دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيلث كير لندن، وهي شبكة تعاونية تضم مقدمي الرعاية الصحية الخاصين الرائدين ومستشفيات إن إتش إس التعليمية، بفخر عن إبرام شراكات جديدة مع ثلاث عيادات ومجموعات مستشفيات شهيرة: بروتون إنترناشيونال لندن وعيادة لندن للطب النفسي و بريوري.

تمثل هذه الشراكات خطوة مهمة في تعزيز قدرة هيلث كير لندن على خدمة المرضى الدوليين الذين يسعون للحصول على علاج طبي متقدم مع التركيز على توسيع الخدمات للمرضى من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم إطلاق هذا التعاون في وقت سابق من هذا العام في منتدى مستقبل السياحة الصحية في الرياض، المملكة العربية السعودية.

يقدم مركز بروتون إنترناشيونال لندن أحدث علاجات السرطان لشبكة هيلث كير لندن. وبالشراكة مع مؤسسة مستشفيات جامعة لندن كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية فهو أحد مركزين فقط للعلاج بالبروتون في المملكة المتحدة والمنشأة الخاصة الوحيدة للعلاج بالبروتون في البلاد، وبفضل خبرته في علاج مجموعة واسعة من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الأطفال والدماغ والبروستات، حيث يتيح مركز بروتون إنترناشيونال لندن لمرضى السرطان الوصول إلى أحد أكثر العلاجات الدقيقة تقدمًا في العالم.

تقدم عيادة لندن للطب النفسي خدمات شاملة للصحة النفسية مع التركيز بشكل كبير على العافية، وتقدم رعاية مخصصة من فريق يضم أكثر من 50 متخصصًا، حيث يوفر النهج متعدد التخصصات للعيادة دعمًا للصحة النفسية في جميع الأعمار والظروف، بما في ذلك الطب النفسي للأطفال والبالغين، والتوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، بدعم من العيادات المتخصصة مثل الطب النفسي للسرطان، والصحة النفسية للمرأة وبرنامج كيتومايند المبتكر.

تشتهر بريوري بشبكتها الواسعة من المستشفيات الخاصة ومراكز العافية في لندن الكبرى، وتوفر وصولاً سريعًا إلى العلاج المتخصص لحالات مثل الإدمان والاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري، فضلاً عن تقييمات التوحد. وتمتد خدماتها متعددة التخصصات إلى الأطفال والمراهقين، بدعم من جناح خاص للمرضى الداخليين داخل أراضي مستشفى بريوري روهامبتون الشهيرة، حيث يوفر مركز هارلي ستريت للصحة والرفاهية التابع لها الوصول إلى علاج الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري.

وبهذه المناسبة قال مايكل باركر، مدير المشروع في هيلث كير لندن: "نحن سعداء بالترحيب بهؤلاء الشركاء المرموقين في هيلث كير لندن، بالإضافة إلى أن شركاءنا معروفون بخبرتهم وابتكارهم ونعمل معاً على إنشاء وجهة رعاية صحية متميزة للمرضى الذين يسعون إلى الحصول على أفضل رعاية طبية، حيث تجمع لندن بين أفضل المواهب الطبية والخبرات والموارد لتقديم علاجات وخدمات لا مثيل لها للمرضى من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها والذين يسعون إلى تعزيز احتياجاتهم المعقدة في الرعاية الصحية".

تستقطب لندن كل عام أكثر من 100 ألف مريض من الخارج، بما في ذلك عدد كبير من الشرق الأوسط، الذين يبحثون عن مستشفياتها الخاصة ذات الشهرة العالمية للحصول على تشخيصات متقدمة وعلاجات معقدة، ويعكس هذا الطلب مكانة لندن المرموقة كمركز طبي عالمي رائد، يجمع بين التكنولوجيا المتطورة وأعلى تركيز من المتخصصين الطبيين والجراحيين الموجودين في أي مدينة في العالم.

تلتزم هيلث كير لندن بتسهيل وصول الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أفضل رعاية وأكثرها أمانًا إلى احتياجاتهم الصحية المعقدة وتطويرها داخل مراكز التميز في المدينة، حيث يستفيدون من خدمات الرعاية المنسقة متعددة التخصصات والقائمة على القيمة.

لتكتشف ما يجعل لندن وجهة رائدة للتميز الطبي، قم بزيارة:

https://www.ihpn.org.uk/healthcare-london/

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