· اعتماد "لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل" في مجالَي الصحة والخدمات البشرية يساعد مقدمي الرعاية الصحية على مراعاة المعايير الدولية للجودة

· يعزز الاعتماد، ومدته ثلاث سنوات، التزام هيلث بوينت بتقديم رعاية رائدة للمرضى عبر عياداته

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل هيلث بوينت، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، على تصديق لمدة ثلاث سنوات من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل لقسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لديه.

ويعتبر اعتماد لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل من أعلى مستويات التقدير الذي يمكن أن تحصده المؤسسات المتميزة من حيث نظم المساءلة والالتزام بالمعايير الدولية في مجالَي الصحة والخدمات الإنسانية. وقد حصل هيلث بوينت على التصديق لمدة ثلاث سنوات بعد خضوعه لمراجعة صارمة طالت كافة خدماته، الأمر الذي أظهر للمقيِّمين مدى التزامه بتقديم رعاية مثالية للمرضى. وكنتيجة للتدقيق، تم اعتبار خدمات وبرامج هيلث بوينت قابلة للقياس والمساءلة وذات جودة عالية.

ويتميّز مقدمو الرعاية الصحية المعتمدون بحيازتهم لتقدير دولي نظير التزامهم بالتميّز. ويجسّد هذا التقدير محركاً مؤسسياً لتحسين الكفاءة والقيمة مقابل التكلفة وتقديم الخدمة، الأمر الذي يشكّل حجر الزاوية في تحقيق رضى العملاء.

وفي هذا الإطار، قال عمر النقبي، المدير التنفيذي لدى مستشفى هيلث بوينت: "نعتز ونفتخر بحصولنا على هذا التصديق لمدة ثلاث سنوات من قبل لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل. فهذا التكريم المرموق بمثابة تكريس للعمل الجاد والتفاني الذي أظهره مقدمو الرعاية لدينا، وهو يؤكد على التزامنا بمواصلة المضي بمستويات رعاية المرضى".

وأضاف: "يعتبر قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في هيلث بوينت من الأقسام الرائدة إقليمياً، حيث يقدّم رعاية متميزة للمرضى في الحالات المتوسطة والحالات ما قبل وما بعد الجراحة في مجالات تقويم العظام والعمود الفقري وطب الأطفال، بالإضافة إلى العلاج المهني."

وأوضح النقبي: "تستمر طموحاتنا في كونها قائمة على وضع المرضى في صميم كل ما نقوم به، مما يعني إشراكهم وعائلاتهم في مراحل التخطيط للرحلة العلاجية، آخذين في عين الاعتبار الخصوصية الثقافية، مع الحفاظ على درجة عالية من المسؤولية أمام مصادر التمويل، والجهات التي تتولى الإحالة، والمجتمع بأسره. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا الاعتماد هيلث بوينت على مواجهة التحديات ذات الصلة بالصحة والسلامة عبر تعزيز الاستعداد والجهوزية لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تفعيل أطر إدارية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وتسعى إلى تحقيق أعلى مستويات رضى المرضى".

وأحدث بوينت، هيلث عمل فريق بها يتمتع التي الواسعة الخبرة تعد المستوى، عالمية رعاية بتقديم التزامه مع وانسجاماً على ويتوزّع مربع، متر 1000 عن مساحته إجمالي يزيد والذي التأهيل، وإعادة الطبيعي العلاج قسم في المستخدمة التقنيات للمرضى السريرية النتائج أفضل تحقيق في المساهمة العوامل أبرز من وخارجية، داخلية مساحات.

وتشتمل التكنولوجيا المستخدمة في قسم العلاج الطبيعي على جهاز المشي تحت الماء للعلاج المائي. ونظراً لكونه قد أحدث ثورة في العلاج الطبيعي والطب الرياضي وطريقة التكييف، فإن جهاز المشي تحت الماء يسمح للمرضى المتعافين بالمشي أو الجري أو ممارسة الأنشطة الرياضية الخاصة دون تأثير وزن الجسم والمفاصل كما هي الحال في جهاز المشي على الأرض.

