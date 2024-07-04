دبي : افتتحت "مجموعة هيما" (HIMA Group)، المزود الرائد لحلول الأتمتة في مجال السلامة، مركز خدمة جديد في مدينة زانجيانغ بمقاطعة غواندونغ الصينية، وذلك في مايو الماضي بهدف تقديم الدعم لعملاء المجموعة في جنوب شرق الصين.

ويشكل المركز الجديد إضافةً نوعية لقاعدة "مجموعة هيما" الواسعة في جنوب شرق الصين، ويعزز قدرتها على دعم العملاء ورفدهم بخدمات هندسة السلامة ودورة الحياة لتشغيل مصانعهم بكفاءة وأمان، وتحقيق قيمة مضافة من خلال رقمنة السلامة الوظيفية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية "مجموعة هيما" في مجال السلامة، والتي تتمحور حول المضي قُدُماً في توسيع نطاق شراكاتها مع العملاء، إذ يفضي افتتاح مركز الخدمة في زانجيانغ إلى الارتقاء بجودة وكفاءة خدمات دعم العملاء في جنوب شرق الصين، لاسيما موقع (BASF Verbund) الجديد في زانجيانغ المقرر استخدام حلول "هيما" ضمنه. وتقدم "مجموعة هيما" الدعم لشركة (BASF) في هذا الموقع الذي سيتم بناؤه ليشكل نموذجاً للتصنيع الذكي والإنتاج المستدام، بالاستعانة بأحدث التقنيات الرقمية واستيفاء أعلى معايير السلامة.

وقال يورغ دي لا موت، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة هيما": "يعد افتتاح مركز الخدمة الجديد خطوة هامة بالنسبة لنا، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا لتعزيز شراكاتنا مع العملاء ورفدهم بحلول السلامة رفيعة المستوى."

وتشكل الأدوات الرقمية التي توفرها "مجموعة هيما"، إلى جانب نموذج الأمان الذي تم تطويره بشكل مشترك، الأساس المتنين للتنفيذ الفعال لنظام إدارة السلامة المتوافق مع معايير السلامة والأمن الصينية والدولية.

وقالت ياو زهو، المدير العام لشركة "هيما الصين": "يهدف مركز الخدمة الجديد إلى تزويد العملاء بأفضل الخدمات على امتداد دورة حياة المنتجات. وسيكون موقع (BASF Zhanjiang Verbund) محور تركيزٍ رئيسي لمركز الخدمات الجديد، والذي سيغطي أيضاً متطلبات الخدمات في جنوب شرق الصين."

وافتتح حفل التدشين بيتر سيبر، نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي في "مجموعة هيما" والمدير العام السابق لشركة "هيما الصين". وقال سيبر: "يسعدنا أن نشهد نمو أعمال «هيما الصين»، وافتتاح مركز الخدمات في زانجيانغ في خطوةٍ استراتيجية ضمن مسيرة نمو وتطور «هيما» في الصين."

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