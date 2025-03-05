مكة المكرمة: في خطوة جديدة لتعزيز الرعاية الصحية في مكة المكرمة، قام الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، مع عدد من كبار مسؤولي المجموعة والمهندسين المشرفين على المشروع، بزيارة موقع مشروع مستشفى د. سليمان فقيه الجديد في وجهة مسار، حيث وضع حجر الأساس إيذانًا بانطلاق أعمال البناء رسميًا. ويؤكد هذا الحدث التزام المجموعة بتقديم منشأة طبية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة.

يتميّز هذا المشروع بتصاميمه المتطورة التي تضع احتياجات المرضى ورفاهيتهم في مركز الاهتمام. يضم المستشفى الجديد 200 سرير طبي يستوعب مجموعة واسعة من الحالات المرضية، إلى جانب 7 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم رعاية جراحية دقيقة وفعالة. وتُقدر استثمارات هذا المشروع الطموح بحوالي 600 مليون ريال سعودي، مما يعكس جدية مجموعة فقيه في الاستثمار في البنية التحتية الصحية وإيمانها برسالتها الداعمة للمجتمع.

وأشار الدكتور مازن فقيه، خلال تصريحاته في موقع المشروع: إلى أن المستشفى يمثل إنجازًا طموحًا يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة في مكة المكرمة إلى مستويات عالمية. كما أعرب عن ثقته الكبيرة بفريق العمل والمسؤولين عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتوقيت الزمني المحدد لضمان اكتمال المشروع في موعده.

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