الرياض، المملكة العربية السعودية: وقف معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه على استعدادات شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" التشغيلية لموسم حج هذا العام 1446هـ؛ لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال زيارته لمقر الشركة في مكة المكرمة.

واطلع معاليه على جاهزية شبكة موبايلي، والتي شهدت تحديثًا في حجم البيانات ونموًا في استخدام التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى أتمتة العمليات التشغيلية للشبكة واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف تحسين أدائها.

واستمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الزيارة إلى شرح وافٍ من الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس نزار بانبيله عن الحلول والخدمات النوعية والتقنيات المبتكرة التي ستقدمها موبايلي خلال هذا الموسم؛ كونها ممكنًا رقميًا وشريكًا وطنيًا في تقديم خدمات التقنية والإعلام والاتصالات؛ للمساهمة مع الجهات ذات الاختصاص في تيسير تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم، لا سيما أنها تتمتع بوجود بنية تحتية متطورة ستسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأكّد بانبيله أن "موبايلي" سخرت كل إمكاناتها البشرية والتقنية من أجل المساهمة في توفير تجربة رقمية استثنائية لضيوف الرحمن بدءاً من قدومهم إلى أرض المملكة وحتى استقرارهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتابع:" توسعت موبايلي هذا العام في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة الاتصالات وتوفير خدمات أفضل للحجاج وتلبية احتياجاتهم التقنية خلال أداء نسكهم، وذلك عبر استخدامها في تصنيف مستويات الاستخدام في الشبكة، وتشخيص صحة مؤشرات الأداء باستخدام تقنيات تعلم الآلة، بالإضافة إلى تدقيق أنشطة الصيانة الاحترازية عبر نظام "معين" الذكي، وهو روبوت رائد في تقديم البيانات والتحليلات بطريقة تفاعلية، حيث يمكّن الفرق من جمع بيانات لحظية ودقيقة لحالة الشبكة"، مضيفًا:" سيتم استخدام التوأمة الرقمية في مراقبة وتحليل أداء الشبكة في الوقت الحقيقي والتنبؤ بمناطق الازدحام أو الأعطال، وكذلك في تحليل الإنذارات، الأمر الذي سيساهم في رفع كفاءة الأداء".

وأشار إلى أنه تم رفع سعة شبكة الجيل الخامس باستخدام النطاق الترددي N41 بنسبة 100% في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيادة عدد الأبراج بنسبة 63% في المشاعر المقدسة وذلك لتحسين التغطية وتعزيز جودة الخدمة، بالإضافة إلى زيادة مواقع شبكة الجيل الخامس في مكة الكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي إطار التحسينات المستمرة للشبكة لتلبية الطلب المتزايد على البيانات عالية السرعة عززت موبايلي شبكتها عبر توفير نقاط نفاذ لشبكة الواي فاي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية ، بالإضافة إلى زيادة تغطية الألياف البصرية للأبراج في المشاعر المقدسة.

كما زادت موبايلي من تغطية شبكة الجيل الخامس، وذلك بتغطية مزدلفة مع توفير تغطية داخلية للتوسعة السعودية الثالثة، إضافة الى مناطق المشاعر المقدسة، وارتفعت سعة البيانات الأساسية للشبكة لتصل الى 1.44 تيرابايت.

وفي سعيها لراحة حجاج بيت الله الحرام، فقد زادت موبايلي من نقاط البيع لخدمة الحجاج خلال موسم الحج بنسبة زيادة تقارب 13% عن العام الماضي، يتاح فيها خدمات البيع المتنوعة ما بين الاتصال الصوتي وخدمات الإنترنت بتقنية الجيل الرابع والخامس، وأطلقت كذلك تطبيق SOFT POS)) لتسهيل عملية الدفع على الحجاج.

الجدير بالذكر بأن موبايلي أول شركة قامت بأتمتة جميع خطوات تقديم خدمة الاتصالات في منصة نُسك، وإعطاء أولوية مسبقة للحجاج والمعتمرين الحاصلين على خدمات موبايلي عن طريق المنصة، بالإضافة إلى تقليص وقت تفعيل شريحة عملاء نسك من 10 دقائق إلى دقيقتين فقط، ومنحهم خصومات عند إعادة الشحن.

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