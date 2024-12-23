يكشف ويجوWego ، تطبيق السفر رقم 1 وأكبر سوق للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، عن الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية على منصته خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة للمسافرين من الإمارات، مع تقديم اقتراحات لأفضل الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في هذا الوقت المميّز من العام.

موسكو

تتصدر موسكو قائمة الوجهات الأوروبية الأكثر بحثاً من الإمارات، مُحافظةً على مكانتها كوجهة مفضلة خلال موسم الأعياد، حيث يتجلى سحر الشتاء فيها عبر مهرجاناتها المبهجة وشوارعها المتألقة بالأنوار والزينة الخلّابة.

يُعد حدث "رحلة إلى عيد الميلاد" (Journey to Christmas) من أبرز الفعاليات الموسمية، حيث تُقام عروض مسرحية وحفلات موسيقية وورش عمل ترفيهية في مختلف أرجاء المدينة. لا تفوّت زيارة أسواق عيد الميلاد النابضة بالحياة في الساحة الحمراء لاقتناص الهدايا والتذكارات المميزة.

أدفئ نفسك بتجربة التزلج على الجليد في الحلبات الموقتة المنتشرة في أرجاء المدينة، أو استرخِ واستمتع بعروض الأوبرا والباليه الاستثنائية التي تُقام في قاعات موسكو الشهيرة. يُعد عرض“The Nutcrackers” من أبرز العروض المفضلة لعشاق الفن خلال هذا الموسم.

لندن

هي وجهة دائمة التألق إذ تتصدر كل عام قائمة الوجهات الأكثر بحثاً من الإمارات خلال موسم نهاية العام.

يمتاز عيد الميلاد في العاصمة البريطانية بتنوع الأنشطة التي ترضي جميع الأذواق، من أسواق عيد الميلاد الساحرة إلى التزلج على الجليد، مروراً بعروض المسارح والحفلات الموسيقية.

تجوّل في أسواق ليستر سكوير (Leicester Square) أو كوفنت غاردن (Covent Garden) لتذوق أشهى الأطباق والحلويات المميزة، أو احضر الحفلات الكلاسيكية في St Mary Le Strand، حيث تُعزف رائعة فيفالدي الخالدة "الفصول الأربعة".

وفي ليلة رأس السنة، لا تفوّت مشاهدة الألعاب النارية المبهرة على ضفاف نهر التايمز، أو الاستمتاع بجولات العشاء البحرية التي تقدم إطلالات ساحرة على المدينة المضاءة في أجواء احتفالية لا تُنسى.

باكو

تُعد فعالية "أيادٍ باردة، قلوب دافئة" حدثاً شتوياً سنوياً في باكو يجذب الزوار بتشكيلة متنوعة من الأكشاك التي تعرض الكتب، الحرف اليدوية، والأطعمة الشهية.

تُقام هذه الفعالية خلال عطلة عيد الميلاد في ساحة النافورة التي تتألق بأضوائها الساحرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المبهرة والموسيقى الحية. كما توفر المطاعم والفنادق المحيطة أجواء احتفالية رائعة من خلال تنظيم حفلات عشاء خاصة تضفي لمسة من الدفء والبهجة على الأمسيات الشتوية.

مدينة تبليسي

تتحول مدينة تبليسي خلال عطلة عيد الميلاد إلى لوحة احتفالية ساحرة حيث تنتشر أسواق عيد الميلاد والقرى الموسمية حتى 31 ديسمبر.

يُعد السوق الرئيسي في ساحة أوربيلياني (Orbeliani Square) وجهة مميزة للاستمتاع بالأطعمة المحلية الشهية واكتشاف الحرف اليدوية المميزة. كما يمكنك زيارة قرية عيد الميلاد في حديقة ديدينا (Dedaena Park) على ضفاف النهر، حيث تنتظرك أكشاك إضافية تقدم أشهى المأكولات.

ولا تفوّت زيارة سوق ستال ستريت (STALL Street Market) على شارع روستافيلي، الذي يُبرز إبداعات روّاد الأعمال والحرفيين المحليين، ليمنحك فرصة لاكتشاف منتجات فريدة تُضفي روحاً مميزة على احتفالات الموسم.

براغ

استمتع بسحر أسواق عيد الميلاد في ساحة البلدة القديمة وساحة وينسيلاس (Wenceslas Square) حيث تمتزج الأجواء الاحتفالية مع روعة الهندسة المعمارية القوطية والمأكولات التشيكية التقليدية.

يُعد التزلج على الجليد في منتزه لتنا (Letná Park) من الأنشطة الشتوية المفضلة للزوار. كما يمكنك الاسترخاء خلال جولة بحرية ساحرة على نهر فلتافا أو الاحتفال بليلة رأس السنة بمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة من تلة بيتيرين أو جسر تشارلز، حيث توفر هذه المواقع إطلالات خلابة على أفق المدينة المُضاء.

