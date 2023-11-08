قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، بزيارة إلى معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، إحدى شركات ممتلكات المحلية، وكان في استقبال سعادتيهما السيد ياسر الشريفي رئيس مجلس إدارة معهد "دانات" والسيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي للمعهد.

وشملت الزيارة جولة تعريفية في مختبر "دانات" المختص بفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة لاستعراض الأدوات والمعدات والأجهزة المتقدمة المستخدمة في تحليل وفحص الأحجار الكريمة، والأجهزة عالية الدقة والتقنيات المتطورة المستخدمة لتحديد خصائص الأحجار الكريمة، والاعتمادات العالمية التي حصل عليها المعهد باعتباره أبرز مختبر لفحص اللؤلؤ في العالم، وأول مركز تعليمي من نوعه بالمنطقة.

كما استمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات إلى شرح حول آلية العمل في المختبرات وكيفية فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وإصدار شهادات الفحص وتحديد مصدرها، وما يقدمه المعهد من خدمات عالمية المستوى، إضافةً إلى ما يقدمه "دانات" من خدمات على صعيد الدراسات والتدريب والبرامج والأنشطة، وما يملكه من كادر متميز وخبرات متراكمة ومتنوعة في مجالات وتخصصات دقيقة وفريدة من نوعها في علم الجيمولوجيا، والكفاءات المحلية والعالمية الخبيرة والمدربة والتي أسهمت في تحول "دانات" إلى المختبر الأفضل من نوعه على مستوى العالم.

واستعرض فريق عمل "دانات" خلال الزيارة الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد في تنفيذ الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين منذ تأسيسه من قبل شركة ممتلكات، إضافةً إلى جهوده في تعزيز الثقة بتجارة اللؤلؤ في البحرين وحول العالم، وما يقدمه المعهد من خدمات شاملة عالمية المستوى، ومكانته كمركز رائد في مجال الأحجار الكريمة وبمثابة نافذة على الأسواق العالمية لخدمة العملاء المحليين والعالميين.

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- انتهى -

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.