الرياض، المملكة العربية السعودية: أصبحت شركة "المسافر أعمال"، المتخصصة بحلول إدارة سفر الأعمال تحت مظلة شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية "المسافر" (جزء من مجموعة سيرا)، عضواً في "مجتمع ون جلوبال"، الذي تم تشكيله بالتعاون بين شركتي "وورلد ترافيل إنك" و"كلاريتي" كمجتمع لشركات إدارة السفر الرائدة عالمياً. وتم الإعلان عن ذلك في سوق السفر العالمي (WTM) في لندن. وتعد "المسافر أعمال" أول شركة لإدارة السفر تنضم إلى "مجتمع ون جلوبال" من المملكة العربية السعودية، مما يعكس استراتيجيتها القيادية الرائدة والمبتكرة.

وتعمل شركة "المسافر أعمال" على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية من خلال حلول إدارة السفر المتطورة والتي تتمحور حول الابتكار والتقدم التكنولوجي. وستمكّنها هذه الشراكة من تعزيز خدماتها وعروضها التي تركز على الحلول الرقمية، بما يخدم عملاءها ومورديها.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال خالد اليحيى، نائب الرئيس التنفيذي في شركة "المسافر": "متحمسون للانضمام إلى ’مجتمع ون جلوبال‘ بغية تعزيز خدماتنا المبتكرة عبر مختلف منصاتنا الرقمية. وتعتبر هذه الخطوة إنجازاً بالغ الأهمية بالنسبة لشركة ’المسافر أعمال‘ و نبدأ فصلاً جديداً معاً، مما يتيح الاستفادة من خبراتنا المحلية الأفضل من نوعها في المنطقة، مع توظيف شبكة موردي وشركاء ’ون جلوبال‘ في جميع أنحاء العالم لإثراء عروضنا وخدماتنا. وتلعب علاقات التعاون والشراكة دوراً أساسياً في نجاح ’المسافر‘ اليوم، سيما وأننا نتطلع إلى ترسيخ بصمتنا عبر تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة".

من جانبها قالت جودي جنتلز، العضو المنتدب لشركة "ون جلوبال": "سنستفيد من ريادة شركة ’المسافر‘ في مجال السياحة السعودية، وعلاقاتها التعاونية مع مزودي الخدمات على أرض الواقع، كأحد أصولنا في ’ون جلوبال‘. وإذ نتطلع إلى تعزيز انتشارها العالمي، سيستفيد بالمقابل مجتمع شركات إدارة السفر لدينا من ممارساتها الفريدة والتي تعتبر الأفضل في فئتها".

يشار إلى أن "ون جلوبال" هي مجتمع عالمي لشركات إدارة السفر الرائدة عالمياً؛ وهي مدعومة بالشراكات، و تم تشكيلها بالتعاون بين اثنتين من أهم شركات إدارة السفر في العالم، "وورلد ترافل إنك" و"كلاريتي". وبفضل تقنياتها الرائدة على مستوى القطاع والتي تستكملها الخبرة المحلية، توفر "ون جلوبال" للعملاء ومزودي الخدمات إمكانية الوصول إلى الممارسات الأفضل من نوعها. وستتيح الشراكة الجديدة لشركة "المسافر" تعزيز خدماتها الرقمية لإدارة السفر من خلال الشراكات الاستراتيجية ومعززة القيمة.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

-انتهى-

#بياناتشركات