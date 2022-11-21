أحمد الخلافي مديرًا عامًا للمركز الإقليمي الجديد للإمارات وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز اليوم عن إطلاق مركز إقليمي جديد لأعمالها في الإمارات وأفريقيا اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر من العام الجاري، وسيكون المكتب الجديد تحت قيادة أحمد الخلافي الذي سيقوم بدوره بالإشراف على عمليات في هذه الأسواق.

وانضم الخلافي إلى أتش بي إي في العام 2020 بصفة المدير العام للشركة في الإمارات، حيث تولى مسؤولة تعزيز وتنمية أعمال الشركة واكتساب ثقة العملاء والشركاء وتعزيز أواصر العلاقات معهم. ويملك الخلافي الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، أكثر من 16 عامًا من الخبرة في قطاع التكنولوجيا في الإمارات، وكان قد شغل قبل انضمامه إلى أتش بي إي منصب عضو مجلس إدارة مركز الوثائق الإلكتروني التابع لمجموعة بريد الإمارات وساهم في إطلاق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، حيث قاد المبيعات الحكومية للشركة وأشرف على تصميم منتجات وخدمات وحلول الحوسبة السحابية الخاصة.

وتعليقًا على إطلاق المركز الجديد، قال مارك ووترز المدير العام لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة المتحدة وأيرلندا والشرق الأوسط وأفريقيا: "على مدى العامين الماضيين، نجح الخلافي في قيادة أعمال الشركة في الإمارات وتعزيز قدرات فريق العمل، واكتساب ثقة العملاء وتنمية أعمال الشركة في مجال الشبكات الطرفية والسحابية. وبات يحظى باحترام وتقدير كبيرين على صعيد الشركة والعملاء والشركاء، وبمكانة مميزة وتفكير استراتيجي وخبرة عريقة تخوله قيادة أعمالنا في أفريقيا. تسعى الشركة من خلال تأسيس مركز الإمارات وأفريقيا الجديد إلى دمج الخبرات والمواهب والمهارات الهامة وتوسيع نطاق عملها بهدف الاستفادة من الفرص التكنولوجية الواعدة الماثلة في تلك المنطقة، وأتطلع بشغف لما يمكن أن يحققه الخلافي من خلال هذا الدور".

بدوره، قال أحمد الخلافي، المدير العام في شركة أتش بي إي الإمارات وأفريقيا: "أنا سعيد جدًا بهذه الفرصة التي ستتيح لي تأسيس وقيادة هذا المركز الجديد واستقطاب أصحاب الخبرات والمهارات المميزة لتعزيز إمكانيات شركائنا وعملائنا ودعمهم في مسيرة التحول الرقمي. ومن خلال المركز الجديد للإمارات وأفريقيا سنكوّن فريق عمل متجانس ومتنوع ونتشارك المعارف ونستفيد من خبرات أتش بي إي ومبادئها المبنية على أسس التعاون والاحترام والثقة المتبادلة، بهدف تعزيز تجربة عملائنا وشركائنا وتحقيق نتائج استثنائية".

في منصبه الجديد، سيتولى الخلافي مسؤولية قيادة الفرق الموجودة في الإمارات وأفريقيا للإشراف على المبادرات الرئيسية وتنمية أعمال أتش بي إي في المنطقة، وسيحدد أولويات الشركة واستراتيجيات الأعمال المحلية، وسيواصل العمل عن كثب مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة.

ويقع مكتب الشركة في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تعد مركزاُ إقليمياُ وعالمياُ لشركات التكنولوجيا والمواهب المتميزة من جميع أنحاء العالم. وقال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، متحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالميةً مفضلة لكبرى شركات التكنولوجيا وحاضنة جاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من جميع أنحاء العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي وبيئة الأعمال التنافسية والأطر التنظيمية المرنة التي تمكنها من خدمة كافة أسواق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا".

وأضاف: "نحن فخورون في مدينة دبي للإنترنت بتوفير بيئة أعمال متكاملة تشمل أصول عقارية ذات جودة ومرونة عالية، مدعومة ببنية تحتية تقنية متطورة وحلول مبتكرة، من شأنها أن تمكن العملاء مثل شركة هيوليت باكارد إنتربرايز من الارتقاء بأعمالها ومواصلة النمو والنجاح، ما يرسخ مكانة مجمعنا للأعمال كأكبر مركز تكنولوجي في المنطقة ويسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المنطقة والعالم على حد سواء".

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