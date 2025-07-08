جدة: كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث عن الوجهات التي لا تتطلب تأشيرة، حيث سجلت نمواً سنوياً قوياً.

وتُظهر بيانات ويجو ارتفاعاً ملحوظا في عمليات البحث على وجهات عديدة أبرزها أرمينيا (98.96%+)، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (96.66%+)، الفلبين (62.86%+)، وكوريا الجنوبية (60.24%+)، مما يعكس تزايد اهتمام المسافرين بالوجهات التي تجمع بين سهولة الدخول والتجارب الثقافية الغنية.

لماذا تلقى هذه الوجهات رواجاً لدى محبّي السفر الثقافي؟

استقطبت هذه الوجهات اهتمام المسافرين السعوديين بفضل سهولة الدخول إليها، سواء دون الحاجة لتأشيرة أو بالحصول عليها عند الوصول، إلى جانب تجارب ثقافية مميزة، بدءاً من الحي التاريخي "إنتراموروس" في مانيلا، مروراً بسياحة " الكي - كلتشر" في كوريا الجنوبية، والأديرة القديمة في أرمينيا، وصولاً إلى مشهد الفن المعاصر في هونغ كونغ.

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو:"يبحث المسافرون اليوم عن وجهات يسهل الوصول إليها وتقدّم تجارب ثقافية أصيلة. وتوفّر هذه الوجهات خيارات عملية وغنية، نظرًا لقربها وسهولة التنقّل داخل مدنها، مما يجعلها بدائل مميزة عن الوجهات السياحية التقليدية."

مبادرات جديدة تدفع الطلب المتزايد

شهدت الفترة الأخيرة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة التي ساهمت في تعزيز هذا الطلب المتنامي. فقد أعلنت أرمينيا عن إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة إعتباراً من يوليو 2025، مما زاد من جاذبيتها كوجهة مفضلة. وفي السياق نفسه، كشفت هيئة السياحة في هونغ كونغ عن برنامج ثقافي يمتد على مدار عام كامل، يشمل عروضاً فنية متنوعة وقسائم ثقافية مخصصة للزوار، تتصدرها حملة "صيف فيفا " 2025.

وتعزز هذه المبادرات ما تتمتع به الوجهات من مزايا، مثل قِصر مدة السفر، وانخفاض التكاليف، إلى جانب التحسينات المتواصلة في البنية السياحية التي تراعي نمط الحياة الحلال.

اتجاهات ناشئة في سلوك المسافرين السعوديين

تكشف بيانات ويجو عن ثلاثة اتجاهات رئيسية جديدة في سلوك المسافرين السعوديين:

أولاً، يتجه المسافرون بشكل متزايد نحو الانخراط في تجارب ثقافية عميقة تتجاوز الجولات التقليدية، باحثين عن التفاعل مع المجتمعات المحلية، واكتشاف التراث، والاستمتاع بمضامين ثقافية أصيلة وغنية.

ثانياً، أصبح المسافرون أكثر حرصاً على الاستفادة من وقتهم وميزانياتهم، من خلال اختيار رحلات قصيرة ومخططة بدقة. أما من حيث التوجّه العام، فتبرز قيمة التجربة كعامل أساسي في اتخاذ القرار؛ حيث يفضل المسافرون الأنشطة التي تلامس ثقافة المكان كاكتشاف النكهات المحلية، والتجول في الأسواق التقليدية، والتعرف على القصص المتوارثة، بدلاً من التركيز على الرفاهية أو المكانة الاجتماعية."

نبذة عن ويجو

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسيين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.

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