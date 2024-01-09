الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة "هيما"، المزود الرائد لحلول السلامة المؤتمتة المخصصة للعمليات وصناعات السكك الحديدية، عن افتتاح منشأة "هيما السعودية" لتعزيز حضور المجموعة في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز السلامة والموثوقية التشغيلية، وتتواءم مع "رؤية السعودية 2030"، وتدعم برامج التوطين في المملكة ضمن القطاع الصناعي، وفي مقدمتها برنامج تطوير قطاع التصنيع المحلي "اكتفاء".

وأسست المجموعة "هيما السعودية" لرفد سوق المملكة بالحلول المتخصصة والكفيلة بتقليل المخاطر وزيادة كفاءة العمليات، وضمان الإلتزام بالمعايير الصناعية، مدعومةً بخبرتها الممتدة لأكثر من قرن من الزمان وما يزيد على 50 عاماً من الخبرة المعتمدة في مجال السلامة.

وشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة من القطاع الصناعي السعودي، وشركاء "هيما" في المملكة، إلى جانب مجموعةٍ من العملاء. وتضمنت قائمة أبرز الحاضرين كبار المسؤولين الإداريين في شركة "أرامكو السعودية"، ومكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، والإدارة التنفيذية لمجموعة "هيما". وشارك في حفل قص الشريط فرق الإدارة العليا في كل من "أرامكو السعودية" و"هيما" إيذاناً بالافتتاح الرسمي لمنشأة "هيما السعودية".

وقال ستيفن فيليب، الشريك الإداري لدى "هيما": "يشكل احتفالنا بافتتاح أول منشأة لنا في المملكة العربية السعودية خطوة نوعية تعزز ريادتنا عالمياً في مجال حلول السلامة المؤتمتة. ويعكس إطلاق هذه المنشأة التزامنا الراسخ تجاه سوق المملكة ورؤيتها للعام 2030. وتتمثل رسالتنا في دعم الأهداف الإقليمية وتطوير المواهب المحلية، والمساعدة في استشراف مستقبل أكثر أماناً. وتجسد "هيما السعودية" التزامنا بالمساهمة في تحقيق التطلعات الطموحة التي تتبناها المملكة."

ومع تأسيس المنشأة الجديدة، تمضي مجموعة "هيما" قُدُماً في مواءمة جهودها مع برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، ما يعكس التزام "هيما" بالمساهمة في روافد ومُرتكزات البرنامج، والتي تشمل تعزيز التعاون وتوسيع قدرات سلسلة الإمداد المحلية ودعم الموردين في المملكة. وتهدف "هيما السعودية" إلى الاضطلاع بدورٍ حيوي في دفع عجلة الابتكار وترسيخ مكانة المملكة كوجهةٍ رائدة للتصدير، مرتكزةً على خبراتها المجموعة عالمياً.

وقال يورغ دي لاموت، الرئيس التنفيذي لـ "هيما": "يمثل افتتاح "هيما السعودية" خطوة هامة في جهودها الرامية إلى رفع مستوى السلامة الصناعية في المنطقة. وتُبرز هذه العملية التوسعية الطموحة التزامنا بتوفير الأمن والراحة لعملانا من خلال تقنيات وخدمات عالية الجودة والموثوقية، وبما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030. وسنواصل مسيرة الابتكار سعياً لرسم ملامح مستقبلٍ ركيزته تطوير التعاون وحلول السلامة التحوليَّة."

من جانبه، قال أندرو دينانت، نائب رئيس "هيما الشرق الأوسط": "نلتزم بفهم احتياجات عملائنا ومتطلباتهم بمنهجيةٍ أشمل، مستندين إلى خبرتنا ومعرفتنا الواسعة بالصناعة والتطبيقات والأمن السيبراني والمنتجات المبتكرة. وتتفرد منشأتنا الجديدة بكونها مصممةً لتشكل عامل تمكين رئيسي في تحقيق هذه الأهداف الطموحة. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا التخصصية وتعاوننا مع الشركاء والعملاء لتشكيل معالم مستقبل السلامة الصناعية في المملكة وخارجها."

وتعد "هيما" رائدةً عالمياً في حماية الأفراد والأصول والبيئة، وتتبنى نهجاً يقوم على الالتزام بالسلامة كأحد مبادئها التوجيهية. وتعتبر "هيما" شركةً عائلية متخصصة في حلول السلامة، برؤيةٍ لريادة مسار رقمنة السلامة الوظيفية. وتلتزم المجموعة بتوفير حلول الأتمتة المتمحورة حول السلامة وفق أعلى مستويات الموثوقية وأعلى معايير الجودة والكفاءة.

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