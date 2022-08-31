تساعد الشراكة الجديدة "وكالة جمال للسفريات " في تعزيز جهودها من أجل التوسع داخل أسواق جديدة من خلال منصة للتجارة الإلكترونية المعززة وأدوات خدمة العملاء

الإمارات العربية المتحدة: تعمل "وكالة جمال للسفريات" –وهي مزوِّد متكامل لخدمات السفر والسياحة، تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها– مع شركة "أماديوس" من أجل إطلاق منصتها للتجارة الإلكترونية للتعامل مع الشركات (B2B) والتعامل مع المستهلكين (B2C)؛ حيث تنص الاتفاقية الجديدة على تبني "وكالة جمال للسفريات" لحلول (أماديوس) التكنولوجيّة المتقدمة للمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة سعياً إلى رفع الكفاءة وزيادة الربحية ودفعها لدخول أسواق جديدة.

قامت "وكالة جمال للسفريات" ببناء سمعة راسخة وقاعدة عملاء قوية منذ إنشائها في عام 1988، فيما تسعى من خلال عملها مع "أماديوس" إلى تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول الجديدة القائمة على التكنولوجيا مع التركيز على ترقية خدمة العملاء والسعي إلى تحقيق هدفها في جعل تجارب السفر أكثر تكاملاً ومريحة وخالية من المتاعب.

وفي هذا السياق؛ صرح السيد/ إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة "أماديوس الخليج"؛ قائــلاً: "سوف نعمل على مساعدة «وكالة جمال للسفريات» في تعزيز مكانتها كوكالة سفريات رائدة من خلال مساعدتها على إطلاق منصتها الجديدة المميزة للتجارة الإلكترونية باستخدام نماذج الأعمال للتعامل مع الشركات (B2B) والتعامل مع المستهلكين (B2C)؛ حيث ستقوم «جمال للسفريات» باستخدام الحلول المطوَّرة من قبل «أماديوس»؛ بدءاً من حلول التجارة الإلكترونية (باستخدام واجهة برمجة التطبيقات لخدمات الويب من أماديوس )"Amadeus web services API")، إلى زيادة إيرادات المحتوى غير الجوي، وأتمتة العمليات عن طريق الروبوتات، واعتماد أحدث تقنيات الدفع، حيث نهدف إلى مساعدة وكالات السفر على التغلب على التحديات الحالية والمساعدة في إنعاش وتجديد عمليات السفر من خلال تلبية احتياجات العملاء".

من جهته، صرح السيد/ سينولابدين سالم، المؤسس والمدير العام لـ "وكالة جمال للسفريات"، قائلاً: "تركز شراكتنا مع «أماديوس» على زيادة الإنتاجية، وتبسيط وتنظيم خدمة العملاء، ومنح فرقنا التجارية إمكانية الوصول إلى المزيد من الأسواق؛ في حين سنوفر لعملائنا تحكمًا أكبر في إدارة حجوزات السفر ومعالجة المدفوعات بسلاسة وأمان من خلال منصتنا للتجارة الإلكترونية، ونحن على ثقة من أن تحالفنا مع «أماديوس» سيعزز مكانتنا كشريك سفر موثوق به في أوساط مجتمع الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه".

وبموجب الاتفاقية متعددة السنوات؛ تستفيد "وكالة جمال للسفريات" من استخدامها لمنتجات (أماديوس) الرئيسية؛ بما في ذلك منصة الحجز الإلكتروني الاحترافية (Amadeus Selling Platform Connect)، وبرنامج

"مبدل تذاكر أماديوس" (Amadeus Ticket Changer)، ونظام المدفوعات (Amadeus B2B Wallet)، وبرنامج "أماديوس لعروض القيمة في الفنادق" (Amadeus Value Hotels)، مع إضافة حلول "أماديوس لتحسين الأسعار" (Amadeus Fare Optimizer) لاحقاً إلى هذه الحزمة المتنوعة؛ حيث تتطلع وكالة السفر الحائزة على جوائز إلى توفير حلول سفر محسّنة لشركائها وعملائها من خلال تعاونها المثمر مع شركة «أماديوس».

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نبذة عن شركة "أماديوس":

يدفع السفر عجلة التقدم والازدهار، وتدفع "أماديوس" عجلة قطاع النقل.

توفر "أماديوس" حلولاً مبتكرة تتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم إمكانية الوصول بسلاسة إلى رحلاتهم المنشودة عبر وكلاء السفر ومحركات البحث ومنظمي الرحلات وشركات الطيران والمطارات والفنادق والسيارات والسكك الحديدية.

جاءت تقنياتنا المتطورة ثمرة شراكة طويلة الأمد بيننا وبين رواد قطاع السفر على مدار أكثر من 30 عاماً، اكتسبنا خلالها خبرات متميزة تجمع بين الإدراك الموسع لعادات السفر والقدرة على تصميم وتقديم أكثر الأنظمة تطوراً وموثوقية وأهمية والتي يحتاجها عملاؤنا. وعلاوة على ذلك؛ نساعد في توفير صلة وصل تربط بين أكثر من 1.6 مليار شخص سنوياً مع مزودي خدمات السفر المحليين في أكثر من 190 دولة.

نعمل كشركة واحدة بفريق عمل يتقاسم رؤية موحدة، ونتمتع بحضور عالمي ومحلي أينما يحتاجنا عملاؤنا.

يتمحور هدفنا حول صياغة مستقبل السفر، ونعمل بشغف في مساعينا الرامية إلى توفير تقنيات أفضل ترتقي بجودة رحلات المسافرين.

شركة "أماديوس" مدرجة على مؤشر IBEX 35 وفي البورصة الإسبانية بالرمز (AMS.MC). وهي جزء من مؤشر EuroStoxx50، ونالت الشركة الإشادة من قبل مؤشر "داو جونز" للاستدامة للأعوام الثمانية الماضية.

لمزيد من المعلومات حول "أماديوس"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amadeus.com