دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، عن إقامة شراكة مع مكتب السياحة الأذربيجاني لتزويد المسافرين بتجارب استثنائية خلال فصل الصيف وسط الإطلالات الخلابة في أذربيجان.

ويتعاون ويجو مع مكتب السياحة الأذربيجاني من أجل توفير تجارب سفر مريحة، بالتوازي مع سعي عشاق السفر لاستكشاف وجهات جديدة، مما يتيح لهم التعرف على ما تتمتع به أذربيجان من تنوع ثقافي وتاريخ غني ومناظر طبيعية خلابة.

ويوفر هذا التعاون لمستخدمي ويجو إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات السفر، بما يشمل رحلات الطيران والإقامات والتجارب المصممة لتناسب تفضيلات المسافرين. وتحتضن أذربيجان مجموعة من الوجهات المميزة والأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق، بدءاً من شوارع باكو النابضة بالحياة ووصولاً إلى الشواطئ الخلابة لبحر قزوين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "يسرنا التعاون مع مكتب السياحة الأذربيجاني لاستعراض أبرز معالم أذربيجان أمام المسافرين، نظراً لما تتمتع به هذه الدولة من تنوع ثقافي ومناظر طبيعية خلابة وضيافة فاخرة، مما يوفر وجهة مثالية لجميع الراغبين بقضاء عطلة لا تُنسى خلال فصل الصيف".

وتتعاون الشركة بموجب هذه الاتفاقية مع مكتب السياحة الأذربيجاني لإطلاق مبادرات التسويق الرامية إلى رفع سوية الوعي بالعروض السياحية التي توفرها الدولة، إلى جانب الترويج للسياحة في أذربيجان خلال فصل الصيف. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع المسافرين على استكشاف المناطق غير المشهورة والتجارب الفريدة في أذربيجان، من خلال الحملات التسويقية والعروض الموجهة.

ومن جهته، قال فلوريان سينجستشميت، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة الأذربيجاني: "يسعدنا التعاون مع ويجو لتسليط الضوء على مكانة أذربيجان كوجهة مفضلة خلال فصل الصيف، ونحن واثقون من قضاء المسافرين أوقاتاً لا تُنسى بفضل تزايد عدد رحلات الطيران المباشرة، إلى جانب توافر المرافق العصرية والأنشطة المتنوعة، التي تشمل التزحلق على السكك الحديدية المعلقة بين جبال القوقاز ومنتجع العافية في جابالا وتجارب التسوق في باكو".

ويلتزم كل من ويجو ومكتب السياحة الأذربيجاني بتوفير تجارب مميزة للمسافرين، سواء من خلال استكشاف المواقع الأثرية أو الاستمتاع بتناول المأكولات المحلية الشهية، فضلاً عن الإطلالات الطبيعية الخلابة في أذربيجان.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

www.wego.com

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