كما وتم تجهيز القسم بجهاز مشي مضاد للجاذبية يمكّن الناس من التحرك بطرق جديدة وبدون ألم. يساعد ذلك المرضى على استعادة القدرة على الحركة والارتقاء بالأداء البدني وتحسين الحالة الصحية. هذا فضلاً عن جهاز الإمالة والدوران أيضاً داخل قسم العلاج الطبيعي في هيلث بوينت الذي يتم التحكم فيه عن طريق الحاسوب ويهدف إلى تقوية عضلات الجسم الأساسية والعمود الفقري من خلال تغيير وضعية الجسم داخل حقل الجاذبية للأرض.

ويصمم فريق هيلث بوينت أيضاً تمارين وتقنيات محددة في الرافعات المتخصصة التي تهدف إلى استعادة أنماط الحركة الوظيفية الخالية من الألم عبر مستويات عالية من التحفيز العصبي العضلي، وعادةً ما يستخدم مقدمو الرعاية هذه الرافعات لعلاج آلام أسفل الظهر والرقبة والكتف.

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ملاحظات للمحررين

تعتبر لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل هيئة اعتماد مستقلة غير ربحية تتمثل مهمتها في تعزيز الجودة والقيمة والنتائج المثلى للخدمات، وذلك من خلال الاعتماد الاستشاري وخدمات التحسين المستمر التي تركز على الارتقاء بحياة الأشخاص. وتأسست في عام 1966، تحت مسمّى لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل، وهي معروفة الآن بـ CARF العالمية، وتضع معايير تركز على المستهلك لمساعدة المؤسسات في قياس وتحسين جودة برامجها وخدماتها. لمزيد من المعلومات حول الاعتماد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل www.carf.org.

نبذة عن "هيلث بوينت"

هيلث بوينت هو مستشفى تخصصي تابع لمبادلة للرعاية الصحية، ويتضمن ثلاثة مراكز متخصصة: مركز علاج وجراحة السمنة وعيادة طب الأسنان وطب الجهاز العضلي الهيكلي. يقع المستشفى في أبوظبي، ويستقبل المرضى من أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم الرعاية المجتمعية المرتكزة على أحدث المنهجيات الطبية المعترف بها عالميًا.

يلتزم هيلث بوينت بالعمل مع المرافق الأخرى ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية، ومع شركائها الإستراتيجيين من أفضل منظمات الرعاية الصحية في العالم. بالإضافة إلى مستشفيات وعيادات أخرى محلية وإقليمية. نوفر نطاقًا متكاملًا من خدمات الرعاية والتعليم ذات الجودة العالية والمُتاحة للجميع من المرضى وعائلاتهم وحتى المجتمعات، وذلك من أجل تحسين المستوى الصحي للجميع. تُقدم برامج الرعاية والصحة المبتكرة في هيلث بوينت ما يحتاجه المرضى والمجتمع ككل من أدوات وحلول خاصة لاتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بصحتهم والاستمتاع بحياة أكثر صحة وسعادة وأطول عمرًا.

يتميز كل فرد من أفراد كادر العمل الطبي في هيلث بوينت بالكفاءة والخبرات الرائدة في مجاله، ويجمعون بين المعايير الدولية والابتكارات الحديثة مع فهم الجانب المحلي لمنح المرضى تجربة فائقة على مستوى عالمي. كما يعمل أفراد كادر العمل الطبي وغير الطبي كوحدة متكاملة ضمن بيئة تهدف دائمًا لتحسين تجربة المريض وزيادة العائدات وتعزيز مشاركة الموظف وولائه. يقدم هيلث بوينت رعاية منظمة شاملة باستخدام نموذج وحدة الممارسة المتكاملة (IPU) الذي يحدد العلاج لكل مريض على حدة، بحيث يكمل كل عمل ضمن الممارسة العمل الآخر، وذلك لرفع المعايير وتجنب الإجراءات غير الضرورية ومنح المرضى رحلة علاج بسيطة ومُيسّرة.

نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، هيلث بوينت، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أمانة للرعاية الصحية، المختبر المرجعي الوطني، مركز العاصمة للفحص الصحي، مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، مستشفى دانة الإمارات، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، هيلث بلاس للإخصاب، مركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي.. وتماشياً مع رؤيتها

الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز في القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

يمكنكم متابعة مبادلة للرعاية الصحية عبر @mubadalahealth على تويتر وإنستاجرام وفيس بوك ولينكدإن.

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