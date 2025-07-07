"العلمين الجديدة" تعيد رسم ملامح الساحل الشمالي كمجتمع مستدام وجاذب للاستثمار.

كشف المهندس محمد لاشين – رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب – عن طرح أحدث مراحل مشروع "ونس" الساحل الشمالي، والكشف خلال أيام عن مفاجآت عديدة داخل المشروع، والذي يمثل طفرة حقيقية في مفهوم المشروعات الساحلية بمصر. مشيرًا إلى أن "ونس" لا يقدم فقط تجربة مصيف تقليدية، بل يعيد تعريف الحياة في الساحل الشمالي كمجتمع نابض ومتكامل يمكن العيش فيه على مدار العام. موضحًا أن اختيار الساحل الشمالي لم يكن مجرد قرار استثماري، بل رؤية مدروسة تنطلق من التحول الاستراتيجي الذي تشهده المنطقة، لا سيما في ظل مشروع مدينة العلمين الجديدة، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير العمراني في مصر حاليًا، والواجهة الحديثة للسياحة المستدامة على البحر المتوسط.

وأضاف لاشين – في تصريحات صحفية حول أحدث مشروعات الشركة ومميزاته – أن "ونس" هو أكثر من مجرد وجهة صيفية، بل هو بيئة حياة ومجتمع متكامل تم تصميمه بعناية فائقة ليمنح العملاء تجربة استثنائية ومختلفة، ليس فقط خلال موسم الإجازات، ولكن طوال العام. حيث تم الاعتماد في تصميم المشروع على الجمع بين الخصوصية والرفاهية، مع الحفاظ على روح المغامرة والطبيعة، والنتيجة كانت مشروعًا فريدًا بكل المقاييس. مشيرًا إلى أن مشروع ونس هو انعكاس لرؤية ومنهج الشركة في تقديم مجتمعات سكنية وساحلية ليست فقط للراحة المؤقتة، بل للحياة الكاملة. وأن اختيار الاسم جاء تعبيرًا عن هذا المفهوم، ومعبرًا عن الروح التي تريد الشركة غرسها داخل المشروع من الونس والدفء والمشاركة والانتماء.



وأضاف لاشين أن اختيار موقع مشروع "ونس" جاء بعناية فائقة ليحقق المعادلة الصعبة ما بين تحقيق الهدوء والخصوصية وقرب المسافة من كافة المناطق الحيوية بالساحل الشمالي. فالمشروع يقع بالكيلو 90 بالساحل الشمالي، مما يمنح السكان فرصة للهروب من صخب المدينة دون أن يبتعدوا فعليًا عن محاور الحياة الحيوية، حيث يبعد دقائق عن مطار العلمين الدولي، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر طريق فوكا الجديد ومحور الضبعة. لافتًا إلى أن المشروع يقع أيضًا في قلب أكثر مناطق الساحل الشمالي نموًا، محاطًا بأهم المنتجعات والوجهات القائمة بالفعل، ليمنح السكان توازنًا مثاليًا بين الخصوصية والاتصال بكافة الخدمات المتاحة. موضحًا أن الساحل الشمالي لم يعد مجرد وجهة صيفية، بل يتحول تدريجيًا إلى امتداد حضري متكامل مدعوم بمشروعات قومية كبرى، مثل مطار العلمين الدولي، والطرق الجديدة، والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، تجعل مستقبل الاستثمار والمعيشة داخل مشروع "ونس" يتماشى مع رؤية الدولة في تنفيذ مشروعات ساحلية متكاملة للحياة وليس لفترات الإجازات فقط.

وأوضح لاشين أن قرب مشروع "ونس" من مدينة العلمين الجديدة يمنح المشروع قيمة استثمارية عالية وفرصة ليكون جزءًا من مجتمع عمراني مزدهر على مدار العام، مما يجعله وجهة مثالية للإقامة والاستثمار في آنٍ واحد. لافتًا إلى حرص الشركة أيضًا في تصميم وتنفيذ المشروع على مراعاة الخدمات والامتيازات التي يوفرها لقاطنيه. حيث يتميز "ونس" بمجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي جميع الأعمار والاهتمامات. فالمشروع يحتوي على منطقة ألعاب للأطفال على مساحة 500 متر مربع، وأنشطة مائية مثل التجديف داخل البحيرات، ليحظى الصغار والكبار بتجارب مفعمة بالمرح. بالإضافة إلى وجود بحيرات على مساحة 10,000 متر مربع، وحدائق يوغا ومسارات دراجات بطول 1.3 كم، وسط مناظر طبيعية تمنح الزائر حالة من السكون والتجدد. كما يوفر مسارات مخصصة لركوب الدراجات وسط الطبيعة الخضراء لعشاق الحركة والتشويق. ونادي اجتماعي وترفيهي على مساحة 700 متر مربع، إلى جانب منطقة تجارية وخدمية تضم 10,000 متر مربع من أروع تجارب التسوق والمطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، لتقديم تجربة حياة متكاملة داخل منتجع سياحي مثالي ينبض بالحياة. لافتًا إلى أن المشروع يتميز بتنوع وحداته، والتي يتم تسليمها بالتكييفات والفرش. وبمناسبة الطرح الجديد، تقدم أنظمة دفع وتسهيلات استثنائية ولفترة محدودة تناسب كافة العملاء.

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