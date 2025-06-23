دبي : شهدت منطقة ند الشبا 1 في دبي انطلاقة فصل جديد في مسيرة التعليم المبكر للأطفال، حيث نظّمت "نالاباد للاستثمارات" و"إم في كيه القابضة" مراسم وضع حجر الأساس لمركز "كرايونز" للتعليم المبكر. وستشكل كرايونز مركزاً تعليمياً متطوراً يتّبع أفضل الممارسات التربوية المعتمدة في مرحلة الطفولة المبكرة، مع تركيز رئيسي على منهج المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة "EYFS" البريطاني. ومن المقرّر أن يستقبل هذا المركز المُصمَّم خصيصاً، الأطفال الصغار اعتباراً من مايو 2026، بينما سيبدأ استقبال طلبات القبول للمرحلة التأسيسية الأولى FS1 والثانية FS2 في سبتمبر 2026.

أُقيمت مراسم وضع حجر الأساس في موقع المركز بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع التعليم، والمستثمرين، وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب عدد من العائلات. وشرّف الحفل الضيف الرئيسي، سعادة عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، بحضوره الكريم.

تم تصميم مركز "كرايونز" للتعليم المبكر لاستيعاب 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 45 يوماً وخمس سنوات. وسيقدّم الحرم التعليمي برنامجاً ثنائياً باللغتين الإنجليزية والعربية، ويوفّر بيئة تربوية دافئة تُعزز التعلم الممتع والإبداع والنمو العاطفي للأطفال. ويعكس المركز الجديد التزام المؤسسين المستمر بالاستثمار في التعليم عالي الجودة الذي يدعم العائلات والمجتمعات في مختلف أنحاء دبي.

قال السيد "عبد الله نالاباد أحمد"، العضو المنتدب لشركة نالاباد للاستثمارات ورئيس مجلس إدارة مدرسة "كريدنس الثانوية": " كل طفل يستحق بداية يتم فيها تقدير فضوله ورعاية تفرّده". وأضاف: "يجسد مركز كرايونز للتعليم المبكر التزامنا الراسخ تجاه العائلات في دبي، فهو مساحة يُشجَّع فيها الأطفال على الاستكشاف والتعبير والنمو ضمن بيئة مليئة بالرعاية والاهتمام. نحن لا نبني مجرد مركز، بل نُشكّل ملامح السنوات الأولى لمُبتكري الغد وقادته وصُنّاعه".

وأضاف قائلاً: "نحن ملتزمون بالمساهمة الفاعلة في الخطة طويلة الأمد لدبي نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما يتماشى مع "استراتيجية التعليم 33"، التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتعليم والابتكار. ويجسد مركز كرايونز هذا التوجه المستقبلي من خلال نهجه التعليمي المرتكز على الطفل، والذي يُرسّخ أسس التميز الأكاديمي، والتمكين الثقافي، وتكافؤ الفرص، والممارسات المبتكرة، والنمو الشخصي منذ السنوات الأولى من عمر الطفل".

وقال السيد سمير ك. محمد، العضو المنتدب لشركة "إم في كي القابضة" وعضو مجلس أمناء "مدرسة كريدنس الثانوية": "العائلات اليوم لا تبحث فقط عن مركز تعليم مبكر للأطفال، بل عن مكان يشعر فيه أطفالهم بالأمان، والإلهام، والتقدير. ويجمع مركز كرايونز بين أفضل الممارسات التربوية من مناهج "المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة"، و"مونتيسوري"، والنموذج الفنلندي، وذلك ضمن حرم تعليمي مصمم بعناية. وتتمثل رؤيتنا في تأسيس مركز ينمو فيه الأطفال عاطفياً واجتماعياً وأكاديمياً. وتشكّل هذه الخطوة الأولى في مسيرة أوسع نسعى من خلالها إلى توسيع حضور كرايونز في المزيد من المجتمعات عبر دولة الإمارات".

وتابع: "يوفر مركز كرايونز بيئة آمنة وغنية، ينمو فيها حب التعلّم لدى الأطفال وفقاً لإيقاعهم الخاص. ومن خلال الاحتفاء بالفضول والصحة العاطفية، يهدف المركز إلى تنمية جيل من المتعلّمين الواثقين، اللطفاء، والمرنين، ليكونوا مستعدين بشكل سليم للمرحلة المدرسية المقبلة".

ترتكز الفلسفة التعليمية في مركز كرايونز للتعليم المبكر على الإيمان بأن الأطفال يتعلمون بشكل أفضل من خلال المرح والاستكشاف. وتحت شعار "نستكشف، نتخيّل، نزهو"، يجمع نهج المركز بين تتبّع التطوّر المنهجي وأنشطة اللعب الحر، والموسيقى، والتجارب المستوحاة من الطبيعة، ومناطق اللعب بالماء، واللعب التمثيلي. وسيتعاون المعلّمون بشكل وثيق مع أولياء الأمور لضمان دعم مسار التعلم المميز لكل طفل وفقاً لاحتياجاته الفردية.

ويُشكّل حرم ند الشبا البداية فقط. إذ يتطلع مؤسسو مركز كرايونز إلى إنشاء شبكة من المراكز التعليمية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يتميز كل منها بنفس مستوى الرعاية والإبداع والتعلم. فهذا المشروع لا يُعد مجرد توسع تعليمي، بل هو انطلاقة نحو أسلوب جديد في رعاية وتنمية قدرات الأطفال منذ سنواتهم الأولى.

حول حضانة كرايونز:

يُعد مركز كرايونز مركزاً تعليمياً متخصصاً في مرحلة الطفولة المبكرة، تم تطويره من قبل "نالاباد للاستثمار" و"إم في كي القابضة" في منطقة ند الشبا 1 بدبي. ويستقبل المركز الأطفال من عمر 45 يوماً وحتى 5 سنوات، من خلال برنامج ثنائي اللغة قائم على اللعب، يجمع بين منهاج المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة "EYFS" البريطاني، ومونتيسوري، والإطار الفنلندي للتعليم. يضع مركز كرايونز تركيزاً كبيراً على تنمية الجانب العاطفي لدى الطفل، وتعزيز الإبداع، وتشجيع حب الاستكشاف والتعلُّم القائم على الفضول. ويُعد هذا المركز أحدث إضافة إلى محفظة المجموعة التعليمية، ويُجسّد التزامها بتوفير تعليم عالي الجودة وشامل في دولة الإمارات.

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