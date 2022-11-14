الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت جيديا، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، وشركة «وادزباي ميدل ايست تكنولوجي»، إحدى الشركات التابعة لـ وادزباي العالمية، شراكة جديدة لدعم التحول في منظومة مدفوعات الحج، حيث ستعمل جيديا على إصدار محفظة نقود رقمية، خاصة بالحج والعمرة، لاستخدامها في أكثر من مليون نقطة بيع للتجار منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وستتيح حلول مدفوعات وادزباي القائمة على البلوك تشين للحجاج والمعتمرين إعداد محافظ النقود الرقمية الخاصة بهم على أجهزتهم المحمولة لاستخدامها في نفقاتهم، حيث سيتمكنون بمجرد شحن محافظهم بالأرصدة من الشروع بعمليات الإنفاق في المملكة، وذلك مقابل رسوم معاملات أقل، وعملية استرداد سهلة وسلسة.

ووفقاً لمؤشر ماستركارد الأخير عن أبرز المدن العالمية التي تُشد الرحال إليها، فقد أنفق الزوار في مكة المكرمة 20 مليار دولار في عام 2018، وحلت في المرتبة الثانية بعد دبي. ومن المتوقع أن تزداد أعداد الحجاج بشكل كبير في السنوات المقبلة، مع تحديد المملكة هدفاً لاستضافة 30 مليون حاج بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام نحو مليون حاج من جميع أنحاء العالم بعد عامين من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ودخلت وادزباي في شراكة مع منصة البلوك تشين الرائدة «آلجوراند»، الحاصلة على "آيزو 20022"، والتي تتميز بأدائها العالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي تتطلع لإجراء 46,000 معاملة في الثانية لتحقيق استقرار مهم في القطاع، وتقديم حلول نهائية شبه فورية لعملائها.

وقال أنيش جين، مؤسس وادزباي والرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن سعداء بتعاوننا مع جيديا لتقديم أفضل تجارب الدفع للحجاج، إذ أن مواسم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تستقطب إليها الملايين من الناس سنوياً من نحو 200 دولة حول العالم، وستتيح وادزباي أيضاً، من خلال شبكات جيديا الواسعة من التجار ونقاط البيع، للتجار فرصة الاستفادة من مدفوعات أسرع وأكثر أماناً وسلاسة."

من جانبه، قال رينيه ليمنز، الرئيس التنفيذي لشركة "جيديا": "لموسم الحج أهمية كبيرة في الاقتصاد السعودي، ولهذا السبب نحن سعداء بالشراكة التي نسجناها مع وادزباي، في خطوة من شأنها فتح أبواب النجاح لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة. كما أن دمج المحفظة الرقمية في أكثر من مليون نظام لنقاط البيع للتجار سيجعل المعاملات أسرع وأكثر أماناً لملايين الحجاج الذين يزورون المملكة سنوياً، ويسرنا أن نكون قادرين على مساعدتهم في رحلتهم لأداء شعائر الحج والعمرة."

وقال سيليش مالهوترا، مدير عام «جيديا» في دول مجلس التعاون: "ستتيح لنا هذه الشراكة أن نقدم لتجارنا وحجاجنا تجارب هي الأفضل من نوعها عند قيامهم بإجراء المدفوعات، ولعل من أهم العوامل التي دفعتنا لإبرام هذه الشراكة هو سعينا لتقديم معاملات سريعة للتجار، وتوفير تجارب دفع سلسة للحجاج."

تعد وادزباي، الحائزة على جائزة «أفضل 10 مزودي خدمات للمدفوعات والتجار الواعدين» من "مجلة سيليكون إنديا" شركة رائدة في قطاع تكنولوجيا المدفوعات عبر البلوك تشين، ومزود بارز للحلول والخدمات في هذا المجال. وتنشط في تقديم أرقى الخدمات إلى الشركاء والعملاء في جميع أنحاء آسيا، والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وإفريقيا، والولايات المتحدة.

وتقدم جيديا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومزود خدمات دفع مرخص بالكامل، تقنيات مصرفية رقمية، ومحطات دفع ذكية، وحلول إدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاع التجزئة والتجارة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول جيديا:

جيديا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومزود مرخص لخدمات الدفع. توفر الشركة حلول التكنولوجيا المصرفية الرقمية ومحطات الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية، وبدأت بالتوسع بشكل كبير وسريع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الامارات العربية المتحدة ومصر، وتستهدف جيديا التوسع في 7 دول أخرى في العامين المقبلين. تأسست جيديا في عام 2008 من قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله فيصل العثمان، وتؤمن الشركة بأن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون متاحة للجميع علماً بأن العملية يمكن تبسيطها للشركات الكبيرة والصغيرة ولهذا السبب بدأت جيديا بتقديم حلول دفع سهلة وسريعة وأكثر سلاسة لمساعدة جميع التجار على النمو والنجاح .تعد جيديا أول كيان غير مصرفي يحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار ورواد الأعمال .تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار من خلال توفير الأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها.يعمل لدى جيديا الآن أكثر من 2000 موظف، وأكثر من150,000 تاجر، وتدعم أكثر من 700,000 من نقاط بيع داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ قرابة

75%. وتفخر الشركة بكونها أكبر شركة للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وتم تصنيفها كواحدة من أفضل 25 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.geidea.net

أو الاتصال بـ: omgeidea@webershandwick.c