يقدم المشروع الواقع في منطقة جبل علي الحيوية مزيجاً مميزاً من الرفاهية والرخاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت وصل، إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي، مشروع هيلسايد ريزيدينس الجديد في "وصل غيت" المشروع العمراني المتكامل للتملك الحر والذي يقع في منطقة جبل علي الحيوية على طريق شارع الشيخ زايد. ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب التطور الهائل في مشروع وصل غيت ونجاح عمليات البيع في مشروعي ذا نوك وغاردينيا تاون هومز حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية والتي أطلقتها الشركة في وقت سابق.

يتألف مشروع هيلسايد ريزيدينس من 819 شقة معاصرة وفريدة ذات مساحات معيشة فسيحة، وهي توفر خيارات متنوعة مثل الشقق بغرفة نوم واحدة وحتى أربعة غرف نوم، وشقق الدوبلكس المكونة من غرفتي نوم أو ثلاثة، وشقق البنتهاوس، وشقق الدوبلكس المكونة من أربعة غرف نوم.

يقع هيلسايد ريزيدينس في موقع متميز حيث يسهل الوصول إلى شبكة واسعة من الطرق والمواصلات وخط المترو والحافلات، حيث يبعد بضع دقائق عن فيستيفال بلازا، الذي يضم آيكيا وإيس، ومحلات تجارية أخرى، بالإضافة إلى أماكن العبادة. ويسهل الوصول من المشروع إلى غالبية المناطق الرئيسية في دبي عبر محطة مترو "الطاقة" وشارع الشيخ زايد.

تبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفة وصالة في مشروع هيلسايد ريزيدينس من 850 ألف درهم، أما بالنسبة للغرفتين والصالة فالأسعار تبدأ من 1.29 مليون درهم، وتبدأ أسعار الشقق بثلاث غرف وصالة من 2 مليون درهم، وأسعار الشقق بأربع غرف وصالة تبدأ من 4 مليون درهم. كما تتميّز الأسعار بكونها من الأكثر تنافسية في السوق العقاري. يمكن للمشترين المهتمين الاستفادة من خطة الدفع المرنة التي تتضمن 40٪ أثناء عملية البناء، و60٪ عند التسليم، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2027.

يتمتع مشروع ”وصل غيت” متعدد الاستخدامات، بموقع مركزي لقربها من بعض المعالم الرئيسية في المدينة مثل مراكز التسوق القريبة ومراكز الرعاية الصحية وكذلك المدارس والكليات. وقد تم تصميم هذا المشروع ليكون بمثابة منطقة مركزية على طريق جبل علي حيث يمكن الوصول مباشرة إلى مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو والمناطق الحرة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي للإنترنت ودبي وورلد سنترال ودبي باركس آند ريزورتس.

يتضمن مشروع "وصل غيت" عدة مشاريع سكنية أخرى بجانب هيلسايد ريزيدينس مثل ذا نوك وغاردينيا تاون هومز، حيث يقدم ذا نوك شققاً عصرية بمختلف الأحجام بينما يحتوي مشروع غاردينيا تاون هومز على فلل تاون هاوس بثلاث وأربع غرف نوم على مساحات واسعة.

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