الرياض، المملكة العربية السعودية، تعتزم "هيلث كير لندن"، وهي مبادرة تعاونية تجمع أبرز مقدمي الرعاية الصحية الخاصة والمستشفيات التعليمية، إرسال وفد رفيع المستوى إلى الرياض في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 مايو 2025 لتعزيز الشراكات وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى السعوديين.

ويُعد هذا ثاني وفد من "هيلث كير لندن" إلى المملكة العربية السعودية، حيث شهدت الزيارة الأولى، في أبريل 2024، الإطلاق الناجح لـ"هيلث كير لندن" خلال منتدى مستقبل السياحة الصحية في الرياض.

وبناءً على هذا الزخم، ستركز مهمة شهر مايو 2025 على التعاون السريري، وذلك بربط أفضل الأطباء المرجعيين في المملكة العربية السعودية بخبراء لندن في مجالات متخصصة للغاية، بما في ذلك العلاج بالبروتونات وجراحة القلب للأطفال.

وبهذه المناسبة صرح مايكل باركر، مدير مشروع الرعاية الصحية في لندن قائلاً: "شركاؤنا معروفون بخبرتهم وابتكارهم، وسننشئ معاً وجهة رعاية صحية فريدة للمرضى الذين يبحثون عن أفضل رعاية طبية، حيث تجمع لندن أفضل المواهب والخبرات والموارد الطبية لتقديم علاجات وخدمات لا مثيل لها للمرضى من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها".

هذا وستستضيف "هيلث كير لندن" فعاليتين رئيسيتين ضمن فعاليات متخصصة في المجال السريري لتعزيز التعاون خلال البعثة التجارية التي تستمر ثلاثة أيام تشمل كلاً من:

• منتدى سريري، بالشراكة مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية، حيث سيقدم أطباء لندن الرائدون دراسات حالة ويتبادلون الأفكار حول أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية المعقدة ونتائج علاج المرضى.

• حفل استقبال رسمي في السفارة البريطانية بالرياض، للترحيب بكبار الشخصيات من مختلف قطاعات النظام الصحي في المملكة العربية السعودية، حيث ستوفر هذه الأمسية منصة مثالية لتعزيز العلاقات وتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.

سيلتقي الوفد أيضًا بمجموعات مستشفيات رائدة في الرياض لتعزيز الشراكات وتبادل الأفكار.

رعاية صحية عالمية المستوى

وتشمل قائمة شركاء "هيلث كير لندن" ما يلي:

• مستشفى تشيلسي وويستمنستر للرعاية الخاصة (NHS)

• عيادة كليفلاند لندن

• مستشفى كرومويل

• إتش سي إيه هيلث كير المملكة المتحدة

• مستشفى الملك إدوارد السابع

• الرعاية الخاصة لمستشفى إمبريال كوليدج للرعاية الصحية (NHS)

• مجموعة مستشفيات فينيكس

• عيادة لندن

• مستشفيات جامعة كلية لندن للرعاية الصحية الخاصة (NHS)

• بروتون إنترناشونال لندن

• عيادة لندن للطب النفسي

• بريوري

يُشكّل هؤلاء المُقدّمون معًا صوتًا مُوحّدًا لمنظومة الرعاية الصحية المُتميّزة في لندن. في كل عام، يختار أكثر من 100,000 مريض من الخارج لندن لخبرتها الطبية العريقة ومجموعتها الشاملة من خدمات الرعاية المُعقّدة، حيث تُوفّر لندن أعلى تركيز من المُختصّين الطبيين والجراحيين مقارنةً بأي مدينة أخرى في العالم.

من التشخيصات المُتطوّرة إلى الإجراءات الجراحية المُتقدّمة، تُعرف مستشفياتها عالميًا بالابتكار والتميّز في رعاية المرضى، كما يُقدّم العديد منها خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والرعاية الافتراضية، مما يضمن استمرارية العلاج للمرضى الدوليين قبل السفر وبعده.

وأضاف باركر قائلاً: "يلتزم شركاء مركز الرعاية الصحية في لندن بمشاركة خبراتهم مع الأطباء السعوديين من خلال برامج التدريب والدعم الداخلي وتبادل الكوادر في لندن".

ويهدف هذا النهج التعاوني إلى الارتقاء بمعايير الرعاية ودعم أهداف المملكة الطموحة في تطوير الرعاية الصحية.

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