دبي، وقعت اليوم كلٌّ من وطنية تكافل، وهي شركة رائدة في مجال التكافل، وشركة شوري، وسيط التأمين الرائد في المنطقة، اتفاقية لتوفير فرص تأمين تكافلي جديدةٍ ومبسطةٍ للسائقين في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة شوري. وتعزز الاتفاقية العلاقات القوية بين شركة شوري، صاحبة أكبر استثمار أولي في العالم في مجالها، وشركة وطنية تكافل، خاصة فيما يتعلق بمنتجات التأمين التكافلي على السيارات المدعومة بالتكنولوجيا بهدف تقديمها بشكل مبسط وتلبية احتياجات العملاء بسرعة وسلاسة.

وستقوم وطنية تكافل بتوفير منتجاتها لتكافل السيارات عبر منصة شوري التي تقدم للعملاء أسعارًا حصرية من أفضل شركات التأمين وتمكنهم من المقارنة بسهولة بين خيارات تأمين السيارات المختلفة وذلك لاختيار الأنسب لهم والحصول على وثيقة التأمين بشكل فوري وبدون معاملات ورقية أو مكالمات هاتفية

وستوفر هذه الشراكة حلول ومزايا إضافية لسائقي السيارات من خلال الجمع بين منتجات التأمين التنافسية والمرنة التي تقدمها وطنية تكافل مع منصة شوري الديناميكية التي توفر البيانات بشكل فوري وتقدم عدد من الحلول المبتكرة للدفع بما فيها الدفع من خلال بطاقات الائتمان أو الخصم، تطبيق الApple Pay، كما يمكن اختيار الشراء الآن والدفع لاحقاً عبر 4 دفعات بدون فوائد.

وقال السيد سليمان عبد الله الفلاّج، المدير العام والشريك المؤسس لشركة "شوري: "نحن فخورون بالإعلان اليوم عن شراكتنا مع شركة وطنية تكافل. إن هدف شوري الأساسي هو تقديم أفضل خدمات التأمين الممكنة لعملائها، ومن خلال توسيع نطاق خيارات التأمين التكافلي لدينا بالشراكة مع وطنية تكافل، فإننا نعزز التزامنا بتقديم الخدمات والمنتجات المتميزة".

وأضاف:" نتطلع إلى الاستفادة من موثوقية وطنية تكافل كشركة رائدة لتوفير حلول تأمينية أفضل لعملائنا".

كما علق السيد غوتام داتا، الرئيس التنفيذيّ لشركة وطنية انترناشونال القابضة: "إن شراكتنا مع شوري سترفع من مستوى وسرعة تقديم خدمات التأمين التكافلي على المركبات مما يؤدي الى تلبية المتطلبات المتطورة للعملاء. ويشكل تعاوننا مع هذه المنصة التأمينية الرائدة جزءاً من توجهنا للجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة مع سرعة وسهولة الاستخدام لتقديم حلول تقنية متميزة ومنتجات تكافل مبتكرة توفر خياراتٍ أوسع وأفضل للعملاء."

وستقوم الشركتين بالتعاون الحثيث لطرح مجموعة من الخدمات في المستقبل وذلك بما يتماشى مع التزامهما بلعب دور رائد في تطوير قطاع التأمين والتكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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حول شركة وطنية للتكافل العام ش.م.ع:

تعد شركة وطنية للتكافل العام إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم مجموعةً كاملةً من منتجات التأمين التكافلي بما في ذلك منتجات التكافل العام والتأمين التكافلي على المركبات وذلك للأفراد والشركات في الدولة. وتدير الشركة مكاتب خدماتٍ كاملةً في أبو ظبي، والشارقة، وجبل علي وديرة. وتعد وطنية للتكافل العام شركةً فرعيةً مملوكةً بالكامل لشركة وطنية إنترناشونال القابضة، وهي شركةٌ استثماريةٌ قابضةٌ مدرجةٌ في سوق دبي المالي، وتركز على فرص النمو في قطاع التكافل.

حول وطنية إنترناشيونال القابضة

وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع هي كيانٌ مدرجٌ في سوق دبي المالي برأسمالٍ يقدر بـ 260 مليون درهمٍ إماراتي. تشكّلت الشركة بعد دمج مشغلَي تكافل رئيسيَّين في الدولة بما في ذلك الاستحواذ في عام 2020 من قبل دار التكافل على شركتي نور تكافل العام والعائلي واندماج دار التكافل في يوليو 2022 مع شركة وطنية تكافل.

وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع، هي شركةٌ استثماريةٌ قابضةٌ، غيرت اسمها في مارس من عام 2023 من دار التكافل ش.م.ع. وفي يوليو 2023، تم تغيّر رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي من [DARTAKAFUL] إلى [WATANIA] بعد استكمال الشروط التنظيمية المطلوبة. ويقع المكتب الرئيسي للشركة في صالات العرض 2 في جبل علي بدبي.

وتعد وطنية إنترناشيونال القابضة المساهم الوحيد في شركتين عاملتين: وطنية للتكافل العام (نور تكافل العامة ش.م.ع سابقًا) ووطنية للتكافل العائلي (نور للتكافل العائلي ش.م.ع سابقاً). حيث تقدم الشركتان العاملتان مجموعةً كاملةً من منتجات التكافل بما في ذلك منتجات التكافل العام والتأمين التكافلي الصحي والعائلي للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعد الشركتان من مقدمي خدمات التكافل الرائدتين في الإمارات العربية المتحدة، وتديران مكاتب خدماتٍ كاملةً تقع في أبو ظبي والشارقة وديرة وجبل علي في دبي.