثل بإتاحة السفر للجميع والمساهمة في انتعاش قطاع السياحة في دولة الإمارات. ويشكل اجتياز حاجز المليون مسافر في عام 2022 إنجازاً مهماً للشركة، مع سعي المسافرين لزيارة أفضل الوجهات واستكشاف مجموعة كبيرة من المعالم المميزة.

وطرحت ويز إير أبوظبي خيارات جديدة للسفر في دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤيتها الاجتماعية والاقتصادية وعمليات التوسع الأخيرة في آسيا الوسطى وجزر المالديف ومنطقة الخليج، ما يوفر خيارات سفر مريحة من أبوظبي إلى مختلف وجهات شبكة ويز إير المتنامية. وتواصل الشركة تطوير شبكتها انطلاقاً من دولة الإمارات لتقديم المزيد من مسارات الطيران منخفضة التكلفة لعملائها من السياح والمقيمين في الدولة.

وتسيّر الشركة رحلاتها إلى أكثر من 36 وجهة، حيث وفرت لمحبي السفر والاستكشاف تجارب فريدة ومعقولة التكلفة من خلال أكثر من 5 آلاف رحلة في عام 2022. وتؤكد الشركة من خلال شبكة وجهاتها الخارجية المتنامية التزامها المستمر بتعزيز الوصول إلى العاصمة الإماراتية وإتاحة تجارب السفر المتميزة أمام الجميع على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية، وتوفير تجارب سفر آمنة وعالية الجودة لجميع العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "يسعدنا تحقيق هذا النمو الاستثنائي، وتوسيع الشبكة إلى أكثر من 36 وجهة مختلفة. كما نطمح للتوسع نحو مزيد من الوجهات في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ونستمر في تقديم خدماتنا لشريحة متنامية من المسافرين على اختلاف خلفياتهم الثقافية، مع باقات سفر بأسعار معقولة توفر للعملاء تجارب لا تنسى. كما نلتزم بتزويد العملاء في جميع أنحاء المنطقة بما يضمن تعزيز القيمة المقدمة لهم، وتوفير منتج متميز مع خدمة عملاء فريدة. وتخطط الشركة للاحتفال بوصولها إلى مليون مسافر قريباً، كما تتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل".

ومن جانبه، قال مارك سوتر، نائب الرئيس الأول لتطوير الطيران في مطارات أبوظبي: "يسعدنا أن نشهد احتفال ويز إير أبوظبي بهذا الإنجاز المهم، والذي يشير إلى مسيرة النمو المستدام للشركة منذ بدء عملياتها، بالإضافة إلى المساهمات القيّمة التي قدمتها ويز إير أبوظبي لتوسيع شبكتنا في مطار أبوظبي الدولي، حيث سهلت الشركة، بفضل أسعارها المدروسة ومساراتها المتنوعة انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، السفر من وإلى أبوظبي للمقيمين والمسافرين الدوليين. وتلتزم مطارات أبوظبي بمواصلة العمل لتعزيز تجارب الركاب وتقديم المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة".

وتقدم ويز إير أبوظبي، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية وسوهاج (مصر)

وأنقرة (تركيا) والعقبة (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) ومدينة الكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (جزر المالديف) ومسقط (عُمان) ونور سلطان (كازاخستان) وصلالة (عُمان) وسمرقند (أوزبكستان) وسانتوريني (اليونان) وسراييفو (البوسنة) وطشقند (أوزبكستان) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتجدر الإشارة إلى أن ويز إير تمتلك أسطولاً حديثاً يضم ست طائرات من طراز إيرباص إيه 321 نيو المتطورة والجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل في استهلاك الوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع. كما تمتاز الشركة ببصمة بيئيّة هي الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة، مما يؤكد على التزامها طويل الأمد بتحقيق الاستدامة في القطاع.

وتساعد خدمة ويز فليكس، جميع المسافرين على حجز تذاكرهم بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

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