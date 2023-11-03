وصل تحتفل بيوم العلم الإماراتي وسط أجواء وطنية مميزة

شهد مراسم الاحتفال رفع العلم حضوراً مرموقاً من الإدارة يترأسهم سعادة هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت وصل، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، بيوم العلم الإماراتي وسط أجواء وطنية مميزة، ورفع سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، علم دولة الإمارات في مبنى وصل الواقع على شارع الشيخ زايد في تمام الساعة 10 صباحا، بمشاركة المدراء التنفيذيون وموظفي وصل.

وتعكس هذه المبادرة، التي شهدت حضوراً مميزاً، حب الوطن والانتماء وروح الاتحاد. وتجسد هذه الخطوة حرص الشركة على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية لا سيما تلك التي تعزز روح الوطن والانتماء والاتحاد.

بهذه المناسبة؛ قدم سعادة هشام عبد الله القاسم، أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة للدولة؛ وقال: "يرمز العلم الإماراتي إلى سيادة الدولة ووحدتها، حيث نقف اليوم بقلب نابض واحد لنعبّر عن وحدة بيتنا ومصيرنا، مؤكدين تعاضد شعب الإمارات والتفافنا حول راية الاتحاد. نحن نسير على خطى وإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن آل نهيان طيب الله ثراه، في التقدم والازدهار والتطور الذي نشهدهم في يومنا الحالي. ومن خلال احتفالنا باليوم العلم الإماراتي، لا يمكننا أن ننسى ما قدموه الآباء المؤسسين، الذين زرعوا بذور العمل الدؤوب ومسيرة التنمية الشاملة، من أجل تأسيس وطنا الغالي."

وتحتفل دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية في الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، تنفيذاَ لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي رعاه الله، الذي دعا المواطنين والوزارات والمؤسسات الحكومية إلى رفع العلم الإماراتي للاحتفال بيوم العلم.

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