دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن حصول منتجاتها من طراز فيرتكس على شهادة البصمة الكربونية من مؤسسة توف رينلاند - TÜV Rheinland، بما يشمل جميع الوحدات بقياس 210 ملم من النمط بي؛ من نماذج فيرتكس إس 410 واط وحتى فيرتكس 670 واط، التي تتميز بريادتها في القطاع من حيث انخفاض الانبعاثات الكربونية التي تتراوح بين 395 كيلوجرام/كيلوواط و430 كيلوجرام/كيلوواط، وبمعدل أقل بمقدار 30 كيلوجرام/كيلوواط إلى 40 كيلوجرام/كيلوواط مقارنة مع الوحدات عالية الكفاءة الموجودة في الأسواق.

وتعتمد عملية التقييم على معايير الأيزو 14067 ومنهجية تقييم دورة الحياة وتقديرات إجمالي انبعاثات الكربون خلال دورة حياة الألواح من تاريخ إنتاجها وحتى وصولها إلى المتاجر بما في ذلك، إدارة الطاقة وتحليل دورة الحياة وتطبيق المواد وإدارة سلسلة التوريد.

وتسهم تقديرات انبعاثات الكربون الدقيقة والواضحة في مساعدة المستخدمين النهائيين على اعتماد استراتيجيات قائمة على الحقائق من أجل خفض هذه الانبعاثات وتعويضها. وأجرت مؤسسة توف رينلاند عدداً من الاستبيانات حول الانبعاثات الكربونية على كامل سلسلة التوريد الخاصة بالوحدات الكهروضوئية بدلاً من استخدام قيم انبعاثات الكربون من قاعدة البيانات، بالإضافة إلى التحقق من البصمة الكربونية لوحدات ترينا سولار بناءً على بيانات الإنتاج الفعلية خلال فترة التحقيق، وذلك بهدف ضمان دقة قيم الانبعاثات الكربونية.

وحققت طرازات عائلة فيرتكس 210 من ترينا سولار نتائج رائدة على مستوى القطاع في الحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال التزامها بمعايير تقييم دورة الحياة من أيزو إلى جانب حصولها على شهادة الانبعاثات الكربونية. وتلتزم ترينا سولار بمفهوم وممارسات الحد من الانبعاثات الكربونية في جميع نواحي عملية تطوير المنتجات وتصنيعها واستخدامها. وتلعب العلامة دوراً مهماً في تقديم حلول الحياد الكربوني التي تشمل مختلف القطاعات في العالم، ولاسيما القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مع معدلات انبعاثات كربونية مرتفعة، بفضل منتجاتها التي تعتمد المبدأ القائم على التكلفة المعيارية للطاقة، وتتميز بمستويات منخفضة من الانبعاثات الكربونية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هيلينا لي، نائب الرئيس الأول لترينا سولار: "يفرض تحقيق الحياد الكربوني الالتزام بمتطلبات جديدة في قطاع تطوير الألواح الكهروضوئية منخفضة الانبعاثات الكربونية. وتولي ترينا سولار أهمية كبيرة للتحكم بالانبعاثات الكربونية وتوفير منتجات عالية الكفاءة، بوصفها مورّداً عالمياً رائداً في القطاع. ونأمل أن نتمكن من توفير منتجات الطاقة الخضراء والشمسية لعملائنا في أنحاء العالم، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية خلال دورة حياة محطات الطاقة الشمسية بما يساهم في حماية الكوكب وسلامته".

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها. وفي عام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com

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لجين محسن

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