دبي– أعلنت شركة وان للتطوير العقاري، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في المنطقة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عن بدء أعمال البناء في مشروعها الفندقي الفريد من نوعه "دو جزر دبي"، بحضور مؤسس ورئيس مجلس الإدارة علي الجبيلي، والنجم العالمي عمرو دياب، الشريك الاستراتيجي في المشروع.

ويمثل "دو جزر دبي" علامة فارقة في مشهد الضيافة العالمية، إذ يقدّم أول مشروع شقق فندقية موسيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، بإدارة دو هوتيلز آند ريزيدنسز، حيث تلتقي الموسيقى بالرفاهية، والتكنولوجيا بروعة التصميم، لتشكّل تجربة معيشة استثنائية تنسجم مع شخصية المقيم وتفضيلاته الشخصية. يضم المشروع مجموعة من الشقق الفندقية الفاخرة المرتبطة بعلامات تجارية عالمية تجمع بين التصميم الذكي، والمرافق المخصصة للعافية، والخدمات الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إطلالة بحرية استثنائية، لتقدّم تجربة توازن بين الراحة والإبداع.

يتزامن المشروع مع النمو المتسارع في قطاع الضيافة في الإمارات، إذ بلغت قيمة القطاع في السوق 23.9 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 37.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي يفوق 5%([1]). وتواصل دبي تصدّر الصورة، حيث استقبلت 1.94 مليون زائر دولي في يناير 2025، بزيادة 9% عن العام السابق، مع متوسط إشغال فنادق بلغ 66% خلال عام 2024([2]).

وفي هذا السياق، قال علي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة وان للتطوير العقاري: "لقد كانت دبي دائمًا مدينة تُقدر الإبداع وتحتفي بالأفكار الجديدة والمبتكرة. ويجسّد مشروع (دو) رؤيتنا لتلبية الاحتياجات الحالية في عالم الضيافة بتقديم وحدات تواكب طريقة عيش الناس اليوم، ويهتم بالتجربة الإنسانية في كل تفاصيلها، ونحن على ثقة بأن دبي ستقود الفصل القادم من مسيرة الضيافة العالمية."

يضم مشروع "دو جزر دبي" مجموعة من الشقق الفندقية المطلة على البحر، تتنوع بين استوديوهات وشقق من ثلاث غرف نوم، مع نظام تملّك حرّ ونظام تأجير مُدار بالكامل مع عوائد استثمارية مضمونة. وتضم المرافق استوديوهات صوت ومراكز صحية وملاعب رياضية ومساحات عمل مشتركة وصالات اجتماعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى شواطئ جزر دبي ومعالمها الثقافية بسهولة لقرب المكان. وتتميّز التصاميم بدمج التكنولوجيا بسلاسة في تفاصيل الحياة اليومية؛ فالذكاء الاصطناعي هنا لا يُلغِي الحسّ الإنساني، بل يعزّزه، من الإضاءة والموسيقى إلى الأجواء العامة، لتُخلق بيئة متناغمة مع مزاج كل ساكن، مستوحاة من الطبيعة والهدوء والتوازن.

بالنسبة للنجم عمرو دياب، أحد أبرز رموز الموسيقى العربية الحديثة، فإن مشروع "دو" هو امتداد طبيعي لمسيرته الفنية، فهو مشروع يحتفي بالعلاقة العميقة بين الموسيقى والحياة. وبصفته شريكًا وعضوًا في مجلس الإدارة، يُضيف عمرو دياب إلى المشروع بعدًا فنيًا وإنسانيًا جديدًا يمزج بين الموسيقى وأسلوب الحياة، ليصبح كل تفصيل تجربة تعبّر عن الإلهام والإيقاع والتفرّد.

يتماشى المشروع مع الرؤية الطموحة لدبي في التحول إلى وجهة سياحية عالمية مدعومة باستثمارات متواصلة في البنية الأساسية واستراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. ويُسهم المشروع في دعم الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتطوير العقاري القائم على الابتكار.

ويأتي هذا الإطلاق بعد نجاح مشروع "دو القاهرة الجديدة" في مصر، ضمن استراتيجية وان للتطوير العقاري لتوسيع محفظتها في الأسواق الإقليمية سريعة النمو، وتقديم وجهات تجمع بين روعة التصميم والتجربة الثقافية والإنسانية والتكنولوجيا الرائدة.

وان للتطوير العقاري

شركة وان للتطوير العقاري هي رائدة جيل جديد من المطوّرين العقاريين، تتميز برؤية سابقة لعصرها ترسم من خلالها ملامح جديدة للحياة المعاصرة وفرص الاستثمار الجذابة في قطاع العقارات على مستوى الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية وغيرها. مستمدين قوتنا من الإرث العريق لمجموعة الجبيلي القابضة وخبرتها الواسعة على مدار أكثر من 43 عامًا، فنحن نتمتع بالقدرة على الجمع بين الفكر الإبداعي وروح الابتكار التي تميز الشركات التقنية، والرؤية الثاقبة التي تضعنا في طليعة الشركات الرائدة عالميًا في مجالي العقارات والضيافة. نعمل على دمج الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتطبيق رؤية تصميمية تحمل هدفًا ورسالة عبر كافة أعمالنا، فنحن بذلك نُشكّل مجتمعات ذكية، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة تطلعات الجمهور في أسلوب حياتهم وعملهم، ونستثمر في الحاضر، ونرسم ملامح المستقبل.

وان للضيافة

تُعد وان للضيافة الذراع المتخصصة في إدارة وتشغيل مشاريع الضيافة التابعة لشركة وان للتطوير العقاري، مستندةً إلى خبرة تمتدّ لأكثر من أربعة عقود، وإرثٍ راسخٍ أرسَته مجموعة الجبيلي القابضة. وتسعى الشركة إلى ابتكار تجارب ضيافة راقية، تتمحور حول الإنسان وتستمدّ تفرّدها من العناية بالتفاصيل، لتقدّم علامات فندقية تنمو بثبات وتتميّز بأداء رفيع الطراز وروحٍ أصيلة. وتتجلّى هذه الرؤية في مشروعي دو جزر دبي ودو القاهرة الجديدة؛ حيث يلتقي الفنّ بروح المكان، في تجربةٍ فندقية تُستوحى من عالم الموسيقى، بالشراكة مع النجم العربي والعالمي عمرو دياب، لتقدّم للضيف إقامةً تنبض بالإحساس وتفيض بالإلهام. ومن دبي إلى القاهرة، تمضي وان للضيافة بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذجٍ متقدّم في عالم الضيافة، يقوم على الذكاء الاصطناعي والاستدامة وجمال التصميم، لتعيد رسم ملامح جديدة لمستقبل الضيافة في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات