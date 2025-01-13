أعلن بنك "وياي" رعايته لبطولة "أطياب المرشود" الحادية عشر لقفز الحواجز والتي أقيمت في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، وأشرف عليها الاتحاد الكويتي للفروسية. وتعد هذه البطولة الدولية أهم بطولة للفروسية تُقام في الكويت سنوياً. وقد شهدت هذه النسخة مشاركة حوالي 150 فارس وفارسة وحضورًا لافتًا قرابة 20,000 متفرج على مدار البطولة التي استمرت لمدة 3 أيام.

وتعد رعاية بنك "وياي" لهذه البطولة الدولية خطوة مهمة تعكس التزام البنك الكبير بدعم الرياضة والشباب. كما أن هذه الرعاية تسهم بشكل مباشر في تطوير الرياضات المختلفة وتوفير الفرص للشباب لإبراز مواهبهم على المستوى المحلي والدولي. ومن خلال دعم هذه الفعالية، يعزز بنك "وياي" دوره كركيزة أساسية في تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، مما يسهم في بناء جيل قوي ومؤهل. كما أن هذا الدعم يعكس التزام البنك بالمساهمة في تنمية المجتمع الكويتي وتوفير بيئة تشجع على التميز والإبداع في مختلف المجالات.

وقد حرص البنك على تعريف الحضور بالخدمات التي يقدمها ومكافأة عملائه بعروض حصرية بالتعاون مع "كاريبو كوفي" وخصومات مميزة من "أطياب المرشود"، وهذا بدوره يتيح للعملاء تحقيق أكبر استفادة أثناء تواجدهم في مثل هذا الحدث الرياضي الرفيع.

وشاركت آمال الدويسان، رئيس بنك "وياي" في تتويج الفائزين الأوائل بالبطولة وأعربت عن فخرها بإسهامات بنك "وياي" في دعم اهتمامات الشباب قائلة: "يسعدني أن أشارك اليوم في هذا الحدث الرائع الذي يعكس التزامنا المستمر بدعم الرياضة والفروسية. وإن رعاية بنك "وياي" لبطولة الفروسية السنوية التي تنظمها "أطياب المرشود" تعد تجسيداً حقيقياً لإيماننا بأهمية تعزيز الثقافة الرياضية وتنمية المواهب المحلية واحتضان كل ما يساهم في رفع راية التميز والاحتراف في وطننا الحبيب الكويت."

ومن خلال هذه الرعاية، يسلط بنك "وياي" الدور على أهمية هذا النوع من الرياضات التي بدأت تجذب اهتمام جميع الفئات العمرية. فإن تزايد الاهتمام بالفروسية يعكس التفاعل الإيجابي بين مختلف الأعمار، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدتها. وإن الدعم الذي يقدمه بنك "وياي" لهذه الرياضة يعزز من قدرتها على جذب جمهور أكبر ويعكس التزام البنك بتشجيع النشاط الرياضي الذي يعزز الصحة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، ويساهم في خلق بيئة رياضية شاملة ومتنوعة.

ويعد بنك "وياي" أول بنك رقمي في الكويت يهدف إلى تسهيل العمليات المصرفية من خلال منصة رقمية متطورة، مما يوفر للعملاء تجربة سلسة وآمنة عبر تطبيق الموبايل الخاص بالبنك. ومن خلال تركيزه المستمر على تمكين الشباب، يقدم بنك "وياي منتجات مصرفية تساعد الجيل الناشئ في مواكبة العصر الرقمي الذي نعيشه.

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