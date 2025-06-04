الفريق محمد المري: "دبي الصحية" تجسد أعلى معايير التميز في الارتقاء بتجربة المرضى

الدكتور عامر شريف: شراكتنا مع "إقامة دبي" تعكس التزامنا بتقديم تجربة إنسانية متكاملة لأفراد المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في دبي، زار وفد رفيع المستوى من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، "دبي الصحية"، للاطلاع على تجربتها الرائدة في الارتقاء بصحة الإنسان، وبحث سبل التعاون المشترك.

ترأس الوفد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وضم كل من: العميد عبد الصمد حسين سليمان، نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل بإقامة دبي،العقيد خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية، المقدم سالم محمد بن علي، نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، المقدم فيصل بن بليلة، نائب مساعد المدير للدعم المؤسسي ، الرائد مريم تعيب البدواوي، مدير إدارة الريادة المؤسسية، نجلاء الدوخي، مدير إدارة التسويق والاتصال الحكومي .

وكان في استقبال الوفد، الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية، والدكتورة حنان السويدي، المدير التنفيذي لشؤون الأعمال، والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل، وخليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات.

كما حضر اللقاء سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في "مركز العمليات الصحية"، حيث اطلع سعادته، والوفد المرافق على آليات العمل في المركز، الذي يُعد حجر الأساس في إدارة شؤون المرضى وتتبع مسار رحلتهم العلاجية منذ اللحظة الأولى لدخولهم المنظومة الصحية وحتى اكتمال العلاج. كما تم استعراض أبرز الخطط والمبادرات المستقبلية لـ"دبي الصحية"، التي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في خدمات الرعاية الصحية.

بهذه المناسبة قال سعادة الفريق محمد المري:" جاءت زيارتنا لـ" دبي الصحية" بهدف الاطلاع على تجربتها الرائدة كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، والوقوف على جهودها النوعية في دعم مسيرة التحول في القطاع الصحي بالإمارة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يضمن تقديم خدمات استثنائية ترتكز على المتعامل وتُجسّد أعلى معايير الجودة ".

وأشاد سعادته بما حققته "دبي الصحية" من تطور ملموس في مجال الرعاية الصحية، لاسيما التكامل الفعال الذي أدخلته للارتقاء برحلة المريض، بدءاً من الاستقبال وحتى تلقيه الرعاية الكاملة، بما يعكس التزاماً عالياً بمعايير التميز، وحرصاً على تقديم تجربة إنسانية متكاملة، انسجاماً مع رؤية دبي الرامية إلى تحقيق الريادة في مختلف القطاعات".

وأضاف سعادته:" نحن في "إقامة دبي" ملتزمون بتعزيز أطر التعاون والتكامل مع شركائنا الاستراتيجيين، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة دعماً لتطلعات قيادتنا الرشيدة، وسعياً نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة.

وأعرب الدكتور عامر شريف، عن اعتزازه بزيارة سعادة الفريق محمد المري، والوفد المرافق من "إقامة دبي"، لـ" دبي الصحية"، والتي تأتي في إطار تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية لخدمة الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بدبي".

وأضاف:" نؤمن بأن الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية يشكّلان ركيزة أساسية لتحقيق رؤية دبي المستقبلية، وتعزيز جودة الحياة في مجتمعها. نشكر "إقامة دبي" على دعمها لجهود وأهداف "دبي الصحية"، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية ويسهم في إرساء نموذج رائد يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في جودة الخدمات".

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