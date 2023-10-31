دبي - يستعد ون زعبيل، المشروع الأيقوني المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إلى استقبال ملاك الوحدات السكنية الفاخرة للغاية في برج ون زعبيل ذا ريزيدينسز، في نوفمبر من العام 2023. ويعد تقريب موعد الافتتاح الرسمي المرتقب شهرين، علامة فارقة وبصمة مميزة لهذا المشروع.

يعتبر هذا المشروع متعدد الاستخدامات، الحائز على جوائز عالمية، إنجازاً معمارياً وأعجوبة هندسية، وما هو إلا دلالة إلى الطموح والابتكار في دبي، والتي تظهر بشكلٍ جلي من خلال تصميمه الخارجي الأنيق وأدق التفاصيل في التصاميم الداخلية للمشروع. تزين ببرجيْه الفريدين اللذين يربطهما ذا لينك أطول برج معلق كابولي في العالم، الذي سيقدم لزواره خدمات ضيافة وترفيه فاخرة ومتنوعة.

يبلغ ارتفاع ون زعبيل ذا ريزيدينسز 235 متر، ويتكون من 59 طابقاً، مقدماً خيارات سكنية متنوعة، منها 264 شقة سكنية فاخرة للغاية تتراوح عدد الغرف فيه بين غرفة نوم واحدة، غرفتي نوم، 3 غرف نوم وكذلك أربع غرف نوم (من فئة طابق أو طابقين)، إضافةً إلى توافر خيار بنتهاوس مكون من 5 غرف نوم. ابتداءً من شهر نوفمبر، سوف يتم استقبال الملّاك، في هذه الوجهة المنشودة، الذين سوف يحظون بنمط حياةٍ راقٍ مع إطلالات لا مثيل لها على أفق دبي، مع سهولة الوصول إلى أهم الوجهات في دبي.

صممت هذه الوحدات السكنية بعناية فائقة تضاهي الجودة العالمية، وكما امتازت التشطيبات النهائية بتصميمها من قبل أفضل الحرفيين، بهدف خلق تجربة معيشية راقية بكل التفاصيل. يضم مشروع ون زعبيل، مركز سكني راقٍ ينافس المعايير العالمية، ومساحات بيع بالتجزئة فاخرة للغاية، فضلاً عن الفندق الحضري الأول من نوعه للعلامة العالمية ون آند أونلي، ألا وهو ون آند أونلي ون زعبيل، أما سيرو فهو فندق فريد من نوعه يقدم خدمات علاج وتعافي. وسيصبح سيرو ون زعبيل وجهة رائعة لبرنامج شمولي للياقة البدنية والعافية، في أجواء فندقية أنيقة مع إطلالات ساحرة على أفق دبي.

علق السيد عصام كلداري مدير ون زعبيل، بهذه المناسبة قائلاً: " شهدت رحلة التسليم، العديد من الإنجازات المذهلة على مدار مراحل الإنجاز، وجاء هذا المشروع تماشياً مع تطلعات المواطنين والمقيمين في الحصول على مساحات متعددة الاستخدامات راقية وفاخرة، للإقامة والعمل والترفيه. يسر ون زعبيل الترحيب بالأفراد والعائلات التي عهدت إلينا بناء منازلها في المرحلة الأولى من افتتاح المشروع للجمهور عامةً. نهدف، على الدوام، إلى عكس روح الابتكار والمبادرة في دبي ورد الجميل لها، ومن جانبها تبنّت دبي مشروعنا في جميع المراحل. مع اقترابنا للوصول إلى المراحل النهائية لهذا المشروع الضخم، ونستعد لاستقبال زوارنا الباحثين عن الرقي وذوي العقلية الاستراتيجية، جنباً إلى جنب مع رجال الأعمال والسياح، ونحن ممتنون للحرص والحماس الذي لمسناه من الجميع."

للبقاء على اطلاع بأهم التحديثات في مشروع ون زعبيل مع اقترابنا من موعد الافتتاح الكبير في يناير 2024، يمكنكم التفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: onezaabeel.com

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لمحة عن "ون زعبيل"

يعدّ ون زعبيل أيقونة دبي الجديدة وهو يتوسط منطقة استراتيجيّة في قلب إمارة دبي. يتكوّن المشروع من برجين عاموديين، وهو مشروع مبتكر ومتعدد الاستخدامات، يضم وحدات سكنية فاخرة، فندق فاخر للغاية بإدارة مجموعة ون آند أونلي، فندق سيرو، الفندق الفاخر للتعافي واللياقة، وكذلك ون زعبيل برايفت هومز، إضافةً إلى المساحات المكتبية الفاخرة، منصة البيع بالتجزئة، الردهة ذات الإطلالة البانورامية على أفق دبي. يتضمن تصميم هذا المشروع برجين شاهقين عصريين متصلان ببعضهما بواسطة برج كابولي معلق يسمى "ذا لينك". يمكن مشاهدة أفق دبي بزاوية 360 عند التواجد في منصة المشاهدة في ذا لينك، كما يقدم تجربة استثنائية ورائعة، إضافةً إلى خدمات الضيافة والطعام الاستثنائية وغير المحدودة.

يرمز ون زعبيل إلى الطموح والابتكار في دبي. يقف هذا المشروع بشموخ في قلب دبي ليصبح وجهة آسرة وملهمة لكل من يراه. صمّم كوجهة سكنية وتجارية وترفيهية ترتبط جميعها بسلاسة لتحاكي متطلبات المقيمين والزائرين ممّا يوفر أسلوب حياة راق وفريد. يجتمع في المشروع خدمات التسوق والإقامة والترفيه لتمنح الزوار والضيوف تجربة غنية وفريدة وسلسة لا مثيل لها، مهيئةً لسكان دبي ما يستحقونه من أسلوب حياة راقٍ وفاخر.

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