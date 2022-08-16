تتمتع "وايردسكور" بالريادة في مجال إرساء معايير التكنولوجيا في قطاع المباني والمنشآت من خلال العمل الوثيق مع أكثر من 900 جهة تشمل مجموعة من المالكين والمطورين والمستثمرين، بما في ذلك شركات في قطاع العقارات مثل "ايدج" و"بريتش لاند" و"هاينز" و "ليندليز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة "وايردسكور"(WiredScore) المتخصصة في وضع المعايير العالمية للتكنولوجيا في قطاع المباني والمنشآت من خلال التعليم وإصدار الشهادات، بتعيين جون هيليارد لقيادة ودعم توسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط. وسيلعب جون دوراً فعالاً في تحقيق إستراتيجية التوسع التي تستهدفها "وايردسكور" في المنطقة من خلال توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها إلى الشركات الرائدة في تطوير العقارات والمقاولين ومالكي العقارات ومديري الأصول في الشرق الأوسط وذلك بتمكين الاتصال الرقمي وتعزيز القطاع العقاري في المنطقة.

يتمتع جون بخبرة واسعة اكتسبها من العمل على مدار سنوات طويلة في شركات عالمية نجح خلالها في دفع مسار النمو في قطاعي العقارات والتكنولوجيا، وسيسخر جون دوره في المنطقة للعمل على تحديد العوامل المحركة لتعزيز والحفاظ على الاتصال الرقمي للمباني.

وصرح السيد توم ماكليلان، المدير العام لمنطقة المملكة المتحدة وأيرلندا والأسواق النامية في شركة "وايردسكور" معلقاً على تعيين جون في منصبه الجديد قائلاً: "تتسم منطقة الشرق الأوسط بديناميكية عالية وهي توفر فرصاً في قطاع الاتصال الرقمي للمباني والمدن الذكية على نطاق واسع. وستساهم خبرة جون الواسعة ومعرفته العميقة في أسواق الشرق الأوسط وقطاع العقارات في دعم العملاء الإقليميين الذين يطمحون أن تتوافق مبانيهم مع المطالب المتزايدة من قبل المستأجرين ولا سيما الطلب على المكاتب بتصاميم تراعي المستقبل مدعومة بالاتصال الرقمي والخدمات التكنولوجية المتطورة".

"بدأت الحاجة تتزايد في أوساط المطورين العقاريين في دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة وغيرها من المدن في المنطقة للحصول على نظام معترف به عالمياً لإصدار شهادات اعتماد في مجال الخدمات الرقمية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وإن تعيين جون لتولي هذا المنصب الجديد هو بمثابة دليل واضح على التزامنا بتعزيز قطاع العقارات والبناء في المنطقة".

عمل جون قبل التحاقه بشركة "وايردسكور" في عدة مناصب رئيسية أبرزها في "هاسيل" (Hassell)، وهي شركة عالمية في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط العمراني، حيث تولى قيادة عدة فرق وتوجيهها لدفع حركة النمو في أسواق عديدة شملت المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وقبل ذلك، عمل جون لعدة سنوات في "آروب" (Arup)، وهي شركة خدمات بريطانية متعددة الجنسيات توفر خدمات مهنية في قطاع البناء من خلال عملياتها المنتشرة في أكثر من 35 دولة. وشملت مسؤولياته الإشراف على تعزيز محركات النمو في مجال الخدمات التي تقدمها الشركة في قطاع العقارات التجارية في أسواق المملكة المتحدة والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وعلق جون هيليارد، رئيس منطقة الشرق الأوسط في "وايردسكور" قائلاً: "تشهد منطقة الشرق الأوسط فترة من التحول لم يسبق لها مثيل في القطاع العقاري وهي من الفترات المثيرة للعمل. إن حجم المشاريع في مختلف أنحاء المنطقة يجسد تطلعات طموحة سواء من حيث امتدادها الواسع أو من حيث الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في إرساء التحول الرقمي مع التركيز على الجودة. وتتسم "وايردسكور" بقدرات فريدة تتيح لها دعم شركات التطوير العقاري الإقليمية في تحقيق أهدافها، إلى جانب قدرتها على دعم الرؤى الوطنية للحكومات المحلية".

تقدم "وايردسكور" شهادتي اعتماد هما: "وايردسكور"(WiredScore) و "سمارتسكور" (SmartScore). "وايردسكور" هي عبارة عن نظام تصنيف عالمي للاتصال الرقمي يتم منحها من خلال العمل مع أصحاب العقارات بناء على نتائج التقييم للمباني التي يملكونها ومساعدتهم على تحسينها وتعزيز معاييرها وترويجها. أما شهادة "سمارتسكور" فهي تحدد معايير المباني الذكية وكيفية بنائها مما يتيح لأصحاب العقارات في العالم بفهم وتحسين وتوصيل وظائف المستخدم والأسس التكنولوجية لأصولهم.

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نبذة عن "وايردسكور"

"وايردسكور" هي الشركة المانحة لشهادتي الاعتماد "وايردسكور" و"سمارتسكور" المعترف بها دولياً والتي تعتبر بمثابة نظام تصنيف عالمي في قطاع العقارات للاتصال الرقمي وللمباني الذكية وهي تهدف إلى مساعدة أصحاب العقارات على تصميم وترويج المباني المتصلة رقمياُ وذات الإمكانيات الذكية المتطورة. تأسست شركة "وايردسكور" في نيويورك في عام 2013 على يد قادة في مجال العقارات والتكنولوجيا والاتصالات، وقد لاقت الدعم من قبل عمدة مدينة نيويورك الذي دعا إلى تحسين البنية التحتية للتكنولوجيا في المدينة، ودعم رواد الأعمال الذين يقودون التقدم التكنولوجي ويساهمون في توفير فرص العمل في السوق. ومنذ ذلك الحين، التزم العديد من المباني التجارية والسكنية بمعايير شهادة "وايردسكور" لتصل مساحة البناء التي تغطيها الشهادة إلى ما يزيد على 800 مليون قدم مربع ساهمت بإحداث آثار إيجابية على أكثر من ثمانية ملايين شخص في 27 دولة. لمزيد من المعلومات حول شهادتي "وايردسكور" و"سمارتسكور" أو للعثور على المباني المعتمدة وفقاً لشهادتي "وايردسكور" و"سمارتسكور" ، قم بزيارة الموقع: www.wiredscore.com.

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ياسمين عبد الخالق

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