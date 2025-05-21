الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "وول ستريت للصرافة"، إحدى شركات "فنت إكس"، ذراع الخدمات المالية لـ"سفن إكس"، عن افتتاح فرعين جديدين في كل من إمارة عجمان والقرية العمّالية في المصفح، أبوظبي، وذلك انطلاقاً من جهودها المستمرة لتعزيز تجربة المتعاملين وربطهم بشبكة وطنية تسهّل وصولهم إلى خدماتها المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة والرامية إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتعميق الشمول المالي، وخاصةً في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية والمجتمعات العمالية، تماشياً مع تسمية العام 2025 "عام المجتمع"، مما يؤكد التزام "وول ستريت للصرافة" بدعم الفئات الأكثر حاجة للخدمات من خلال توفير حلول مالية آمنة وميسّرة وقريبة من أماكن تواجدهم.

ويمثّل هذا التوجه استثماراً مباشراً في تحسين جودة حياة الأفراد، ويعكس دور الشركة المتنامي في بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وابتكاراً تدعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات. وتواصل "وول ستريت للصرافة" الإسهام بفعالية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي رقمي متقدّم، من خلال تعزيز الثقة وتوسيع نطاق الوصول وترسيخ التكامل مع الأولويات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.

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