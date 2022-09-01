تحت رعاية سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

منطقة مراكز البيانات السحابية الجديدة تنطلق مع مايكروسوفت Azure ومايكروسوفت 365 لتوفير فرص غير مسبوقة للمؤسسات للاستفادة من مئات الخدمات السحابية المرنة والذكية والموثوقة

الدوحة، قطر : أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع شركة مايكروسوفت، أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق، وذلك في احتفالية أقيمت برعاية وحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعتبر هذه المنطقة الخامسة والخمسين لشركة مايكروسوفت على مستوى العالم، إذ ستنضم إلى أكبر بنية تحتية سحابية في العالم مما يعزز القدرة التنافسية لدولة قطر على المستويين الإقليمي والعالمي وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة البلاد الرائدة في مسيرة التحوّل الرقمي.

وتم افتتاح منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية خلال احتفالية أقيمت في منتجع مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة قطر، تحت عنوان "رحلة قطر الرقمية إلى المستقبل"، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من كبار المدراء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص، ومسؤولين من مايكروسوفت في المنطقة والعالم.

وتساهم منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية الجديدة في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتبني المواهب واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وفي كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "يعتبر إطلاق هذه المنطقة اليوم محطة مهمة في مسيرة تحول دولة قطر إلى مركز رقمي متطور ورائد في منطقة الشرق الأوسط والعالم. هذه المسيرة استلهمت خارطتها من رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي."

واستطرد سعادته قائلاً: "لم يكن لهذه المشاريع الرائدة في مجال التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تتحقق لولا الاهتمام الكبير الذي أولته قيادتنا الرشيدة وحكومتنا لهذا القطاع الحيوي، إيماناً منها بدوره المفصلي في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وقد تجسد هذا الاهتمام في الحرص على توفير بيئة تشريعية وقانونية تنظم القطاع وتعزز من جاذبيته".

وبإطلاق منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية، ستتمكن الشركات المحلية والعالمية من جميع الأحجام وفي مختلف القطاعات من استضافة بياناتها السحابية في قطر، والاستفادة من الموثوقية والأداء العالي، إذ أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من مايكروسوفت Azure لتطوير تطبيقات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وإنترنت الأشياء، وقدرات السحابة الهجينة في بيئة سحابية آمنة ومتطورة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مايكروسوفت 365 لسحابة الإنتاجية العالمية التي تقدم أفضل تطبيقات الإنتاجية بسلاسة من خلال الخدمات السحابية.

وتوفّر سحابة مايكروسوفت أكثر من 100 شهادة اعتماد وامتثال، وهي أكبر مجموعة من الاعتمادات التي توفرها أيَّة سحابة، مما يمكّن المؤسسات والشركات من الامتثال إلى العديد من متطلبات الامتثال والقوانين، بما في ذلك شهادة امتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر والتي حصلت عليها شركة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام.

وفي هذا الصدد، قال السيد رالف هوبتر، رئيس شركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد بدأ عملاء مايكروسوفت في جميع أنحاء قطر باستخدام سحابتنا الآمنة والموثوقة للابتكار وتحقيق أهدافهم وإنجاز الكثير بجهد أقل. نحن نفخر بتقديم أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق في دولة قطر والتي ستوفر المزيد من الفرص لتسريع مسيرة التحوّل الرقمي."

بدورها، قالت السيدة لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر: "بفضل تاريخها الحافل بالإنجازات وكونها من أوائل الدول التي سارعت إلى توظيف التكنولوجيا في مختلف المجالات، استطاعت قطر أن تتبنى السحابة وأحدثت ثورة في قطاعات بأكملها للوصول إلى اقتصاد رقمي جديد ومتقدم. وسيمكّن افتتاح منطقة مراكز البيانات السحابية اليوم البلاد من نقل هذه الابتكارات الرائعة إلى العالم، وترسيخ مكانة قطر كرائدة في التحوّل الرقمي ومركز للابتكار".

تلبية احتياجات العملاء لخدمات سحابية محلية آمنة وذكية

وقد بدأ عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء قطر بالاستفادة من خدمات مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية لتطوير قدراتها الرقمية والابتكار في مجالاتها، ومن بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برامجها الوطنية مثل منصة برنامج قطر الذكية "تسمو" وحكومة قطر الرقمية، بالإضافة إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغيرها الكثير من الجهات.

وفي عام 2021، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير وتصميم وتشغيل منصة برنامج قطر الذكية "تسمو" على سحابة Azure بالتعاون مع تحالفٍ من شركات التقنية العالمية بقيادة شركة أُريدُ الذي تلعب فيه مايكروسوفت دوراً كبيراً، وهي منصة تعتبر حل المدينة الذكية الفريد من نوعه، تنفيذاً لالتزامها بدعم أجندة قطر للتحوّل الرقمي.

وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن دولة قطر أصبحت مركزا إقليمياً للتحول الرقمي في المنطقة، ووفرت بنية تحتية جاذبة للاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي حفّز الشركات العالمية ورواد الأعمال على إطلاق مشاريع نوعية سوف تساهم بلا شكّ في تعزيز رحلة قطر في قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات".

وقد اختارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث منصة "تسمو" للاستفادة من الخدمات التقنية التي توفرها مثل التوأمة الرقمية والتحليل الذكي للبيانات لإدارة عمليات النقل وإدارة الجماهير بأكملها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إذ تعمل اللجنة على تنظيم بطولة ذات مستوى عالمي ستعزز من مكانة دولة قطر عالميًا، بما في ذلك من خلال توظيف أكثر التقنيات تطوراً.

توفير فرص جديدة للشركاء

كما ستدعم مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية نمو وتوسع أكثر من 100 من شركاء مايكروسوفت في دولة قطر، إضافة إلى شركاء عالميين يؤسسون مقرات لهم في دولة قطر. ويسعى عدد من شركاء مايكروسوفت إلى تقديم الحلول التحويلية من خلال سحابة مايكروسوفت لنجاح عملائهم، ومن بين هؤلاء الشركاء: قطر لأنظمة الكمبيوتر QDS، TIC، برايس ووتر هاوس كوبر PwC، معلوماتية، المناعي، ايرنست اند يونغ EY، Ooredoo، ميزة، ستارلنك، Veeam، KPMG، فودافون، وانتل.

وإنضمت أكثر من 70% من الشركات المحلية الناشئة لمنصة Microsoft Founders Hub، مما يعطيها الفرصة لتكون شركات يونيكورن الناشئة (تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي)، كما بدأ ما لا يقل عن 11 من الشركاء وبائعي البرامج المستقلين ISV عملياتهم في قطر العام الماضي وحده.

وألقت دراسة أجرتها شركة البيانات الدوليةIDC الضوء على العائدات التي ستساهم منظومة شركاء مايكروسوفت من إضافتها إلى الاقتصاد القطري. قدرت الدراسة أنه بحلول عام 2023 سيتمكن شركاء المنظومة من تحقيق زيادة في أرباحهم من 6.41 إلى 7.87 دولار أمريكي مقابل كل دولار من عائدات سحابة مايكروسوفت. لمعرفة المزيد عن منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية في قطر، الرجاء زيارة الموقع.

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