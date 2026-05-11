الدرعية، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة رواد الهندسة الحديثة عن الانتهاء من تصميم وتنفيذ مشروع المقر الرئيسي لوزارة الثقافة في مدينة الدرعية. ويمثّل المقر الجديد أحد أبرز المشاريع التي تجسد التكامل بين العمارة المعاصرة والهوية التاريخية للمملكة العربية السعودية. وشمل تطوير المشروع جميع أعمال التصميم والتنفيذ، ابتداءً بالتصاميم الأولية والتفصيلية (IFC)، مرورًا بنمذجة معلومات البناء (BIM)، وانتهاءً بالالتزام بمتطلبات الاستدامة، وفق معايير "LEED". وتعد تلك المعايير العالمية الأكثر شهرة في تقييم وتصنيف المباني الخضراء والمشاريع المستدامة من حيث كفاءة الطاقة واستهلاك المياه والمواد، إلى جانب جودة البيئة الداخلية. ويحمل المشروع شهادة تصنيف ذهبية.

ويقع المشروع في قلب الدرعية، إحدى أهم الوجهات الثقافية والتاريخية في المملكة، والتي تحتضن حي الطريف المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويأتي هذا المشروع ضمن توجه استراتيجي وطني متوافق مع رؤية السعودية 2030 يهدف إلى دعم الحضور المؤسسي للقطاع الثقافي وربطه بجذوره التاريخية، حيث تمثل الدرعية مهد الدولة السعودية الأولى، الأمر الذي يمنح المشروع قيمة رمزية وثقافية فريدة من نوعها. ويستلهم المقر الجديد لوزارة الثقافة تصميمه من عناصر العمارة النجدية التقليدية من حيث الكتل البنائية والمواد والألوان في إطار عصري يحقق توازنًا مثالياً بين الأصالة والحداثة. وجاء المقر منسجمًا مع النسيج العمراني للدرعية، بما يجسّد مفهوم إحياء التراث العمراني النجدي.

وقال المهندس محمد محلب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رواد الهندسة الحديثة: "يعكس هذا المشروع القيمة الفنية والهندسية، التي تقدّمها شركة روّاد الهندسة الحديثة في المملكة العربية السعودية. ويتضمن ذلك التنفيذ المنضبط، والحوكمة الفنية الصارمة، والقدرة على إدارة أعمال متعددة التخصصات بكفاءة. وبالنسبة للمشاريع ذات البعد التراثي، نعتمد أسلوباً هندسياً استراتيجيًا يضع الأولوية للحفاظ على هوية المكان في قرارات التصميم والتنفيذ، إلى جانب تقديم حلول عملية تحترم السياق التراثي وتُبرز أصالته على النحو الأمثل. ويعزز ذلك مكانة الشركة بصفتها شريكًا موثوقًا للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية في المملكة."

وشمل نطاق الأعمال التنفيذية لمقر وزارة الثقافة الجديد جميع التخصصات المطلوبة لإنجاز العمل، وفق أعلى المواصفات السعودية والعالمية. ويتضمّن ذلك الأعمال المدنية والمعمارية، والأعمال الميكانيكية وأنظمة إدارة المباني، إضافة إلى الأعمال الكهربائية والأنظمة السمعية والبصرية وأنظمة الجهد المنخفض وأعمال التأثيث، وذلك وفقًا لمتطلبات المشروع واعتماداته.

من جانبه، قال المهندس محمد فوزي، المدير العام لشركة رواد الهندسة الحديثة في المملكة العربية السعودية:" نفخر بإنجاز مشروع تصميم وتنفيذ مقر وزارة الثقافة الجديد في مدينة الدرعية في وقت قياسي لم يتجاوز 10 أشهر. ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 36 ألف متر مربع، وعمل فيه 2400 موظف في مختلف التخصصات والأعمال. وتضمّن المشروع أعمال التصميم والتنفيذ المتكامل للأعمال المعمارية، والإلكتروميكانيكية بأعلى معايير الجودة والاستدامة."

ويمثل المشروع أحد المبادرات الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الثقافي وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير بيئة عمرانية متكاملة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للثقافة والإبداع.

نبذة عن شركة رواد الهندسة الحديثة

تملك شركة رواد الهندسة الحديثة -إحدى شركات مجموعة السويدي إلكتريك- خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في السوق المصرية والأسواق الإقليمية والإفريقية، نجحت خلالها في أن تثبت جدارتها، وتكون محل ثقة لتنفيذ المشروعات الضخمة متعددة التخصصات مرتفعة التعقيدات، والتى تشمل العديد من القطاعات الحيوية والمتنوعة مثل الطاقة الخضراء، والصناعات الثقيلة والبنية التحتية، الموانئ، الجسور، والمباني التجارية، فضلاً عن المستشفيات والفنادق والمؤسسات التعليمية، والتراثية.

نجحت الشركة بفضل التحالفات الاستراتيجية المتميزة مع كبرى الشركات الدولية وجهات التمويل العالمية والإقليمية، وبفضل رؤيتها التي تعتمد على الابتكار والتميز والجودة، في التوسع على المستوى الإقليمي في العراق والسعودية والإمارات وليبيا، وعدد من الدول الإفريقية. وحققت الشركة نجاحات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل محطة رابغ للطاقة في السعودية، وتنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط وفقا لأحدث التجهيزات والمعدات الصديقة للبيئة، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، إلى جانب قاعة الألعاب الرياضية الأولمبية، ومشروعات إحياء التراث والتى تشمل ترميم قصر محمد على ومتحف البحر الأحمر في جدة و مشروع SAL بالرياض.