فيينا

تُبهر فيينا زوارها خلال موسم الأعياد بأسواق عيد الميلاد الشهيرة، مثل سوق Christkindlmarkt في Rathausplatz، حيث يمكنك العثور على الهدايا اليدوية المميزة والأجواء الساحرة.

لا تفوّت حضور الحفلات الموسيقية الرائعة في الكنائس المركزية وكاتدرائية ستيفانسدوم، أو الاستمتاع بألحان موزارت وشتراوس التي تُضفي طابعاً كلاسيكياً على أجواء المدينة.

وفي ليلة رأس السنة، احرص على حضور فعالية Silvesterpfad التي تجمع بين العروض الموسيقية والرقص وأجواء الاحتفال، وتُختتم بألعاب نارية مبهرة عند منتصف الليل في قلب المدينة.

باريس

تتألق باريس في موسم عيد الميلاد بأجوائها الساحرة، حيث يمكنك الاستمتاع بالتسوّق في أسواقها المميزة مثل سوق Jardin des Tuileries، أو التزلّج في Grand Palais الذي يحتضن أكبر حلبة تزلج داخلية في العالم.

وفي ليلة رأس السنة 2024، يزدان شارع الشانزليزيه بعروض ضوئية وصوتية مبهرة تُحيط بقوس النصر الشهير، لتُضفي مشهداً يخطف الأنفاس. كما يمكنك الاستمتاع بعروض الضوء الخلابة على برج إيفل، أو قضاء أمسية رومانسية مع عشاء فاخر على متن قوارب نهر السين مع إطلالات ساحرة على معالم باريس المتلألئة.

يريفان

تُضفي ساحة الجمهورية في يريفان أجواء احتفالية ساحرة من خلال سوق عيد الميلاد الذي يضم عروضاً حية ومأكولات محلية شهية تُمتع الزوار.

استكشف شارع نورذرن الشهير، الذي يتزين بأضواء خلّابة خلال موسم الأعياد، ولا تفوّت مشاهدة شجرة الميلاد العملاقة والتزلج على الجليد في الأجواء الشتوية المميزة.

احتفل بليلة رأس السنة بمشاهدة عروض الألعاب النارية في وسط المدينة، واختتم يومك بتجربة الأطباق الأرمنية الشهية في المطاعم والمقاهي المحلية التي تقدم أجواء احتفالية دافئة.

ميلان

تُعد ميلان وجهة مثالية للتسوّق خلال موسم عيد الميلاد، حيث تزدحم الشوارع الشهيرة مثل مونتي نابليوني ( Monte Napoleone) وكورسو بوينس آيرس (Corso Buenos Aires) بالمتسوقين الباحثين عن الهدايا المميزة.

استمتع بمشاهدة الزينة الاحتفالية الساحرة في غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني (Galleria Vittorio Emanuele II) التي تُضفي بريقاً خاصاً على أجواء المدينة، وفي ليلة رأس السنة، احضر الحفلات الموسيقية واستمتع بعروض الألعاب النارية المبهرة في ساحة دومو، أو احجز لحضور عرض الباليه the Nutcracker الشهير في تياترو ألا سكالا (Teatro alla Scala) بتاريخ 31 ديسمبر، لتختتم العام بأمسية فنية لا تُنسى.

سراييفو

تُقدم سراييفو تجربة شتوية ساحرة من خلال سوق عيد الميلاد الذي يضيء المدينة خلال شهر ديسمبر بأجواء احتفالية مبهجة، مع عروض للحرف البوسنية التقليدية والأطعمة الشهية التي تُرضي جميع الأذواق.

استمتع بالتزلج على الجليد في مركز زيترا الأولمبي (Zetra Olympic Center)، حيث يجتمع المرح والأجواء الاحتفالية في نشاط ممتع لجميع الأعمار.

وفي ليلة رأس السنة، يمكنك مشاهدة عروض الألعاب النارية من مواقع مميزة تُطلّ على المدينة، أو قضاء أمسية استثنائية مع عشاء فاخر في مطاعم سراييفو التي تُقدم قوائم خاصة احتفالًا بالموسم.

ميونخ

اكتشف سحر الشتاء في ميونخ من خلال زيارة سوق عيد الميلاد الشهير Münchner Christkindlmarkt في Marienplatz، حيث يمكنك التجوّل مع كعك الزنجبيل الطازج والاستمتاع بمشاهدة الحرف البافارية التقليدية.

إذا كنت تبحث عن تجربة مختلفة، فلا تفوّت زيارة مهرجان الشتاء Tollwood، الذي يجمع بين العروض الثقافية والأسواق الصديقة للبيئة في أجواء احتفالية مميزة.

وفي ليلة رأس السنة، احتفل بالألعاب النارية في أوليمبيا بارك (Olympiapark) أو استمتع بحلبة التزلج على الجليد في "الغابة السحرية" التي تتألق بالمنحوتات المتوهجة.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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