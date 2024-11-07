دبي الإمارات العربية المتحدة-افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أول منشأة وورلد بادل أكاديمي في مملكة البحرين، مما يعزز شبكة الأكاديمية في منطقة الخليج. يمثل هذا الافتتاح خطوة هامة في توسع الأكاديمية ويعزز التزامها بتطوير رياضة البادل في المنطقة.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا مميزًا من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى جانب الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، والسيد فهد فوزي كانو، رئيس اتحاد البحرين للبادل، إضافةً إلى عدد من كبار الشخصيات والضيوف المميزين.

وفي هذا السياق،قال السيد علي العارف، الرئيس التنفيذي لوورلد بادل اكاديمى: "نحن فخورون للغاية بافتتاح أول فرع ل وورلد بادل أكاديمي في مملكة البحرين. افتتاح فرعنا الأول في البحرين يمثل مرحلة مهمة؛ وبعد نجاحنا في الإمارات، تلتزم بتزويد عشاق البادل في البحرين بتدريبات متميزة تمكنهم من تحقيق إمكانياتهم القصوى .

تأتي هذه الافتتاحية تماشياً مع رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيز إنجازات المملكة الرياضية على المستوى العالمي. كما تؤكد التزام الأكاديمية بتطوير رياضة البادل في البحرين من خلال توفير بيئة تدريب عالمية المستوى،مزودة بمدربين خبراء. ويعزز هذا من مكانة الأكاديمية كمركز رياضي عالمي رائد قادر على استضافة بطولات البادل الكبرى. .

أنشأت وورلد بادل اكاديمى فرعها الأول في مملكة البحرين بتطوير من شركة كانو العقارية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، من خلال التعاون بين شركة سبادريك للاستثمار الإماراتية وشركة كورت سايد سبورتس البحرينية. وستكون المنشأة المقر الرسمي لفريق "فيكتورياس" البحريني للبادل، وتشكل إضافة هامة للمشهد الرياضي في المملكة، إذ تضم خمسة ملاعب داخلية، بما في ذلك ملعب رئيسي، مجهزة بأحدث المرافق التي تواكب أعلى المعايير الدولية، مما يضمن تجربة لعب متميزة للرياضيين من مختلف المستويات.

وقال السيد فهد فوزي كانو، رئيس اتحاد البحرين للبادل: "نرحب بحرارة بتأسيس وورلد بادل اكاديمى البحرين. تجسد أكاديمية وورلد باديل رؤية جلالة الملك بتوفير بيئة رياضية متميزة تواكب المعايير الدولية، مما يلبي الطلب المتزايد على مرافق البادل في المملكة."

وأعرب السيد علي دواني، المدير العام لـ وورلد بادل اكاديمى البحرين، عن فخره قائلاً: "تعزز وورلد بادل اكاديمى البحرين التزامنا بالمشهد الرياضي المتنامي في البحرين، من خلال تطوير المواهب المحلية وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة لرياضة البادل."

يأتي هذا الافتتاح تماشيًا مع رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيز إنجازات المملكة الرياضية على المستوى العالمي. كما يؤكد التزام الأكاديمية بتطوير رياضة البادل في البحرين من خلال توفير بيئة تدريب عالمية المستوى، تضم نخبة من المدربين المتخصصين، مما يضع الأكاديمية في مكانة ريادية كمركز رياضي عالمي قادر على استضافة بطولات بادل متميزة."

حول وورلد بادل اكاديمى:

وورلد بادل اكاديمى (WPA) وجهة رائدة لرياضة البادل،شغوفين. وتوفر مرافق تدريبية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة لجميع المستويات . منذ سنة 2020 تسعى وورلد بادل إلى تطوير اللاعبين من خلال تقديم تدريب عالي الجودة ومرافق متطورة، مما يساهم في إنشاء مجتمع حيوي متحد بشغف اللعبة.

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