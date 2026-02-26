الكويت، كشفت "ويجو" (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن رؤى السفر الخاصة بالكويت لشهر فبراير 2026، مبرزةً تنامي الاهتمام بالسفر إلى الدولة والتخطيط النشط للرحلات، في ظل احتفالات "هلا فبراير"، وعطلة العيد الوطني ويوم التحرير، وحلول شهر رمضان المبارك.

وتشير بيانات "ويجو" إلى أنَّ شهر فبراير يُصنف ضمن أكثر فترات السفر ازدحاماً في الكويت، حيث سجل إجمالي الحجوزات للكويت لتواريخ السفر في فبراير ارتفاعاً بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس نمو الطلب على القدوم إلى الكويت نتيجة الفعاليات، والتخطيط للسفر الخارجي المرتبط بالعطلات الرسمية.

"هلا فبراير" يعزز الاهتمام بالسفر إلى الكويت

وتظهر بيانات "ويجو" زيادةً ملحوظة في حجوزات الطيران والفنادق إلى الكويت طوال شهر فبراير، حيث ارتفعت الحجوزات الوافدة بنسبة 9% للسفر خلال فترة مهرجان "هلا فبراير" مقارنة بفترة السفر نفسها من العام الماضي.

ولا يقتصر نشاط الحجز على حدثٍ واحد، بل يواصل ارتفاعه طوال الشهر، مما يعكس استمرارا الاهتمام بالسفر إلى الكويت تزامناً ببرامج المهرجان، والفعاليات الترفيهية، وعروض التسوق، والأجواء الشتوية المعتدلة.

ويأتي الطلب الوافد بشكل أساسي من الأسواق الإقليمية، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية، والبحرين قائمة أهم الأسواق المصدرة، مما يعكس مكانة الكويت كوجهةٍ إقليمية للثقافة والفعاليات خلال شهر فبراير.

عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ترسم ملامح توقيت السفر

رصدت "ويجو" ارتفاعاً واضحاً في عمليات البحث تزامناً مع عطلة العيد الوطني ويوم التحرير في أواخر فبراير. وخلال فترة العطلة، ارتفع إجمالي عمليات البحث عن السفر بنسبة 50% مقارنة بالأسابيع القريبة من تلك الفترة.

ويتميز السفر الخارجي من الكويت خلال هذه الفترة بالرحلات القصيرة، حيث ركزت 74% من عمليات البحث على وجهات إقليمية. ويعطي المسافرون الأولوية لتواريخ السفر المرنة والرحلات الأقصر مدةً تماشياً مع تقويم العطلة الرسمية الممتدة.

التخطيط المبكر لرمضان يؤثر على اتجاهات السفر في أواخر فبراير

مع حلول شهر رمضان المبارك في نهاية فبراير، تشير بيانات "ويجو" إلى تحول في اتجاهات التخطيط للسفر، حيث ركز المسافرون من الكويت بشكلٍ متزايد على جدولة رحلاتهم قبل بدء الشهر الفضيل.

وأظهر نشاط الحجز في الأسابيع التي سبقت رمضان زيادة بنسبة 6% في السفر قبل رمضان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس سلوك السفر خلال هذه الفترة تفضيلاً لفترات إقامة أقصر، وزيادة في السفرات العائلية، وتركيزاً أكبر على الوجهات ذات الطابع الثقافي المناسب، حيث يعدل المسافرون خططهم لتلائم التزامات شهر رمضان المبارك.

نبذة عن ويجو

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور، وكوالالمبور.

