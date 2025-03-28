اختارت شركة "باسف" (BASF) حل اختبار السلامة الذكي من "هيما" (HIMA)، للحد من الوقت والتكاليف وأعباء العمل المتعلقة بالموظفين والوقت لإجراء الاختبارات، خاصة على صعيد اختبار قبول المصنع (FAT) واختبار القبول المتكامل للمصنع (IFAT) واختبارات الحلقة، وذلك في مشروع "باسف" بموقع زهانجيانغ فيربوند، وهو أكبر مشروع بناء للشركة في الصين. ويعد هذا الحل المُبَتَكر جزء رئيسي من أداة (SILworX®) الخاصة بالهندسة والتشخيص والاختبار، والتي تتيح مفهوم اختبار مرن وآلي طوال العمر الافتراضي لنظام السلامة.

وتم إجراء اختباري قبول المصنع والقبول المتكامل للمصنع للقطاعات الأولى من المصنع بالطريقة التقليدية. وأثبت إجراء عملية التنفيذ يدوياً ضرورة اتباع طريقة جديدة لتحقيق الأهداف الطموحة للمشروع وزيادة مستويات الكفاءة، وذلك في ضوء التعقيدات على مستوى اختبارات تسلسل عمليات البدء والتوقف.

وبناءً عليه، تم اتخاذ قرار أتمتة الاختبارات المستقبلية باستخدام حل اختبار السلامة الذكي من "هيما"، والذي أتاح إمكانية اختبار جميع الوظائف الثابتة وعمليات التسلسل بشكل تلقائي، إلى جانب إنشاء وتوثيق أدلة الاختبار تلقائياً.

وفي ظل الجداول الزمنية لهذا المشروع وأهميته كاستثمارٍ استراتيجي لشركة "باسف" في الصين، تم تطبيق أساليب جديدة لتنفيذ وظائف السلامة بُغيَة تحقيق أهداف المشروع، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة في المصنع. وأدى التعاون الوثيق بين مهندسي "باسف" و"هيما" إلى تنفيذ مفهوم جديد للاختبار والتحقق من وظائف السلامة على نطاق المشروع.

ويسهم الحل الجديد في توفير الوقت وخفض التكاليف، فضلاً عن تحسين جودة ودقة الاختبارات الفردية، وإتاحة إمكانية اكتشاف العديد من العيوب البسيطة ومعالجتها خلال العملية، مما يؤدي إلى تسريع اختباري قبول المصنع والقبول المتكامل للمصنع. وفي هذا الصدد، يفضي إنشاء تقارير اختبار مطابقة المواصفات إلى تقليل حجم أعمال التوثيق، بما في ذلك التعامل مع تقارير الاختبار يدوياً.

ويواصل الطرفان حالياً استكشاف كيفية تطبيق اختبار السلامة الذكي خلال اختبارات الحلقة القادمة، واختبار الإثبات التلقائي أثناء عمليات المصنع، حيث أبدى فريق "باسف" رضاه عن جودة المشروع وسرعة التسليم.

وقال بيتر سيبر، نائب رئيس التسويق الاستراتيجي في "مجموعة هيما": "يعد هذا المشروع مثالاً متميزاً على دور التعاون الوثيق بين المستخدم ومزود الحلول في توليد القيمة المضافة أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله، كما يجسد التزام «هيما» بدعم العملاء وتسهيل تعاملهم مع تحديات السلامة الوظيفية."

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